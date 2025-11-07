A liverpooli drukkerek szerint Szoboszlai Dominik az idény legjobb játékosa – videó
A napokban a Bleacher Report a Liverpool szurkolóit kérdezte az utcán, hogy kit tartanak csapatuk legjobbjának a mostani évadban. A mikrofonvégre kapott szurkolók egytől egyig a klub magyar középpályását, Szoboszlai Dominikot nevezték meg.
A megszólaltatott szurkolók a magyar középpályás sokoldalúságát, következetes játékát és munkabírását emelték ki, de olyan drukker is akadt, aki „az új generáció Steven Gerrardjaként” hivatkozott rá.
