Jó iramú meccsen játszott döntetlent a Topolya a Javorral

SZERB SZUPERLIGA

22. FORDULÓ

FK JAVOR–TOPOLYAI SC 0–0 (0–0)

Ivanjica, Kraj Moravice Stadion. V: D. Nikolics

JAVOR: Vasziljevics – Bjekovics, P. Petrovics, Risztics, Milosevics – Doucouré, Djokics – Radonjics (Risztics 73.), Pantelics (Zuvics 88.), Tanko (Micsics 61.) – Bayere Junior (Sise 73.). Vezetőedző: Radovan Csurcsics

TSC: Szimics – Szt. Jovanovics, Roux, Capan, Tomovics (Miloszavics 61.) – Jovicsics, Radin – Mboungou (Mezei 62.), A. Petrovics (B. Petrovics 90+1.), Boszics (Szavics 76.) – Sza. Jovanovics (Todoroszki 77.). Vezetőedző: Nemanja Miljanovic

A találkozó elején a hazaiak jártak közelebb a gólhoz, ugyanis már az 5. percben Bayere Loué miután faképnél hagyta a védőket, ziccerbe került, de a bal kapufa mellé gurított. Nem sokkal később Nikola Szimics bizonyította, hogy Veljko Ilics távozása után lehet rá számítani, hiszen Bayere Loué kétszer is próbálkozhatott, a TSC kapusa előbb kézzel-lábbal hárította a csatár lövését, majd az ismétlésbe is belevetődött. A Topolya szépen lassan átvette a játék irányítását, többet birtokolta a labdát, de a hazaiak masszív és kemény védekezése azt eredményezte, hogy csak nagyon ritkán sikerült lövéssel befejezni az akciót. A vendégek a hajrában jártak legközelebb a gólszerzéshez, amikor egy gyors, jobb oldali akció végén Szetfan Tomovics tizenkét méterre a kaputól lőhetett, azonban a lövésbe az utolsó pillanatban belevetődött egy védő, így maradt a gól nélküli döntetlen.

A második félidő is remek iramot hozott, s a hazaiak picit közelebb álltak a gólszerzéshez, de Nikola Szimics ebben a játékrészben is bemutatott néhány bravúrt, így a kilencven perc alatt nem született gól.

A Topolya és a Javor is 25-25 pontot gyűjtött a huszonkét mérkőzésen, s előbbi a 11., utóbbi a 12. helyen áll.

A TSC a következő fordulóban a lucsáni Mladoszt vendége lesz: ezt a mérkőzést február 15-én, vasárnap 17 órai kezdettel rendezik meg a Szuperliga 23. fordulójában.