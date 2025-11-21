Szoboszlai Dominik: olyan csapatban játszom, amelynek esélye van eljutni a budapesti döntőbe; Erling Haaland egyik titka a hatezer kalóriányi szuperétel

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:



Szoboszlai Dominik került a World Soccer magazin decemberi címlapjára, a vele készült interjúban beszélt az apaságról, a PL megnyeréséről, a Cristiano Ronaldóval történt mezcseréről és a budapesti Bajnokok Ligája-döntőről is.

Erling Haaland egyik titka a hatezer kalóriányi szuperétel. Sport és táplálkozás – a modern világban elválaszthatatlanok. Bartha Ákos élelmiszerbiológus, táplálkozáskutató a téma egyik legelismertebb szakértője hazánkban, aki megpróbált rávilágítani arra, mekkora hatással vannak az élsportolók teljesítményére a megfelelő minőségű tápanyagok. Borbola Bence interjúja

Még mindig hajtja a bizonyítási vágy Antoine Griezmannt. A világbajnok francia csatár az As-nek adott interjúban elmondta, csereként is fontos játékosa akar lenni az Atlético Madridnak, később pedig szeretne az Egyesült Államokban futballozni

Papp Nikoletta: Egyre feljebb lépkedünk a létrán. Női válogatottunk jobbátlövője és hármas védője, Papp Nikoletta szerint a jövő héten kezdődő világbajnokságon is az lesz a legfontosabb, hogy stabil legyen a csapat játéka. A kiváló kézilabdázóval Szendrei Zoltán beszélgetett

Vedran Bosnic: Megdolgoztunk azért, hogy itt tartunk. A férfi kosárlabda-bajnokságban tíz forduló után is hibátlan és egyértelműen várakozáson felül teljesítő Szolnok bosnyák vezetőedzője szerint sikerük titka az egységben és a csapatjátékban keresendő. A szakvezetőt Fazekas Zoltán kérdezte

