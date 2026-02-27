NHL: McDavid már 100 pontos az idényben, 8–1-re nyert az Oilers

A Minnesota Wild 5–2-re győzött a Colorado Avalanche otthonában. Matt Boldy két üres kapus gólt és két asszisztot jegyzett, Joel Eriksson Ek kétszer volt eredményes. A minnesotaiak sorozatban hatodszor nyertek.

A Keleti főcsoport két élcsapatának csatáját a Carolina Hurricanes nyerte 5–4-re a Tampa Bay Lightning ellen, amely sorozatban második meccsén volt kénytelen nélkülözni vezetőedzőjét, Jon Coopert.

The @Canes get a big win over the Lightning! 🌀 pic.twitter.com/rM0rKNlxBj — NHL (@NHL) February 27, 2026

A Detroit Red Wings Dylan Larkin hosszabbításban szerzett második góljával 2–1-re megverte az Ottawa Senatorst. Szintén ráadás döntött Montrealban, ahol a New York Islanders 4–3-ra győzött a Montreal Canadiens ellen, Jean-Gabriel Pageau találatával.

A Florida Panthers 5–1-re múlta felül a Toronto Maple Leafset, Brad Marchand két gólt szerzett. A Boston Bruins 4–2-re győzte le a Columbus Blue Jacketset, míg a Pittsburgh Penguins 4–1-re nyert a New Jersey Devils ellen. A pittsburghieknek legalább négy hétig nélkülözniük kell Sidney Crosbyt, aki megsérült az olimpián.

A Nashville Predators 4–2-re nyert a Chicago Blackhawks ellen Ryan O’Reilly győztes góljával. A Philadelphia Flyers hosszabbításban 3–2-re legyőzte a New York Rangerst, míg a Calgary Flames 4–1-re diadalmaskodott a San Jose Sharks otthonában. A St. Louis Blues 5–1-re legyőzte a Seattle Krakent, elsősorban Dylan Holloway mesterhármasának köszönhetően.

NHL

ALAPSZAKASZ

Boston Bruins–Columbus Blue Jackets 4–2

Carolina Hurricanes–Tampa Bay Lightning 5–4

Florida Panthers–Toronto Maple Leafs 5–1

Montreal Canadiens–New York Islanders 3–4 – hosszabbításban

Ottawa Senators–Detroit Red Wings 1–2 – hosszabbításban

Pittsburgh Penguins–New Jersey Devils 4–1

Nashville Predators–Chicago Blackhawks 4–2

New York Rangers–Philadelphia Flyers 2–3 – hosszabbításban

St. Louis Blues–Seattle Kraken 5–1

Colorado Avalanche–Minnesota Wild 2–5

San Jose Sharks–Calgary Flames 1–4

Los Angeles Kings–Edmontoin Oilers 1–8