Russell az élen, a két McLaren a mezőny végén a Las Vegas-i időmérő előtt
Noha az előzetes várakozások ellenére a McLaren jó formában kezdett Las Vegasban, és a vb-éllovas Lando Norris volt a nyitó nap leggyorsabbja, a két szabadedzés alapján nem igazán lehetett messzemenő következtetéseket levonni. Amellett, hogy rendkívül csúszott a pálya, a két esemény között némi eső is megszórta az aszfaltot, sőt az utóbbin a meglazuló csatornafedél, és az eset miatt kétszer is lendülő piros zászló borzolta a kedélyeket, így a mezőny kissé sötétben tapogatózott az első nap végén.
Az viszont látszott, hogy szoros küzdelemre lesz kilátás, hiszen a Mercedes és a Ferrari is gyorsnak tűnt, miközben Max Verstappen mellett ezúttal Cunoda Juki is ott volt az elejében. A fő kérdést az előző évekhez hasonlóan az jelentette a helyszínen, ki tudja leginkább működésre bírni a gumikat. Bár a mezőnynek szüksége lett volna rá, hogy a megszakítások miatt kimaradó időt pótolni tudja, az időjárás másképp gondolta, hiszen nedves pályán vette kezdetét az utolsó tréning.
Ezúttal a körülmények a köztes esőgumi használatát is megkövetelték, így egyáltalán nem volt meglepő, hogy a többség sokáig a garázsból figyelte a történéseket. Árulkodó volt az is, hogy ilyen pályaviszonyok mellett is folyamatosan kint volt Oscar Piastri és Lewis Hamilton is, akik a nyitó napon hátrányban voltak a csapattársukhoz képest.
Negyedóra elteltével e két versenyző nevével kezdődött az időlista is, míg harmadikként a vb-éllovas Norris érkezett, miközben több pilóta is pályaelhagyással hívta magára a figyelmet. A jó formában kezdő Cunoda számára azonban a vártnál előbb véget ért az első etap, a japán versenyzőt húsz perccel a kezdés után parancsolták vissza a bokszba, miután a csapat problémát észlelt az autón, de a versenyző később vissza tudott térni a pályára.
Félidőhöz közeledve Hamilton vette át az irányítást Norris és George Russell előtt, míg az első ötöst Piastri és Isack Hadjar zárta, miközben öt versenyző továbbra sem rendelkezett mért körrel. Míg Lance Stroll elsőként vállalta be a száraz pályára alkalmas gumit, akkor még további csapadék érkezését jósolták, így átmenetileg szinte teljesen kiürült a nyomvonal. A pályán maradók között volt Norris, aki kockáztatott, és másodikként kimerészkedett a lágy gumin, épp akkor, amikor Andrea Kimi Antonelli az intereken ugrott az időlista élére.
Az egy ideig magányosan köröző Norrishoz hamarosan több versenyzőtárs is csatlakozott, és eleinte a Ferrari és a Red Bull diktálta a tempót. A vezetést Leclerc vette át, mögötte Cunoda, Verstappen sorrendben érkeztek a „vörös bikák”, míg a meleg pillanatokat is átélő Hamilton a negyedik helyre sorolt be, miközben a két McLaren a top 10 végén tanyázott. A két Aston Martin, valamint Pierre Gasly és Nico Hülkenberg még ekkor sem iratkozott fel az időlistára, a négyes az utolsó negyedórában futotta az első mért körét.
A gyakorlás utolsó szakasza meglehetően hektikus volt, hiszen a mezőny szinte folyamatosan gyűjtötte a kilométereket, és körről körre változott az eredmény, hiszen rohamosan javult a pálya állapota, és azzal egy időben a köridők is. Az élen végül a helyszínen egy évvel ezelőtt pole pozíciót szerző és győzelmet arató Russell zárt, akit a címvédő Verstappen, valamint meglepetésre Alexander Albon követett. Az első ötöst Hadjar és Hamilton egészítette ki, majd Antonelli, Lawson, Stroll, Alonso és Gasly tette teljessé a top 10-et. A két McLaren a 19-20., vagyis az utolsó két pozíciót foglalta el.
Folytatás 5 órakor az időmérővel.
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, A 3. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:34.054
|átlag: 237.348 km/ó
|21 kör
|2.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|1:34.281
0.227 mp h.
|28
|3.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:34.875
0.821
|21
|4.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1:35.169
1.115
|26
|5.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:35.269
1.215
|29
|6.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:35.385
1.331
|23
|7.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1:35.439
1.385
|25
|8.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1:35.533
1.479
|11
|9.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:35.540
1.486
|12
|10.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1:35.562
1.508
|13
|11.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:35.586
1.532
|18
|12.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:35.662
1.608
|22
|13.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1:35.738
1.684
|16
|14.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:35.817
1.763
|24
|15.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:35.908
1.854
|27
|16.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1:36.305
2.251
|17
|17.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1:36.650
2.596
|11
|18.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:36.667
2.613
|24
|19.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:37.023
2.969
|20
|20.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:37.112
3.058
|18
|3. LAS VEGAS-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 21., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:34.802
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:33.602
|NOVEMBER 22., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:34.054
|Időmérő
|5.00–6.00
|NOVEMBER 23., VASÁRNAP
|A verseny (50 kör, 309.958 km) rajtja
|5.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 30., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 7., 14.00