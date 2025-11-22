Nemzeti Sportrádió

Russell az élen, a két McLaren a mezőny végén a Las Vegas-i időmérő előtt

H. L.H. L.
2025.11.22. 02:38
Russell volt a leggyorsabb az utolsó edzésen (Fotó: AFP)
George Russell (Mercedes) bizonyult a leggyorsabbnak a Formula–1-es Las Vegas-i Nagydíj harmadik szabadedzésén. A mercedesest Max Verstappen (Red Bull) és Alexander Albon (Williams) követte, míg az első ötöst Isack Hadjar (Racing Bulls) és Lewis Hamilton (Ferrari) egészítette ki.

Noha az előzetes várakozások ellenére a McLaren jó formában kezdett Las Vegasban, és a vb-éllovas Lando Norris volt a nyitó nap leggyorsabbja, a két szabadedzés alapján nem igazán lehetett messzemenő következtetéseket levonni. Amellett, hogy rendkívül csúszott a pálya, a két esemény között némi eső is megszórta az aszfaltot, sőt az utóbbin a meglazuló csatornafedél, és az eset miatt kétszer is lendülő piros zászló borzolta a kedélyeket, így a mezőny kissé sötétben tapogatózott az első nap végén. 

Az viszont látszott, hogy szoros küzdelemre lesz kilátás, hiszen a Mercedes és a Ferrari is gyorsnak tűnt, miközben Max Verstappen mellett ezúttal Cunoda Juki is ott volt az elejében. A fő kérdést az előző évekhez hasonlóan az jelentette a helyszínen, ki tudja leginkább működésre bírni a gumikat. Bár a mezőnynek szüksége lett volna rá, hogy a megszakítások miatt kimaradó időt pótolni tudja, az időjárás másképp gondolta, hiszen nedves pályán vette kezdetét az utolsó tréning. 

Ezúttal a körülmények a köztes esőgumi használatát is megkövetelték, így egyáltalán nem volt meglepő, hogy a többség sokáig a garázsból figyelte a történéseket. Árulkodó volt az is, hogy ilyen pályaviszonyok mellett is folyamatosan kint volt Oscar Piastri és Lewis Hamilton is, akik a nyitó napon hátrányban voltak a csapattársukhoz képest.

Negyedóra elteltével e két versenyző nevével kezdődött az időlista is, míg harmadikként a vb-éllovas Norris érkezett, miközben több pilóta is pályaelhagyással hívta magára a figyelmet. A jó formában kezdő Cunoda számára azonban a vártnál előbb véget ért az első etap, a japán versenyzőt húsz perccel a kezdés után parancsolták vissza a bokszba, miután a csapat problémát észlelt az autón, de a versenyző később vissza tudott térni a pályára. 

Félidőhöz közeledve Hamilton vette át az irányítást Norris és George Russell előtt, míg az első ötöst Piastri és Isack Hadjar zárta, miközben öt versenyző továbbra sem rendelkezett mért körrel. Míg Lance Stroll elsőként vállalta be a száraz pályára alkalmas gumit, akkor még további csapadék érkezését jósolták, így átmenetileg szinte teljesen kiürült a nyomvonal. A pályán maradók között volt Norris, aki kockáztatott, és másodikként kimerészkedett a lágy gumin, épp akkor, amikor Andrea Kimi Antonelli az intereken ugrott az időlista élére. 

Az egy ideig magányosan köröző Norrishoz hamarosan több versenyzőtárs is csatlakozott, és eleinte a Ferrari és a Red Bull diktálta a tempót. A vezetést Leclerc vette át, mögötte Cunoda, Verstappen sorrendben érkeztek a „vörös bikák”, míg a meleg pillanatokat is átélő Hamilton a negyedik helyre sorolt be, miközben a két McLaren a top 10 végén tanyázott. A két Aston Martin, valamint Pierre Gasly és Nico Hülkenberg még ekkor sem iratkozott fel az időlistára, a négyes az utolsó negyedórában futotta az első mért körét.

A gyakorlás utolsó szakasza meglehetően hektikus volt, hiszen a mezőny szinte folyamatosan gyűjtötte a kilométereket, és körről körre változott az eredmény, hiszen rohamosan javult a pálya állapota, és azzal egy időben a köridők is. Az élen végül a helyszínen egy évvel ezelőtt pole pozíciót szerző és győzelmet arató Russell zárt, akit a címvédő Verstappen, valamint meglepetésre Alexander Albon követett. Az első ötöst Hadjar és Hamilton egészítette ki, majd Antonelli, Lawson, Stroll, Alonso és Gasly tette teljessé a top 10-et. A két McLaren a 19-20., vagyis az utolsó két pozíciót foglalta el. 

Folytatás 5 órakor az időmérővel. 

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A 3. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

  1.George RussellbritMercedes1:34.054átlag: 237.348 km/ó21 kör
  2.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:34.281

0.227 mp h.

28
  3.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:34.875

0.821

21
  4.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:35.169

1.115

26
  5.Lewis HamiltonbritFerrari1:35.269

1.215

29
  6.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:35.385

1.331

23
  7.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:35.439

1.385

25
  8.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:35.533

1.479

11
  9.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:35.540

1.486

12
10.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:35.562

1.508

13
11.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:35.586

1.532

18
12.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:35.662

1.608

22
13.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:35.738

1.684

16
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:35.817

1.763

24
15.Charles LeclercmonacóiFerrari1:35.908

1.854

27
16.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:36.305

2.251

17
17.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:36.650

2.596

11
18.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:36.667

2.613

24
19.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:37.023

2.969

20
20.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:37.112

3.058

18

 

3. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 21., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:34.802
2. szabadedzés1. Norris 1:33.602
NOVEMBER 22., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:34.054
Időmérő5.00–6.00
NOVEMBER 23., VASÁRNAP
A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja5.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 30., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00


 

 

