Sulyok Tamás köztársasági elnök fogadta a sportújságírók elöljáróit

A Sándor-palotában rendezett megbeszélésen részt vett Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, az MSÚSZ elnöke, Csisztu Zsuzsa alelnök, Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, a Nemzeti sportgála kreatív producere, valamint a január 12-én, az Operaházban megrendezendő gálaest két nagykövete, korábbi Év sportolói, a kétszeres olimpiai bajnok Nagy Tímea és a hétszeres világválogatott Détári Lajos.

Az egyeztetésen a Nemzeti Sport Gála előkészületeiről, újításairól, az ünnepségen díjátadóként is részt vevő államfő személyes szerepvállalásáról is szó esett.

Sulyok Tamás köztársasági elnök a következőt írta keddi Facebook-bejegyzésében: „A magyar bajnokokat és sportsikereket minden évben egy látványos, méltó gála keretében ünnepeljük meg. Ez a rendezvény mostantól a Nemzeti Sport Gála nevet viseli, ezzel is kifejezve, hogy az egész magyar nemzet teljes sportoló, parasportoló, sportvezető társadalmára büszkék vagyunk. Ma a Nemzeti Sportgála szervezőit és nagyköveteit fogadtam a Sándor-palotában. Nagy öröm számomra, hogy a rendezvény fővédnökeként januárban együtt ünnepelhetem 2025 sportsikereit a bajnokokkal, a magyar sportolókkal!„



