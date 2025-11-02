Nemzeti Sportrádió

Menesztették a Wolverhampton edzőjét

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.02. 13:27
Vitor Pereirát (középen) menesztette a Wolverhampton vezetősége (Fotó: Getty Images)
Címkék
Vitor Pereira Premier League Wolverhampton
A labdarúgó Premier League-ben szereplő Wolverhampton saját hivatalos oldalain jelentette be, hogy már nem Vítor Pereira a csapat vezetőedzője.

Vítor Pereira decemberben vette át a Wolverhamptont, és abban az idényben biztosan tartotta a csapatot az élvonalban.

A portugál szakemberrel szeptemberben szerződést hosszabbítottak, de a Wolverhampton nagyon beragadt a rajtnál: az első tíz bajnokiján csak két pontot szerzett a csapat.

A Burnley elleni 3–2-es vereség után a szurkolók is Pereira ellen fordultak, és a vezetőségnél is betelt a pohár, ugyanis a szombati, Fulham elleni 0–3-at követően megköszönték az edző munkáját.

A Wolverhamptontól több kulcsjátékos is távozott a nyáron, Matheus Cunha a Manchester Unitedhez, Rajan Ait-Nuri a Manchester Cityhez, Nélson Semedo a Fenerbahcéhoz igazolt. 

Amíg a vezetőség meg nem találja az új edzőt, addig James Collins, az U21-es csapat mestere, valamint Richard Walker, az U18-asok edzője irányít.

  1. Arsenal

10

8

1

1

18–  3

+15 

25 

  2. Bournemouth

9

5

3

1

16–11

+5 

18 

  3. Liverpool

10

6

4

18–14

+4 

18 

  4. Tottenham

10

5

2

3

17–  8

+9 

17 

  5. Chelsea

10

5

2

3

18–11

+7 

17 

  6. Sunderland

9

5

2

2

11–  7

+4 

17 

  7. Manchester United

10

5

2

3

17–16

+1 

17 

  8. Manchester City

9

5

1

3

17–  7

+10 

16 

  9. Crystal Palace

10

4

4

2

14–  9

+5 

16 

10. Brighton

10

4

3

3

17–15

+2 

15 

11. Aston Villa

10

4

3

3

9–10

–1 

15 

12. Brentford

10

4

1

5

14–16

–2 

13 

13. Newcastle

9

3

3

3

9–  8

+1 

12 

14. Everton

9

3

2

4

9–12

–3 

11 

15. Leeds United

10

3

2

5

9–17

–8 

11 

16. Burnley

10

3

1

6

12–19

–7 

10 

17. Fulham

9

2

2

5

9–14

–5 

18. Nottingham Forest

10

1

3

6

7–19

–12 

19. West Ham United

9

1

1

7

7–20

–13 

20. Wolverhampton

9

2

7

7–19

–12 

a bajnokság állása

 

 

Vitor Pereira Premier League Wolverhampton
Legfrissebb hírek

„Az Anfielden győzni mindig különleges” – az Aston Villa elleni meccs legjobbjának választott Szoboszlai Dominik

Angol labdarúgás
4 órája

Van Dijk: Tavaly minden napsütés és szivárvány volt, most pedig olyan, mintha a kiesés ellen kellene harcolnunk

Angol labdarúgás
7 órája

Újra nyert a címvédő: az Aston Villa ellen magára talált a Liverpool

Angol labdarúgás
16 órája

Van de Ven hibája döntött, a Chelsea megverte a Tottenhamet a londoni derbin

Angol labdarúgás
19 órája

Diallo lábában maradt a győztes gól, az elefántcsontparti szélső bombája egy pontot ért az MU-nak Nottinghamben

Angol labdarúgás
21 órája

Az Arsenal bajnoki címe és sok-sok pontazonosság – ezt jósolják a PL-ben

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:37

Isak aligha játszik szombaton a Liverpoolban, de egy fontos játékos visszatérhet

Angol labdarúgás
2025.10.31. 12:16

Eden Hazard és Gary Neville is bekerült a PL Hírességek Csarnokába

Angol labdarúgás
2025.10.30. 10:08
Ezek is érdekelhetik