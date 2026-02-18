NS-jótékonyság: Szoboszlai-, Varga- és Kovács-mezre is lehet licitálni

Az est bevételét az ápolók és orvosok szakmai fejlődését szolgáló skill labor (gyakorlóterem) fejlesztésére fordítják. A korszerű oktatási környezet közvetlenül támogatja az ellátás minőségének javítását, a betegbiztonság erősítését, valamint lehetőséget biztosít a szakmai készségek célzott fejlesztésére mind a kórház dolgozói, mind pedig a térségben gyakorlati idejüket töltő ápolótanulók és orvosrezidensek számára.

Három relikviára lehet licitálni. A Kovács Katalin háromszoros olimpiai bajnok kajakozó által dedikált mezre; ugyancsak meg lehet szerezni a bomba formában futballozó, hétről hétre világklasszis teljesítményt nyújtó Szoboszlai Dominik auto­gramjával ellátott Liverpool-dresszt, valamint az elmúlt hónapban a görög AEK Athénba szerződő Varga Barnabás kézjegyét viselő Ferencváros-mezt.

Licitálni Kovács Katalin mezére az alapítvány Facebook-oldalán lehet február 17-től február 22-én éjfélig kommentben vagy messengerüzenetben. A kikiáltási ár 50 ezer forint, a licitlépcső 10 ezer. A két válogatott futballista relikviáját a jótékonysági bálon lehet megszerezni helyszíni árverésen – biztosak vagyunk benne, hogy nagy harc lesz a dresszekért.

Ezenkívül továbbra is lehetőség van támogatni „Az emberek egészségéért” Alapítvány jótékonysági céljait a közösségi oldalakon fellelhető számlaszámra való befizetéssel. Az alapítvány az adományozó nevét a későbbiekben szeretné nyilvánosan megjeleníteni, de természetesen el lehet tekinteni ettől. Az alapítvány hálásan köszön minden segítséget, és buzdít, hogy sokan legyenek részesei ennek a különleges kezdeményezésnek.