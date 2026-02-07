Nemzeti Sportrádió

Kettős svéd siker a női síatlonversenyen

2026.02.07. 14:04
Maddie MeyerFrida Karlsson majdnem egy percces előnnyel előzte meg honfitársát, Ebba Anderssont (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 sífutás Frida Karlsson
A milánói-cortinai téli olimpia második éremkollekcióját a női sífutók 10+10 kilométeres síatlon versenyszámában osztották ki. Kettős svéd siker született: Frida Karlsson győzött Ebba Andersson és a norvég Heidi Weng előtt.

Hetvenen vágtak neki a 20 kilométernek, s közülük a klasszikus résztáv felénél négyen szakadtak el: három svéd – Ebba Andersson, Jonna Sundling és Frida Karlsson –, valamint a norvég Astrid Slind. Sundlingnak azonban idővel gondjai lettek és 8 kilométernél már leszakadt 8 másodperccel.

A léccserénél, azaz fél távnál Sundling hátránya több mint fél percre nőtt, sőt, ekkor már az üldözők is beérték őt. A szabad stílusú szakasz elején aztán Slind is kezdett fáradni (ami azért nem meglepő, mert ő elsősorban a klasszikus stílusban erős) – pillanatok alatt 20 másodperces hátrányba került –, így innentől kezdve kétesélyessé vált a verseny. A táv kétharmadánál aztán Karlsson Anderssontól is el tudott lépni, amivel gyakorlatilag eldőlt az arany sorsa. A bronzé azonban nem, mert az üldözők közül a norvég Heidi Weng előbb beérte honfitársát, majd meg is előzte. Karlsson utcahosszal, majdnem egyperces előnnyel nyerte meg az aranyat, Andersson fél perccel előzte meg Wenget, aki hasonló különbséget vert az üldözőkre.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
SÍFUTÁS
Női 10+10 km-es síatlon
1. Frida Karlsson (Svédország) 53:45.2 perc
2. Ebba Andersson (Svédország) +51.0 mp hátrány
3. Heidi Weng (Norvégia) +1:26.7 perc hátrány
4. Nadja Kälin (Svájc) +1:51.5
5. Kerttu Niskanen (Finnország) +1:54.0
6. Astrid Slind (Norvégia) +1:56.1

 

