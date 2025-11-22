Kétgólos hátrányból mentett pontot a Bournemouth
BOURNEMOUTH–WEST HAM UNITED
A legutóbbi két bajnokiját megnyerő West Ham az egymás után kétszer vereséget szenvedő Bournemouthhoz látogatott. Az első félidőben mindkét csapat kétszer találta el a kaput, a vendégek mindkétszer gólt ünnepelhettek. Callum Wilson előbb 18 méterről lőtt laposan a kapuba, majd a 35. percben az ötösön belülről volt eredményes. A szünet után viszont ellenállhatatlanul játszott a Bournemouth: a 79 százalékos labdabirtoklás mellett 21-szer lőttek kapura, ebből 3.53-as xG-t (várható gólszám) értek el. Marcus Tavernier büntetőből szépített a 69. percben, majd a 80. percben beállt Enes Unal, aki egy perccel később egyenlített. A hajrában Evanilson és Tavernier is betalálhatott volna, de előbbinél Alphonse Areola védett, utóbbi pedig nem találta el a kaput, így 2–2-vel zárult a találkozó.
BRIGHTON–BRENTFORD
Igor Thiago továbbra is remek formában, az ő büntetőjével szerzett vezetést a Brentford az első félidő közepén. A brazil támadó legutóbbi hét bajnokiján hét gólt szerzett. A fordulást követően Yankuba Minteh jobbról érkező beadását Danny Welbeck kotorta a kapuba, majd a csereként beálló Jack Hinshelwood révén már a hazaiaknál volt az előny. A hosszabbításban ismét tizenegyeshez jutott a Brentford, ezúttal is Thiago állt a labda mögé, de Bart Verbruggen védte a jobb alsó sarok felé tartó labdát, ez pedig győzelmet ért a Brightonnak. 2–1
FULHAM–SUNDERLAND
A legutóbbi négy meccsén veretlen Sunderland kikapott a Fulham vendégeként. Az idény egyik meglepetéscsapatának számító Sunderland a válogatott szünet előtt legyőzte a Chelsea-t, és döntetlent játszott az Arsenal ellen, azonban a Fulham ellen mindössze négy lövésig jutott. A hazaiak sokáig nem tudták feltörni a vendég védelmet, azonban a 84. percben a csereként beálló Samuel Chukwueze remek labdát tekert középre, az érkező Raúl Jimenez jobbal a kapu közepébe lőtt, ezzel a találattal nyert a Fulham. 1–0
WOLVERHAMPTON–CRYSTAL PALACE
Az utolsó helyen álló Wolverhampton a mérkőzés nagy részében egyenrangú partnere volt a Crystal Palace-nak. A második félidő közepén viszont 6 perc alatt két gólt szereztek a vendégek, előbb Daniel Munoz, majd Yeremy Pino is betalált, a hazai rövidzárlatot kihasználva a Crystal Palace 2–0-ra győzedelmeskedett és őrzi negyedik helyét.
ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
AFC Bournemouth–West Ham United 2–2 (Tavernier 69. – 11-esből, Unal 81., ill. Wilson 11., 35.)
Brighton & Hove Albion–Brentford 2–1 (Welbeck 71., Hinshelwood 84., ill. Thiago 29. – 11-esből)
Fulham–Sunderland 1–0 (Jimenez 84.)
Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace 0–2 (Munoz 63., Pino 69.)
Liverpool–Nottingham Forest 0–3 (Murillo 33., Savona 46., Gibbs-White 78.)
Burnley–Chelsea 0–2 (Pedro Neto 37., Enzo Fernández 88.)
Később
18.30: Newcastle United–Manchester City (Tv: Spíler1)
Vasárnap játsszák
15.00: Leeds United–Aston Villa
17.30: Arsenal–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák
21.00: Manchester United–Everton
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
11
8
2
1
20–5
+15
26
|2. Chelsea
12
7
2
3
23–11
+12
23
|3. Manchester City
11
7
1
3
23–8
+15
22
|4. Crystal Palace
12
5
5
2
16–9
+7
20
|5. Brighton & Hove Albion
12
5
4
3
19–16
+3
19
|6. Sunderland
12
5
4
3
14–11
+3
19
|7. Bournemouth
12
5
4
3
19–20
–1
19
|8. Tottenham
11
5
3
3
19–10
+9
18
|9. Aston Villa
11
5
3
3
13–10
+3
18
|10. Manchester United
11
5
3
3
19–18
+1
18
|11. Liverpool
12
6
–
6
18–20
–2
18
|12. Brentford
12
5
1
6
18–19
–1
16
|13. Everton
11
4
3
4
12–13
–1
15
|14. Fulham
12
4
2
6
13–16
–3
14
|15. Newcastle
11
3
3
5
11–14
–3
12
|16. Nottingham Forest
12
3
3
6
13–20
–7
12
|17. West Ham
12
3
2
7
15–25
–10
11
|18. Leeds United
11
3
2
6
10–20
–10
11
|19. Burnley
12
3
1
8
14–24
–10
10
|20. Wolverhampton
12
–
2
10
7–27
–20
2