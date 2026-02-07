A Ferencváros legyőzte a Balatonfüredet a férfi kézi NB I-ben

Remekül kezdtek a vendégek és a nyolcadik percben már 4–0-ra vezettek. Újabb nyolc perc elteltével egyenlített az FTC, amely a szünetben már egygólos előnyben volt. A füredieknek hattal több kapura lövésük volt az első félidőben, de Győri Kristóf bravúrosan, ötven százalékos hatékonysággal védett.

A második felvonásban a fővárosiak kapusa további öt lövést hárított, így összesen 16 védéssel zárt. Csapata ebben az időszakban már sokkal pontosabban támadott, így végül magabiztosan győzött. Győri Kristóf fivére, Mátyás kilenc góllal járult hozzá a sikerhez, a túloldalon Sztevan Szretenovics hatszor volt eredményes.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

FTC-Green Collect–Balatonfüredi KSE 30–22 (12–11)

Később

17.00: Csurgói KK–ETO University HT

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Mol Tatabánya KC

18.00: PLER-Budapest–OTP Bank-Pick Szeged

18.30: Budai Farkasok-Rév–Szigetszentmiklósi KSK

19.00: Liqui Moly NEKA–Carbonex-Komló