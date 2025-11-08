A Liverpool megkezdte a tárgyalásokat Szoboszlai szerződéshosszabbításáról – sajtóhír

Az olasz transzferguru szerint a klubnál rendkívül elégedettek a magyar válogatott középpályás teljesítményével, így megkezdték a tárgyalásokat a játékos 2028-ig érvényes kontraktusának meghosszabbításáról, de hasonló helyzetben van a Liverpool holland válogatott szűrője, Ryan Gravenberch is.

🚨🇭🇺 Liverpool have started talks over new deal with Dominik Szoboszlai, after exclusive story 2 weeks ago.



Plan was clear: Szobo and Gravenberch to discuss new contracts soon, as talks started with the Hungarian.



Club super happy + top performances.



🎥 https://t.co/Bi5c4wmwGi pic.twitter.com/nWKxr5rkIt