A Liverpool megkezdte a tárgyalásokat Szoboszlai szerződéshosszabbításáról – sajtóhír
Az angol élvonalban (Premier League) érdekelt Liverpool megkezdte az egyeztetéseket Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbításáról – írja Fabrizio Romano.
Az olasz transzferguru szerint a klubnál rendkívül elégedettek a magyar válogatott középpályás teljesítményével, így megkezdték a tárgyalásokat a játékos 2028-ig érvényes kontraktusának meghosszabbításáról, de hasonló helyzetben van a Liverpool holland válogatott szűrője, Ryan Gravenberch is.
