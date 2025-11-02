Menesztették a Wolverhampton edzőjét
Vítor Pereira decemberben vette át a Wolverhamptont, és abban az idényben biztosan tartotta a csapatot az élvonalban.
A portugál szakemberrel szeptemberben szerződést hosszabbítottak, de a Wolverhampton nagyon beragadt a rajtnál: az első tíz bajnokiján csak két pontot szerzett a csapat.
A Burnley elleni 3–2-es vereség után a szurkolók is Pereira ellen fordultak, és a vezetőségnél is betelt a pohár, ugyanis a szombati, Fulham elleni 0–3-at követően megköszönték az edző munkáját.
A Wolverhamptontól több kulcsjátékos is távozott a nyáron, Matheus Cunha a Manchester Unitedhez, Rajan Ait-Nuri a Manchester Cityhez, Nélson Semedo a Fenerbahcéhoz igazolt.
Amíg a vezetőség meg nem találja az új edzőt, addig James Collins, az U21-es csapat mestere, valamint Richard Walker, az U18-asok edzője irányít.
|1. Arsenal
10
8
1
1
18– 3
+15
25
|2. Bournemouth
9
5
3
1
16–11
+5
18
|3. Liverpool
10
6
–
4
18–14
+4
18
|4. Tottenham
10
5
2
3
17– 8
+9
17
|5. Chelsea
10
5
2
3
18–11
+7
17
|6. Sunderland
9
5
2
2
11– 7
+4
17
|7. Manchester United
10
5
2
3
17–16
+1
17
|8. Manchester City
9
5
1
3
17– 7
+10
16
|9. Crystal Palace
10
4
4
2
14– 9
+5
16
|10. Brighton
10
4
3
3
17–15
+2
15
|11. Aston Villa
10
4
3
3
9–10
–1
15
|12. Brentford
10
4
1
5
14–16
–2
13
|13. Newcastle
9
3
3
3
9– 8
+1
12
|14. Everton
9
3
2
4
9–12
–3
11
|15. Leeds United
10
3
2
5
9–17
–8
11
|16. Burnley
10
3
1
6
12–19
–7
10
|17. Fulham
9
2
2
5
9–14
–5
8
|18. Nottingham Forest
10
1
3
6
7–19
–12
6
|19. West Ham United
9
1
1
7
7–20
–13
4
|20. Wolverhampton
9
–
2
7
7–19
–12
2