Nemzeti Sportrádió

A Ferencváros legyőzte a Balatonfüredet a férfi kézi NB I-ben

V. J./MTIV. J./MTI
Vágólapra másolva!
2026.02.07. 16:26
null
Fotó: FradiMédia
Címkék
FTC férfi kézilabda Balatonfüred Fradi FTC kézilabda Ferencváros
A Ferencváros házigazdaként nyolc góllal nyert a Balatonfüred ellen a férfi kézilabda NB I szombati játéknapján.

Remekül kezdtek a vendégek és a nyolcadik percben már 4–0-ra vezettek. Újabb nyolc perc elteltével egyenlített az FTC, amely a szünetben már egygólos előnyben volt. A füredieknek hattal több kapura lövésük volt az első félidőben, de Győri Kristóf bravúrosan, ötven százalékos hatékonysággal védett.

A második felvonásban a fővárosiak kapusa további öt lövést hárított, így összesen 16 védéssel zárt. Csapata ebben az időszakban már sokkal pontosabban támadott, így végül magabiztosan győzött. Győri Kristóf fivére, Mátyás kilenc góllal járult hozzá a sikerhez, a túloldalon Sztevan Szretenovics hatszor volt eredményes.

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
FTC-Green Collect–Balatonfüredi KSE 30–22 (12–11)

Később
17.00: Csurgói KK–ETO University HT
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Mol Tatabánya KC
18.00: PLER-Budapest–OTP Bank-Pick Szeged
18.30: Budai Farkasok-Rév–Szigetszentmiklósi KSK
19.00: Liqui Moly NEKA–Carbonex-Komló

 

FTC férfi kézilabda Balatonfüred Fradi FTC kézilabda Ferencváros
Legfrissebb hírek

NB I: Ferencvárosi TC–Újpest FC

Labdarúgó NB I
1 órája

Mindhárom csapatunkra kulcsfontosságú meccs vár a női kézi BL-ben

Kézilabda
9 órája

Jonathan Levi: Győznünk kell az Újpest ellen!

Labdarúgó NB I
10 órája

Európai kézilabdaligák: Ónodi-Jánoskúti csapata elődöntős a Francia Kupában

Kézilabda
20 órája

Megúszta a súlyosabb sérülést az FTC leendő irányítója

Kézilabda
Tegnap, 17:21

Derbi: Szélesi játékosként már nyert az Üllői úton, most edzőként tér vissza

Labdarúgó NB I
Tegnap, 13:52

Férfi kézilabda: visszavonul a válogatottól a dán irányító

Kézilabda
Tegnap, 12:11

Osváth Attila már nem sajnálja, hogy hétvégén nem sikerült megverniük az FTC-t

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:25
Ezek is érdekelhetik