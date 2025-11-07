Nemzeti Sportrádió

Az idény során másodszor lett a hónap legjobbja Szoboszlai Dominik a Liverpoolnál

2025.11.07. 16:29
Szoboszlai Dominik (Fotó: Getty Images)
Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League
A jelenlegi idény során augusztus után októberben is megválasztották a hónap legjobb játékosának Szoboszlai Dominikot a Liverpool szurkolói.

A magyar válogatott csapatkapitánya a regnáló angol bajnok öt októberi tétmeccsén négy alkalommal volt a kezdőcsapat tagja, két gólpassza mellett egy gólt szerzett az eredmények szempontjából nehéz időszakban.

„Értelemszerűen igyekszem minden alkalommal a legjobbamat nyújtani, s egyúttal köszönöm mindenkinek, hogy rám szavaztak. A továbbiakban is így szeretném folytatni és reményeim szerint folyamatosan a maximumot tudom majd adni. (...) Nyilván jólesik, hogy talán egész pályafutásom eddigi legjobb formájában vagyok. A neheze most jön, hiszen a folytatásban is ezen a szinten kell majd teljesítenem, de mindennap azon dolgozom, hogy ez így legyen, s akkor további díjakat nyerhetek majd” – idézi a klubhonlap Szoboszlait, aki a hétvégi, Manchester City elleni rangadóról is szót ejtett.

„Csak magunkkal kell foglalkozunk, és majd meglesznek a lehetőségeink, amelyeket ki kell használnunk, ahogyan ezt tettük a legutóbbi néhány meccsen is. Mindannyian keményen kell dolgoznunk” – fogalmazott a középpályás.

 

