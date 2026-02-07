Férfi vízilabda ob I: simán nyert otthon a Ferencváros

A fővárosiak tíz forduló után is veretlenek az élvonalban. A januári Európa-bajnokság döntőjében a legjobb játékosnak megválasztott, a fináléban a magyar kapujába négyszer betaláló szerb DUsan Mandic ezúttal is négyszer volt eredményes csapata közösségi oldalának bejegyzése alapján.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

FTC-TELEKOM–SZEGEDI VE GOODWILL PHARMA FORTACELL 24–10 (6–3, 4–1, 7–2, 7–4)

Népliget, 250 néző. V: Ádám, ifj. Kenéz.

FTC-TELEKOM: Szakonyi – Lugosi 2, VARGA V. 3, VIGVÁRI VENDEL 3, Di Somma 2, MANDICS 4, VÁMOS 3. Csere: Lévai (kapus), De Toro 1, Jansik 2, Nagy Ákos 1, Vismeg 2, Haverkampf 1, Paján. Edző: Nyéki Balázs

SZEGEDI VE GOODWILL PHARMA FORTACELL: Danka – Doroszlai, Gólya 1, Bóbis B., Sánta, PETŐ A. 3, KÜRTI 4. Csere: Gyovai (kapus), Báthory, Pörge 1, Horváth V., Spitz 1, Nyíri, Komlódi. Edző: Kiss Csaba

Emberelőny-kihasználás: 3/3, ill. 10/4. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Örülök, hogy teljes csapattal érkezett a Szeged, játékra kényszerített minket, bele is állt a mérkőzésbe. Jövő héten a Bajnokok Ligájában játszunk, ez is állomás volt az odáig vezető úton. Sokat dolgoztunk a héten, láttam a fáradtság jeleit, de a magabiztos különbség kialakult, ennek nagyon örülök.

Kiss Csaba: – Tudtuk, hogy miért jövünk, meg is kaptuk. Reméltem, hogy segíthetünk a Fradi felkészülésében, igyekeztünk jó partnerek lenni, szerintem azok is voltunk. Nem vagyunk elégedetlen, nagyon bátran játszottunk, nekünk ez volt a fontos. Most jön három élet-halál meccsünk, ezt a mérkőzést látva bizakodó vagyok

KÉSŐBB

16.00: Szolnoki Dózsa–KSI SE

17.00: BVSC-Manna ABC–EPS-Honvéd

18.00: One Eger–Metalcom Szentes