Szoboszlait választották meg augusztus legjobbjának a Liverpool szurkolói

Szoboszlai Dominik a „vörösök” szurkolói számára kiírt szavazáson a voksok kétharmadát gyűjtötte be, így nagy fölénnyel nyerte meg az augusztusi hónap játékosa díjat, melyet pénteken át is vett – írja a Liverpool FC honlapja, amely hozzáteszi, hogy a második helyen a nyáron igazolt Hugo Ekitiké végzett.

A Pool magyar válogatott középpályása csapata mind a négy augusztusi tétmérkőzésén kezdett, a Newcastle és az Arsenal ellen jobbhátvédként szerepelt, s utóbbi találkozón ő szerezte a győztes gólt, amiért a meccs legjobbjának is megválasztották. Előtte, a „szarkák” elleni összecsapáson is kivette a részét a mindent eldöntő találatból, mivel Rio Ngumoha gólja előtt ő lépte át a labdát, amit követően csapattársa ziccerben tüzelhetett.

Mint ismert, Szoboszlait augusztusban a PL legjobb játékosa címre is jelölték, ám ott végül Jack Grealish (Everton) végzett az élen. A Liverpool 8-asának Arsenal elleni gólja viszont több helyen is kiérdemelte az első helyet, a Premier League-nél, a BBC-nél és a Pool szurkolóinál is nyert a legszebb találatok versenyében.