Menesztették a Wolverhampton edzőjét

Vítor Pereira decemberben vette át a Wolverhamptont, és abban az idényben biztosan tartotta a csapatot az élvonalban.

A portugál szakemberrel szeptemberben szerződést hosszabbítottak, de a Wolverhampton nagyon beragadt a rajtnál: az első tíz bajnokiján csak két pontot szerzett a csapat.

A Burnley elleni 3–2-es vereség után a szurkolók is Pereira ellen fordultak, és a vezetőségnél is betelt a pohár, ugyanis a szombati, Fulham elleni 0–3-at követően megköszönték az edző munkáját.

A Wolverhamptontól több kulcsjátékos is távozott a nyáron, Matheus Cunha a Manchester Unitedhez, Rajan Ait-Nuri a Manchester Cityhez, Nélson Semedo a Fenerbahcéhoz igazolt.

Amíg a vezetőség meg nem találja az új edzőt, addig James Collins, az U21-es csapat mestere, valamint Richard Walker, az U18-asok edzője irányít.