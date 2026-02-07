NB II: Videoton FC Fehérvár–FC Ajka

Nemzeti Sportrádió

2026.02.07.
A Videoton az Ajka ellen javítana ma (Fotó: vidi.hu, archív)
A labdarúgó NB II 17. fordulójában a 13. helyen álló Videoton FC Fehérvár a 10. Ajkát fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

LABDARÚGÓ NB II
17. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–FC AJKA 1–0 – ÉLŐ
Székesfehérvár, Sóstói stadion, néző. Vezeti: Sipos Tamás (Máyer Gábor, Halmai Kristóf)
VIDEOTON:  Nagy G. – Virágh M., Kocsis G., Spandler – Kovács K., Murka, Somogyi Á., Bedi, Zsótér (Simut, 32.) – Haraszti, Németh D. Vezetőedző: Pető Tamás
AJKA: Horváth D. –  Kovács N., Bacsa B., Nagy N., Tar, Kopácsi – Tóth G. – Mohos, Sejben (Csizmadia Z., a szünetben), Doncsecz – Cipf. Vezetőedző: Csábi József
Gólszerző: Kovács K. (41.) 

Cikkünk folyamatosan frissül...

ELŐZMÉNYEK

A tavaszi rajton mindkét csapat vereséggel kezdett, a fehérváriak Kispesten kaptak ki 2–1-re, míg az Ajka a BVSC ellen szenvedett otthon kétgólos vereséget. A Vidiben ma először lép pályára a Honvédtól kölcsönkapott fiatal, tehetséges középpályás, Somogyi Ádám.

PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző fordulóban Kispesten vereséget szenvedő Videoton a tavaszi szezont szintén vereséggel kezdő Ajka ellen.

 

