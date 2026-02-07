Akpe Victory: Mindennap erősebb és jobb akarok lenni!

– Abujában, Nigéria fővárosában született: már gyerekként is labdarúgó akart lenni?

– A futball mindig része volt az életemnek – válaszolta lapunknak Akpe Victory, a ZTE 19 éves nigériai védője. – Eleinte az iskolában és az utcán játszottam, ekkor egyáltalán nem gondoltam arra, hogy profi leszek. Csakhogy egyre jobban ment a futball, s felfigyeltek rám kisebb helyi tornákon. Abujában és Lagosban több utánpótláscsapatban játszottam, s mindenhol tanultam valamit a nyomás kezelésétől kezdve a taktikai alapokon át a közös munkáról az edzőkkel. Gyerekként szerettem nézni Sergio Ramos és Antonio Rüdiger játékát, de sok más hátvédre is felnéztem. Tisztelem azokat, akik jól olvassák a játékot és hátulról irányítanak. Róluk példát véve megtanultam a fegyelem, a koncentráció és a pozíció fontosságát.

– Tavaly télen aztán a litván Banga csapatához igazolt: hogyan jött ez a lehetőség?

– Az ügynököm szólt, hogy van esélyem Litvániába szerződni, s úgy gondoltam, jól tudok alkalmazkodni az európai futballhoz. Gyorsan zajlottak a tárgyalások, örültem, mert jó lehetőség volt a fejlődésre. Eleinte nagy kihívás volt megszokni az új országot és életvitelt, ráadásul a hideg sem nyerte el a tetszésemet. Igyekeztem minél előbb beilleszkedni, meg akartam tanulni az edző taktikáját és jó kapcsolatba kerülni az új társaimmal. Megkaptam az esélyt, éltem vele, hamar a kezdőbe kerültem.

– Milyen a litván bajnokság?

– Erőteljes. A tempó gyorsabb, mint Nigériában, sokat tanultam taktikai fegyelemből és következetességből.

– Alapvetően középső védő, de Litvániában szerepelt védekező középpályásként is. Melyik posztot kedveli?

– Mindkét pozíciót élvezem, más-más képességeimet teszik próbára. Belső védőként átlátom az egész pályát és tudok szervezni, míg védekező középpályásként jobban részt veszek a támadásépítésben. Középső védőként vagyok a leginkább magabiztos, de készen állok bárhol játszani.

– Januárban szerződtette a ZTE: meglepődött a magyar klub ajánlatán?

– Amikor először hallottam róla, izgatott és büszke voltam, mert ha érdeklődnek irántam, az azt jelenti, hogy jól végzem a munkámat. Elgondolkodtam, vajon mi lehet a ZTE terve velem, majd az ügynökömmel egyeztetve elfogadtam az ajánlatot.