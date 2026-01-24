„Tóth Alex világszinten is kiemelkedett a korosztályából”

– Mivel győzhette meg Tóth Alex az AFC Bournemouth vezetőit arról, hogy érdemes szerződtetni?

– Szerintem tökéletesen illeszkedhet a Bournemouthoz, hiszen rengeteget fut, jó a letámadásban, a technikai képzettsége megüti a Premier League szintjét – mondta a Nemzeti Sportnak az Angliában élő futballszakíró, Bocsák Bence, aki elsősorban a Premier League-gel foglalkozik. – A mélységi labdái és a védelmi vonalat átjátszó passzai sokat érhetnek ezen a szinten is, a későbbiekben fontos elemei lehetnek Andoni Iraola menedzser taktikájának. Gyors gondolkodású, vertikálisan futballozó játékosként volt kizárólag esélye kitűnni posztriválisai közül. Beszédes, hogy nemcsak az NB I-ből, hanem világszinten emelkedett ki a korosztályából. A válogatottban és a Ferencváros Európa-liga-mérkőzésein olyan képességeket domborított ki, amelyeket a nemzetközi élfutballban keresnek a csapatok.

Bocsák Bence

– Nem jellemző, hogy a magyar bajnokságból szerződtessenek játékost elit bajnokságba: mit gondol, Tóth Alex készen áll a kihívásra?

– A Premier League nyilván óriási előrelépés, de már csak azért sem aggódom érte, mert a Bournemouthnál minden lehetősége meglesz a bizonyításra, ráadásul ez helyi viszonylatban türelmes közeg. Az eddigi lépcsőfokokat gond nélkül megugrotta, egyből megállta a helyét bármilyen körülmények között. Az utánpótlásból gördülékeny volt az átmenete a felnőttfutballba, helyt állt az NB III-ban, az NB II-ben, az NB I-ben, majd az Európa-ligában is kiemelkedett. Persze, még a Bundesligában sztárként kezelt Florian Wirtznek is hozzá kellett szoknia a PL tempójához, de hiszek benne, hogy idővel ugyanolyan hasznos tagja lesz új csapatának, mint amilyen a Ferencvárosé volt.

– Az érte fizetett tizenkét, plusz – különböző feltételek teljesülése esetén – hárommillió eurós vételár alapján milyen státusza lehet új klubjánál?

– A Bournemouth helyzete megváltozott azután, hogy az elmúlt évben rengeteg pénzt keresett játékoseladásból, viszont az eddigiek alapján olyan klubnak ismertem meg, amely nem duzzasztja fel keretét – ellenben például a Brightonnal, amely a belga Union SG-be küldi kölcsönben felépíteni azokat, akik még nem állnak készen a Premier League-re. A klub csak olyan futballistákat szerződtet, akiket tervszerűen beépít a csapatba, hogy aztán busás haszonnal értékesítse őket. Noha az átigazolási díja nem az egyesület történetének legmagasabb összege, fontos játékosként számolnak vele. Beszédes, hogy az elmúlt időszakban nem dobálóztak a különböző kiszemeltek neveivel, kizárólag Tóth Alex szerződtetése volt napirenden, most pedig a középcsatárként bevethető tizenkilenc éves Rayan megszerzése lesz a prioritás, őt a Vasco da Gamától szerződtetnék.

– A klub modellje kétségkívül sikeres, de hogyan tud ilyen hatásfokkal működni?

– Szenzációs a scoutingrendszer, én erre vezetem vissza az eredményességét. A hozzáértésről tanúskodik, hogy olyan Championship-játékosokban láttak értéket, akikben annak idején senki sem hitt – ilyen például Antonie Semenyo vagy Alex Scott. Immár Kelet-Európában is aktív a hálózata, így talált rá az ukrán Ilja Zabarnijra, akit a nyáron 62 millió euróért adott el a PSG-nek vagy Veljko Miloszavljevicsre, akit a Crvena zvezdától szerződtetett. Ennél a klubnál tisztában vannak a saját lehetőségeikkel és pozíciójukkal, ennélfogva nem világklasszisokat próbálnak magukhoz csábítani, hanem akikben látják azt a lehetőséget, hogy idővel azzá válhatnak. Ezek a transzferek időnként kockázatosan, viszont a Bournemouthnál jó százalékban válnak be az igazolások, sikeresek a fiatalok felépítésében.

– Mekkora a rizikófaktor ebben az átigazolásban?

– A belső középpályás posztján több száz labdarúgó szerepelhet a Bournemouth megfigyelőrendszerében, szóval, ha ebből az óriási merítésből úgy gondolták, ő a megfelelő játékos, aki illeszkedik a gépezetbe, nincs okom kételkedni abban, hogy ne ütné meg a szintet. Ennél a klubnál elképzelhetetlen a hirtelen felindulásból történő impulzusigazolás: szétcincálják az adatokat, összevetik megannyi posztriváliséval, a kiválasztottnak rengeteg kritériumnak kell megfelelnie. Ha Tóth Alexben olyan csapat látott fantáziát, amely az elmúlt évben a Liverpoolba, a PSG-be, a Real Madridba és a Manchester Citybe értékesített futballistát, biztosan megérett a feladatra, már csak ki kell hozni belőle, amire képes.

– Mekkora versenyhelyzet vár Tóth Alexre a Premier League tizenötödik helyezettjénél?

– Akikkel eddig a Bournemouth kapcsán beszéltem, mindenki ugyanazt mondta: nagyon kellett szerződtetni valakit a középpályára. Létszámban sem voltak meg abban a csapatrészben, sok a sérültjük, hiszen hosszabb-rövidebb ideig Tyler Adams, Justin Kluivert, Marcus Tavernier és Ryan Christie sem bevethető. Mivel a Ferencvárosban láthattuk, védekező középpályásként és a csatár mögött is megbízhatóan teljesít, Andoni Iraola több szerepkörben is számíthat rá – én leginkább tízesként tudnám elképzelni. Voltaképpen a középpálya tengelyében szereplők közül csak Alex Scott és Lewis Cook játszik rendszeresen, ezért benne van a pakliban, hogy ha az edzéseken megmutatja a rátermettségét, az első meccseken megkapja csereként a lehetőséget, akár már szombaton a Liverpool ellen.

Az újabb Premier League-szerződés kapcsán egyre többször hangzik el a kérdés, mekkora lehetőség az NB I-re nézve, ha Tóth Alex megfelel referenciajátékosként. Vajon a nyugat-európai klubok nagyobb bizalommal fordulhatnak Magyarország felé, ha beválik? „Olvastam Hajnal Tamás nyilatkozatát, amely szerint a Bournemouth nem figyelte Tóth Alex NB I-es meccseit, de az angol klubok a Szoboszlai-hatás jegyében elkezdték nézni a magyar bajnokikat az utóbbi években – elemezte ezt a szempontot Bocsák Bence. – Ennek eredménye, hogy több csapatban szerepel magyar játékos: Tóth Balázs a Blackburn, Schön Szabolcs a Bolton, Kosznovszky Márk a Portsmouth, Szűcs Kornél pedig a Plymouth kötelékébe tartozik. Tóth Alex jó teljesítménye pozitív hatással lehet az NB I iránti érdeklődésre, több megfigyelő érkezhet a mérkőzésekre, ugyanakkor az lenne a legfontosabb, hogy minél több magyar klub szerepeljen eredményesen a nemzetközi kupaporondon, mert akkor van igazán kirakatban." A Szoboszlai-hatás segít az NB I-nek is

