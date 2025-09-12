Szoboszlaira is lehetett szavazni, de Grealish lett augusztus legjobbja a Premier League-ben

A Manchester City kölcsönjátékosaként nyáron az Evertonhoz kerülő Jack Grealish négy gólpasszal segítette jó rajthoz a liverpooli kékeket.

A 30. életévét ezen a héten betöltő szélső először érdemelte ki az elismerést (EA SPORTS Player of the Month), és az Evertonnak is elég régen volt győztese – Dominic Calvert-Lewin (aki néhány hete igazolt a Leeds Unitedhez) 2020 szeptemberében volt a hónap legjobbja.

A nyolc augusztusi jelölt között ott volt Szoboszlai Dominik (Liverpool) is, aki emlékezetes góllal döntötte el az Arsenal elleni rangadót.

Az augusztus legjobb menedzsere/vezetőedzője díj is Liverpoolba került, de már a „vörösökhöz”: Arne Slot 2024 novembere után másodszor lett a hónap legjobbja.

A végeredmény közönségszavazással és szakértők voksaival alakult ki.