Russell az élen, a két McLaren a mezőny végén a Las Vegas-i időmérő előtt

Noha az előzetes várakozások ellenére a McLaren jó formában kezdett Las Vegasban, és a vb-éllovas Lando Norris volt a nyitó nap leggyorsabbja, a két szabadedzés alapján nem igazán lehetett messzemenő következtetéseket levonni. Amellett, hogy rendkívül csúszott a pálya, a két esemény között némi eső is megszórta az aszfaltot, sőt az utóbbin a meglazuló csatornafedél, és az eset miatt kétszer is lendülő piros zászló borzolta a kedélyeket, így a mezőny kissé sötétben tapogatózott az első nap végén.

Az viszont látszott, hogy szoros küzdelemre lesz kilátás, hiszen a Mercedes és a Ferrari is gyorsnak tűnt, miközben Max Verstappen mellett ezúttal Cunoda Juki is ott volt az elejében. A fő kérdést az előző évekhez hasonlóan az jelentette a helyszínen, ki tudja leginkább működésre bírni a gumikat. Bár a mezőnynek szüksége lett volna rá, hogy a megszakítások miatt kimaradó időt pótolni tudja, az időjárás másképp gondolta, hiszen nedves pályán vette kezdetét az utolsó tréning.

Ezúttal a körülmények a köztes esőgumi használatát is megkövetelték, így egyáltalán nem volt meglepő, hogy a többség sokáig a garázsból figyelte a történéseket. Árulkodó volt az is, hogy ilyen pályaviszonyok mellett is folyamatosan kint volt Oscar Piastri és Lewis Hamilton is, akik a nyitó napon hátrányban voltak a csapattársukhoz képest.

Negyedóra elteltével e két versenyző nevével kezdődött az időlista is, míg harmadikként a vb-éllovas Norris érkezett, miközben több pilóta is pályaelhagyással hívta magára a figyelmet. A jó formában kezdő Cunoda számára azonban a vártnál előbb véget ért az első etap, a japán versenyzőt húsz perccel a kezdés után parancsolták vissza a bokszba, miután a csapat problémát észlelt az autón, de a versenyző később vissza tudott térni a pályára.

Félidőhöz közeledve Hamilton vette át az irányítást Norris és George Russell előtt, míg az első ötöst Piastri és Isack Hadjar zárta, miközben öt versenyző továbbra sem rendelkezett mért körrel. Míg Lance Stroll elsőként vállalta be a száraz pályára alkalmas gumit, akkor még további csapadék érkezését jósolták, így átmenetileg szinte teljesen kiürült a nyomvonal. A pályán maradók között volt Norris, aki kockáztatott, és másodikként kimerészkedett a lágy gumin, épp akkor, amikor Andrea Kimi Antonelli az intereken ugrott az időlista élére.

Az egy ideig magányosan köröző Norrishoz hamarosan több versenyzőtárs is csatlakozott, és eleinte a Ferrari és a Red Bull diktálta a tempót. A vezetést Leclerc vette át, mögötte Cunoda, Verstappen sorrendben érkeztek a „vörös bikák”, míg a meleg pillanatokat is átélő Hamilton a negyedik helyre sorolt be, miközben a két McLaren a top 10 végén tanyázott. A két Aston Martin, valamint Pierre Gasly és Nico Hülkenberg még ekkor sem iratkozott fel az időlistára, a négyes az utolsó negyedórában futotta az első mért körét.

A gyakorlás utolsó szakasza meglehetően hektikus volt, hiszen a mezőny szinte folyamatosan gyűjtötte a kilométereket, és körről körre változott az eredmény, hiszen rohamosan javult a pálya állapota, és azzal egy időben a köridők is. Az élen végül a helyszínen egy évvel ezelőtt pole pozíciót szerző és győzelmet arató Russell zárt, akit a címvédő Verstappen, valamint meglepetésre Alexander Albon követett. Az első ötöst Hadjar és Hamilton egészítette ki, majd Antonelli, Lawson, Stroll, Alonso és Gasly tette teljessé a top 10-et. A két McLaren a 19-20., vagyis az utolsó két pozíciót foglalta el.

Folytatás 5 órakor az időmérővel.

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A 3. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. George Russell brit Mercedes 1:34.054 átlag: 237.348 km/ó 21 kör 2. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:34.281 0.227 mp h. 28 3. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:34.875 0.821 21 4. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:35.169 1.115 26 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:35.269 1.215 29 6. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:35.385 1.331 23 7. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:35.439 1.385 25 8. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:35.533 1.479 11 9. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:35.540 1.486 12 10. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:35.562 1.508 13 11. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:35.586 1.532 18 12. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:35.662 1.608 22 13. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:35.738 1.684 16 14. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:35.817 1.763 24 15. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:35.908 1.854 27 16. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:36.305 2.251 17 17. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:36.650 2.596 11 18. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:36.667 2.613 24 19. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:37.023 2.969 20 20. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:37.112 3.058 18

3. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ NOVEMBER 21., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Leclerc 1:34.802 2. szabadedzés 1. Norris 1:33.602 NOVEMBER 22., SZOMBAT 3. szabadedzés 1. Russell 1:34.054 Időmérő 5.00–6.00 NOVEMBER 23., VASÁRNAP A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja 5.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Katari Nagydíj, Loszaíl november 30., 17.00 Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi december 7., 14.00



