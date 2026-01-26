Arteta az MU-tól elszenvedett vereségről: Elajándékoztuk a meccset, de enyém a felelősség

Arteta hangsúlyozta: vereség esetén mindig ő vállalja a felelősséget, miközben játékosait továbbra is nagy elismerés illeti.

„A játékosok rengeteg dicséretet érdemelnek a kiegyensúlyozottságuk miatt. Amikor veszítünk, a felelősség az enyém, nekem kell megvédenem őket. Egyszerűen elajándékoztuk ezt a mérkőzést.”

Az „ágyúsok” vezetőedzője szerint a futball velejárója, hogy nem lehet minden találkozót megnyerni.

„Ha nyerni akarsz, át kell menned ezeken a pillanatokon is. Nem várhatod el, hogy minden meccset megnyerj, ez teljesen irreális. A különbségek nagyon kicsik voltak, mi pedig még kisebbé tettük őket.”

Arteta már előre tekintett a soron következő Bajnokok Ligája-találkozóra is.

„Most reagálnunk kell, és meg kell mutatnunk, miből állunk. Szerdán már a Kairat ellen játszunk a Bajnokok Ligájában. Ma nem a saját szintünkön futballoztunk, és ennek megfizettük az árát.”

A túloldalon Michael Carrick rendkívül büszkén beszélt csapatáról a londoni siker után.

„Jó nap volt ez számunkra. Rengeteget kellett beletennünk ebbe a meccsbe, szinte mindent... Óriási elismerés jár a fiúknak, nagyon büszke vagyok rájuk” – mondta a Manchester United vezetőedzője.

Carrick szerint csapata kiválóan reagált a nehéz helyzetekre.

„Volt visszaesésünk, aztán erősen visszajöttünk, majd a végén megint volt egy nehéz pillanatunk, de újra reagáltunk. Rengeteg jó eleme volt ennek a meccsnek.”

A tréner hangsúlyozta, hogy a munkája elején természetes, ha még nem tökéletes a játék.

„Tíz napja vagyunk együtt, két meccs van mögöttünk, ilyenkor sosem lesz minden tökéletes – főleg egy olyan csapat ellen, mint az Arsenal. Ennek ellenére rengeteg pozitívumot viszünk magunkkal tovább.”

A gólokról külön is beszélt, kiemelve azok minőségét.

„Őszintén szólva mindkét gól elképesztő volt. Patrické hihetetlen lövés, Matheus pedig, ahogy átvette és lövőhelyzetbe hozta magát, már éreztem, hogy ebből gól lesz. Fantasztikus befejezés volt, óriási pillanat.”

Carrick szerint az önbizalom alapja az, ahogyan a stáb és a játékosok nap mint nap dolgoznak együtt.

„Hiszek bennük, és ezt próbálom is megmutatni. Nem csak a szavakról van szó – azt könnyű mondani. Az igazi hitet érezni kell, és szerintem ez most megvan bennük.”

A jövőjével kapcsolatos kérdésekre is röviden reagált.

„Semmi nem változott. Kevesebb mint két hete vagyok itt, csak azon dolgozom, hogy jobbá tegyük a csapatot, és a lehető legmagasabban végezzünk. Az ilyen napok miatt lesz az ember még éhesebb a folytatásra.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

23. FORDULÓ

Arsenal–Manchester United 2–3 (1–1)

London, Emirates Stadion. Vezette: Pawson

Arsenal: Raya – J. Timber, Saliba, Gabriel M., Hincapié (White, 57.) – Rice, Zubimendi (Merino, 58.) – Saka, Ödegaard (Eze, 58.), Trossard (Madueke, 75.) – G. Jesus (Gyökeres, 58.). Vezetőedző: Mikel Arteta

Man. United: Lammens – Dalot, Maguire, Li. Martínez, Shaw – Casemiro, Mainoo – Amad (Mazraui, 89.), B. Fernandes, Dorgu (Sesko, 81.) – Mbeumo (Cunha, 69.). Vezetőedző: Michael Carrick

Gólszerző: Li. Martínez (29. – öngól), Merino (84.), ill. Mbeumo (37.), Dorgu (51.), Cunha (87.)