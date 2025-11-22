Kétgólos hátrányból mentett pontot a Bournemouth

BOURNEMOUTH–WEST HAM UNITED

A legutóbbi két bajnokiját megnyerő West Ham az egymás után kétszer vereséget szenvedő Bournemouthhoz látogatott. Az első félidőben mindkét csapat kétszer találta el a kaput, a vendégek mindkétszer gólt ünnepelhettek. Callum Wilson előbb 18 méterről lőtt laposan a kapuba, majd a 35. percben az ötösön belülről volt eredményes. A szünet után viszont ellenállhatatlanul játszott a Bournemouth: a 79 százalékos labdabirtoklás mellett 21-szer lőttek kapura, ebből 3.53-as xG-t (várható gólszám) értek el. Marcus Tavernier büntetőből szépített a 69. percben, majd a 80. percben beállt Enes Unal, aki egy perccel később egyenlített. A hajrában Evanilson és Tavernier is betalálhatott volna, de előbbinél Alphonse Areola védett, utóbbi pedig nem találta el a kaput, így 2–2-vel zárult a találkozó.

BRIGHTON–BRENTFORD

Igor Thiago továbbra is remek formában, az ő büntetőjével szerzett vezetést a Brentford az első félidő közepén. A brazil támadó legutóbbi hét bajnokiján hét gólt szerzett. A fordulást követően Yankuba Minteh jobbról érkező beadását Danny Welbeck kotorta a kapuba, majd a csereként beálló Jack Hinshelwood révén már a hazaiaknál volt az előny. A hosszabbításban ismét tizenegyeshez jutott a Brentford, ezúttal is Thiago állt a labda mögé, de Bart Verbruggen védte a jobb alsó sarok felé tartó labdát, ez pedig győzelmet ért a Brightonnak. 2–1

FULHAM–SUNDERLAND

A legutóbbi négy meccsén veretlen Sunderland kikapott a Fulham vendégeként. Az idény egyik meglepetéscsapatának számító Sunderland a válogatott szünet előtt legyőzte a Chelsea-t, és döntetlent játszott az Arsenal ellen, azonban a Fulham ellen mindössze négy lövésig jutott. A hazaiak sokáig nem tudták feltörni a vendég védelmet, azonban a 84. percben a csereként beálló Samuel Chukwueze remek labdát tekert középre, az érkező Raúl Jimenez jobbal a kapu közepébe lőtt, ezzel a találattal nyert a Fulham. 1–0

WOLVERHAMPTON–CRYSTAL PALACE

Az utolsó helyen álló Wolverhampton a mérkőzés nagy részében egyenrangú partnere volt a Crystal Palace-nak. A második félidő közepén viszont 6 perc alatt két gólt szereztek a vendégek, előbb Daniel Munoz, majd Yeremy Pino is betalált, a hazai rövidzárlatot kihasználva a Crystal Palace 2–0-ra győzedelmeskedett és őrzi negyedik helyét.

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

AFC Bournemouth–West Ham United 2–2 (Tavernier 69. – 11-esből, Unal 81., ill. Wilson 11., 35.)

Brighton & Hove Albion–Brentford 2–1 (Welbeck 71., Hinshelwood 84., ill. Thiago 29. – 11-esből)

Fulham–Sunderland 1–0 (Jimenez 84.)

Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace 0–2 (Munoz 63., Pino 69.)

Liverpool–Nottingham Forest 0–3 (Murillo 33., Savona 46., Gibbs-White 78.)

Burnley–Chelsea 0–2 (Pedro Neto 37., Enzo Fernández 88.)

Később

18.30: Newcastle United–Manchester City (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák

15.00: Leeds United–Aston Villa

17.30: Arsenal–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

21.00: Manchester United–Everton