Véget ért Turi Gézáék menetelése az angol Ligakupában

A korábban a Manchester Unitedot búcsúztató Grimsby Town a hét végén a Liverpoolt legyőző Brentforddal nem tudta felvenni a versenyt, az első félidő után már háromgólos hátrányban volt. A negyedosztályú hazai csapatba az 58. percben 0–4-nél beállt a feröeri válogatott Turi Géza Dávid is, így a vendégek utolsó góljánál már ő is a pályán volt.

A Fulham korán hátrányba került a harmadosztályú Wycombe Wanderers otthonában, és bár Joshua King révén a 48. percben egyenlített, nem tudott fordítani, így jöttek a tizenegyesek. A hazai csapat rögtön rontással kezdett, de az öt-öt kísérlet legutolsó körében Ryan Sessegnon is hibázott, így folytatódott a párbaj. A hatodik körben mindkét fél rontott, a Wycombe a hetediket is kihagyott tizenegyessel kezdte, de ebben Issa Diop már büntetett, továbblőve az élvonalbeli klubot.

A harmadik keddi meccsen két walesi csapat találkozott, a Wrexham az első cardiffi gólra még tudott válaszolni, a másodikra már nem, így az alacsonyabb osztályú csapat jutott be a nyolc közé.

ANGOL LIGAKUPA

NYOLCADDÖNTŐ

Grimsby Town (IV.)–Brentford 0–5

Wycombe Wanderers (III.)–Fulham 1–1 – 11-esekkel 4–5

Wrexham (II.)–Cardiff City (III.) 1–2