Nemzeti Sportrádió

NS-jótékonyság: Szoboszlai-, Varga- és Kovács-mezre is lehet licitálni

B. B.B. B.
2026.02.18. 08:32
null
Címkék
NS-jótékonyság Kovács Katalin Szoboszlai Dominik
„Az emberek egészségéért” Alapítvány és a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet által szervezett szombati, IX. Szent Pantaleon Jótékonysági Bálon három értékes és egyedülálló relikviát bocsátanak a szervezők árverésre, amelynek teljes bevétele jótékonysági célokat szolgál.

Az est bevételét az ápolók és orvosok szakmai fejlődését szolgáló skill labor (gyakorlóterem) fejlesztésére fordítják. A korszerű oktatási környezet közvetlenül támogatja az ellátás minőségének javítását, a betegbiztonság erősítését, valamint lehetőséget biztosít a szakmai készségek célzott fejlesztésére mind a kórház dolgozói, mind pedig a térségben gyakorlati idejüket töltő ápolótanulók és orvosrezidensek számára.

 

Három relikviára lehet licitálni. A Kovács Katalin háromszoros olimpiai bajnok kajakozó által dedikált mezre; ugyancsak meg lehet szerezni a bomba formában futballozó, hétről hétre világklasszis teljesítményt nyújtó Szoboszlai Dominik  auto­gramjával ellátott Liverpool-dresszt, valamint az elmúlt hónapban a görög AEK Athénba szerződő Varga Barnabás kézjegyét viselő Ferencváros-mezt.

Licitálni Kovács Katalin mezére az alapítvány Facebook-oldalán lehet február 17-től február 22-én éjfélig kommentben vagy messengerüzenetben. A kikiáltási ár 50 ezer forint, a licitlépcső 10 ezer. A két válogatott futballista relikviáját a jótékonysági bálon lehet megszerezni helyszíni árverésen – biztosak vagyunk benne, hogy nagy harc lesz a dresszekért.

Ezenkívül továbbra is lehetőség van támogatni „Az emberek egészségéért” Alapítvány jótékonysági céljait a közösségi oldalakon fellelhető számlaszámra való befizetéssel. Az alapítvány az adományozó nevét a későbbiekben szeretné nyilvánosan megjeleníteni, de természetesen el lehet tekinteni ettől. Az alapítvány hálásan köszön minden segítséget, és buzdít, hogy sokan legyenek részesei ennek a különleges kezdeményezésnek. 

 
 

 

 

NS-jótékonyság Kovács Katalin Szoboszlai Dominik
Legfrissebb hírek

„Ez tette a világ legjobb szabadrúgáslövőjévé” – már a Marca is Szoboszlai Dominikról áradozik

Angol labdarúgás
18 órája

A Liverpool-szurkolók Szoboszlai gólját választották január legszebb találatának – videó

Angol labdarúgás
20 órája

„Szoboszlai Dominik a Liverpool legjobbjává vált”

Angol labdarúgás
23 órája

Szoboszlai Dominik csak ott néz meccset, ahol Lay’s is kapható

Bajnokok Ligája
Tegnap, 8:00

Szoboszlai túlszárnyalhatja Gerrardot? Ezt gondolja az írek legendája

Légiósok
2026.02.16. 12:25

Vinícius Júnior: Sokat beszélgetek Szoboszlaival

Légiósok
2026.02.16. 11:35

Szalah szerint Szoboszlai a világ egyik legjobb játékosa

Angol labdarúgás
2026.02.15. 07:55

Szoboszlai-gól, Kerkez-gólpassz, magabiztos Liverpool-továbbjutás

Angol labdarúgás
2026.02.14. 22:55
Ezek is érdekelhetik