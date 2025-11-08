Nemzeti Sportrádió

A Liverpool megkezdte a tárgyalásokat Szoboszlai szerződéshosszabbításáról – sajtóhír

2025.11.08. 13:53
Fotó: Getty Images
Az angol élvonalban (Premier League) érdekelt Liverpool megkezdte az egyeztetéseket Szoboszlai Dominik szerződéshosszabbításáról – írja Fabrizio Romano.

Az olasz transzferguru szerint a klubnál rendkívül elégedettek a magyar válogatott középpályás teljesítményével, így megkezdték a tárgyalásokat a játékos 2028-ig érvényes kontraktusának meghosszabbításáról, de hasonló helyzetben van a Liverpool holland válogatott szűrője, Ryan Gravenberch is.

