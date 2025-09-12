Nemzeti Sportrádió

Szoboszlaira is lehetett szavazni, de Grealish lett augusztus legjobbja a Premier League-ben

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.09.12. 13:11
null
Jack Grealish boldog Everton-drukkerekkel a Wolverhampton legyőzése után (Fotó: Getty Images)
Címkék
Jack Grealish Szoboszlai Dominik Premier League
Jack Grealish, az Everton labdarúgója lett augusztus hónap legjobbja az angol élvonalbeli bajnokságban – derült ki a Premier League hivatalos honlapjáról pénteken.

A Manchester City kölcsönjátékosaként nyáron az Evertonhoz kerülő Jack Grealish négy gólpasszal segítette jó rajthoz a liverpooli kékeket.

A 30. életévét ezen a héten betöltő szélső először érdemelte ki az elismerést (EA SPORTS Player of the Month), és az Evertonnak is elég régen volt győztese – Dominic Calvert-Lewin (aki néhány hete igazolt a Leeds Unitedhez) 2020 szeptemberében volt a hónap legjobbja.

A nyolc augusztusi jelölt között ott volt Szoboszlai Dominik (Liverpool) is, aki emlékezetes góllal döntötte el az Arsenal elleni rangadót.

Az augusztus legjobb menedzsere/vezetőedzője díj is Liverpoolba került, de már a „vörösökhöz”: Arne Slot 2024 novembere után másodszor lett a hónap legjobbja.

A végeredmény közönségszavazással és szakértők voksaival alakult ki.

Angol labdarúgás
2025.09.04. 12:14

Elindult a szavazás, Szoboszlai lehet augusztus legjobbja a Premier League-ben

Nagyszerű hónapon van túl a magyar válogatott csapatkapitánya.

 

 

Jack Grealish Szoboszlai Dominik Premier League
Legfrissebb hírek

De ezt már megnyerte: Szoboszlai Dominiké augusztus legszebb gólja a Premier League-ben!

Légiósok
19 perce

Donnarumma: Guardiolánál játszani a legjobb, ami egy futballistával történhet

Angol labdarúgás
57 perce

A Liverpool-szurkolók Szoboszlai gólját választották augusztus legszebb találatának

Angol labdarúgás
22 órája

„Nagyon nagy kár volt azért a harmadik gólért” – Kós Hubert a válogatottat és Szoboszlait is dicsérte

Úszás
22 órája

Michael Owen továbbra is úgy gondolja, hogy Harry Kane rossz döntést hozott

Német labdarúgás
Tegnap, 11:59

Szerződése lejártával távozott, most újra aláírt a kapus a WHU-hoz

Angol labdarúgás
2025.09.10. 17:40

Nagy a baj? Kihagyja a manchesteri derbit a City kulcsembere

Angol labdarúgás
2025.09.10. 16:21

Szoboszlai Dominik: Ebben nekem is megvan a felelősségem

Foci vb 2026
2025.09.10. 15:48
Ezek is érdekelhetik