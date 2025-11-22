Kétgólos hátrányból mentett pontot a Bournemouth

Nemzeti Sportrádió

A Premier League 12. fordulójában a Bournemouth hazai pályán 2–2-es döntetlent játszott a West Ham United ellen, a Brighton a Brentfordot, a Fulham a Sunderlandet verte hazai pályán, míg a Crystal Palace idegenben győzte le a Wolverhamptont.

BOURNEMOUTH–WEST HAM UNITED

A legutóbbi két bajnokiját megnyerő West Ham az egymás után kétszer vereséget szenvedő Bournemouthhoz látogatott. Az első félidőben mindkét csapat kétszer találta el a kaput, a vendégek mindkétszer gólt ünnepelhettek. Callum Wilson előbb 18 méterről lőtt laposan a kapuba, majd a 35. percben az ötösön belülről volt eredményes. A szünet után viszont ellenállhatatlanul játszott a Bournemouth: a 79 százalékos labdabirtoklás mellett 21-szer lőttek kapura, ebből 3.53-as xG-t (várható gólszám) értek el. Marcus Tavernier büntetőből szépített a 69. percben, majd a 80. percben beállt Enes Unal, aki egy perccel később egyenlített. A hajrában Evanilson és Tavernier is betalálhatott volna, de előbbinél Alphonse Areola védett, utóbbi pedig nem találta el a kaput, így 2–2-vel zárult a találkozó.

BRIGHTON–BRENTFORD

Igor Thiago továbbra is remek formában, az ő büntetőjével szerzett vezetést a Brentford az első félidő közepén. A brazil támadó legutóbbi hét bajnokiján hét gólt szerzett. A fordulást követően Yankuba Minteh jobbról érkező beadását Danny Welbeck kotorta a kapuba, majd a csereként beálló Jack Hinshelwood révén már a hazaiaknál volt az előny. A hosszabbításban ismét tizenegyeshez jutott a Brentford, ezúttal is Thiago állt a labda mögé, de Bart Verbruggen védte a jobb alsó sarok felé tartó labdát, ez pedig győzelmet ért a Brightonnak. 2–1

FULHAM–SUNDERLAND

A legutóbbi négy meccsén veretlen Sunderland kikapott a Fulham vendégeként. Az idény egyik meglepetéscsapatának számító Sunderland a válogatott szünet előtt legyőzte a Chelsea-t, és döntetlent játszott az Arsenal ellen, azonban a Fulham ellen mindössze négy lövésig jutott. A hazaiak sokáig nem tudták feltörni a vendég védelmet, azonban a 84. percben a csereként beálló Samuel Chukwueze remek labdát tekert középre, az érkező Raúl Jimenez jobbal a kapu közepébe lőtt, ezzel a találattal nyert a Fulham. 1–0

WOLVERHAMPTON–CRYSTAL PALACE

Az utolsó helyen álló Wolverhampton a mérkőzés nagy részében egyenrangú partnere volt a Crystal Palace-nak. A második félidő közepén viszont 6 perc alatt két gólt szereztek a vendégek, előbb Daniel Munoz, majd Yeremy Pino is betalált, a hazai rövidzárlatot kihasználva a Crystal Palace 2–0-ra győzedelmeskedett és őrzi negyedik helyét.

ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
AFC Bournemouth–West Ham United 2–2 (Tavernier 69. – 11-esből, Unal 81., ill. Wilson 11., 35.)
Brighton & Hove Albion–Brentford 2–1 (Welbeck 71., Hinshelwood 84., ill. Thiago 29. – 11-esből)
Fulham–Sunderland 1–0 (Jimenez 84.)
Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace 0–2 (Munoz 63., Pino 69.)
Liverpool–Nottingham Forest 0–3 (Murillo 33., Savona 46., Gibbs-White 78.)
Burnley–Chelsea 0–2 (Pedro Neto 37., Enzo Fernández 88.)
Később
18.30: Newcastle United–Manchester City (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák
15.00: Leeds United–Aston Villa
17.30: Arsenal–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák
21.00: Manchester United–Everton

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Arsenal

11

8

2

1

20–5

+15

26

2. Chelsea

12

7

2

3

23–11

+12

23

3. Manchester City

11

7

1

3

23–8

+15

22

4. Crystal Palace

12

5

5

2

16–9

+7

20

5. Brighton & Hove Albion

12

5

4

3

19–16

+3

19

6. Sunderland

12

5

4

3

14–11

+3

19

7. Bournemouth

12

5

4

3

19–20

–1

19

8. Tottenham

11

5

3

3

19–10

+9

18

9. Aston Villa

11

5

3

3

13–10

+3

18

10. Manchester United

11

5

3

3

19–18

+1

18

11. Liverpool

12

6

6

18–20

–2

18

12. Brentford

12

5

1

6

18–19

–1

16

13. Everton

11

4

3

4

12–13

–1

15

14. Fulham

12

4

2

6

13–16

–3

14

15. Newcastle

11

3

3

5

11–14

–3

12

16. Nottingham Forest

12

3

3

6

13–20

–7

12

17. West Ham

12

3

2

7

15–25

–10

11

18. Leeds United

11

3

2

6

10–20

–10

11

19. Burnley

12

3

1

8

14–24

–10

10

20. Wolverhampton

12

2

10

7–27

–20

2

 

 

Ezek is érdekelhetik