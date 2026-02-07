NB I: Debrecen–Paks

LABDARÚGÓ NB I

21. FORDULÓ

Debreceni VSC–Paksi FC 1–0 (0–0) – ÉLŐ

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 14.45 (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Berke

Gólszerző: Bárány (50.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

ÉRDEKESSÉGEK

♦ A harmadik Paksnak és az egy ponttal mögötte álló negyedik DVSC-nek ez lesz a 47. NB I-es találkozója, és bár az elmúlt években a tolnai zöld-fehérek a sikeresebbek, az örökmérleg még mindig a debreceniek jelentős fölényét mutatja: 19 Loki-győzelem, 18 döntetlen és 9 paksi siker.

♦ Előző 8 találkozójukból a Loki csupán egyet tudott megnyerni: 2023 novemberében hazai pályán Vajda Botond találatával 1–0-ra. Azóta 2-szer győzött a Paks, 3 találkozójuk pedig döntetlen lett, köztük a legutóbbi kettő (0–0 és 1–1).

♦ A paksiak 22 bajnokijukból 13-at elvesztettek Debrecenben és mindössze hármat tudtak megnyerni: 2012 novemberében 1–0-ra, 2017 márciusában 3–1-re, 2024 októberében pedig 5–0-ra. Utóbbi a DVSC legnagyobb veresége ebben a párharcban, illetve 2021-es feljutása óta az NB I-ben.

♦ A Loki otthon az előző 2 alkalommal be sem tudott találni a tolnaiaknak – és bár legutóbb, tavaly májusban Szappanos Péter kiállítása miatt a 72. perctől emberfölényben játszott, nem esett gól a mérkőzésen.

♦ A hajdúsági városban 6-szor ikszeltek, ezek közül a legemlékezetesebb és a tolnaiak számára a legértékesebb a 2020 júniusában, több mint 9000 néző előtt kiharcolt 1–1 volt, amely akkor a debreceniek búcsúját jelentette az élvonaltól.

♦ A DVSC egyike annak a 3 csapatnak, amely tavasszal még nem kapott ki: a Diósgyőr elleni bravúros hazai fordítása után (3–2) Győrben kétgólos előnyt engedett ki a kezéből (2–2). Az utóbbi találkozó után spanyol vezetőedzőjét, Sergio Navarrót piros lappal büntették, ezért most nem irányíthat a pálya mellől.

♦ A Paks 2 rangadóval kezdte az évet, előbb a héten az FTC-hez szerződő Osváth Attila hajrában elért góljával nyert Felcsúton (2–1), aztán odahaza úgy kapott ki az FTC-től, hogy a bajnokság során másodszor maradt gólképtelen (0–1).

♦ A Lokiban az élvonalban 33 gólnál járó Bárány Donátnak ez lehet a 100. NB I-es mérkőzése.

♦ A Debrecen 5–1–4-es mérlegével a középmezőny elején van a hazai táblázaton, egyetlen döntetlenjét október 4-én az ETO ellen játszotta (1–1).

♦ A Paks 5–3–2-es mérleggel pontjainak éppen a felét (18) zsebelte be látogatóként, viszont a gólkülönbsége (18–11) jobb, mint odahaza (23–17).

