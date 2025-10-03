Nemzeti Sportrádió

Szoboszlait választották meg augusztus legjobbjának a Liverpool szurkolói

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.10.03. 16:59
null
Szoboszlai Dominik a díjjal (Fotó: liverpoolfc.com)
Címkék
légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik Liverpool FC Premier League
Szoboszlai Dominik lett az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Liverpool FC legjobb játékosa augusztusban a Standard Chartered szavazásán, és át is vette a díját.

Szoboszlai Dominik a „vörösök” szurkolói számára kiírt szavazáson a voksok kétharmadát gyűjtötte be, így nagy fölénnyel nyerte meg az augusztusi hónap játékosa díjat, melyet pénteken át is vett – írja a Liverpool FC honlapja, amely hozzáteszi, hogy a második helyen a nyáron igazolt Hugo Ekitiké végzett.

A Pool magyar válogatott középpályása csapata mind a négy augusztusi tétmérkőzésén kezdett, a Newcastle és az Arsenal ellen jobbhátvédként szerepelt, s utóbbi találkozón ő szerezte a győztes gólt, amiért a meccs legjobbjának is megválasztották. Előtte, a „szarkák” elleni összecsapáson is kivette a részét a mindent eldöntő találatból, mivel Rio Ngumoha gólja előtt ő lépte át a labdát, amit követően csapattársa ziccerben tüzelhetett.

Mint ismert, Szoboszlait augusztusban a PL legjobb játékosa címre is jelölték, ám ott végül Jack Grealish (Everton) végzett az élen. A Liverpool 8-asának Arsenal elleni gólja viszont több helyen is kiérdemelte az első helyet, a Premier League-nél, a BBC-nél és a Pool szurkolóinál is nyert a legszebb találatok versenyében.

 

légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik Liverpool FC Premier League
Legfrissebb hírek

Slot: Jobbnak kell lennünk, hogy ne a szerencse döntsön

Angol labdarúgás
6 órája

Valverde, Ödegaard, Iniesta vagy Modric? Esetleg saját maga? Szoboszlai megmondta, kit választana

Légiósok
8 órája

Alissont hosszabb időre elveszthette a Liverpool, Leonit megműtötték

Angol labdarúgás
23 órája

Szoboszlai gólja után változtatta meg véleményét a PL esélyeseiről a szakértő

Angol labdarúgás
Tegnap, 17:18

Polgár Kristóf úgy érzi, a masszív védekezés vezethet sikerre a Kazincbarcikánál

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:30

Dupla Tízes: Sallaiék nyerték a BL-csatát – van baj a Liverpoolnál?   

Bajnokok Ligája
2025.10.01. 19:33

BL-legek: Julián Álvarez elképesztő formában, idegenben rájár a rúd a Liverpoolra

Bajnokok Ligája
2025.10.01. 10:37

Arne Slot a tizenegyesről: Szoboszlai Dominik nem hibázott

Bajnokok Ligája
2025.10.01. 07:41
Ezek is érdekelhetik