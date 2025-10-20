Carragher: Szalahnak nem kellene minden meccsen kezdenie

Igencsak kritikus véleményt fogalmazott meg a Liverpool FC világsztárjával, Mohamed Szalahhal szemben a klub egykori remek hátvédje, Jamie Carragher. A korábbi 38-szoros angol válogatott játékos a SkySports szakértőjeként kijelentette: az egyiptomi felett kezd eljárni az idő, ezért Arne Slot menedzsernek fontolóra kellene venne, hogy kihagyja a kezdőből – különösen az idegenbeli mérkőzéseken.

„Mostanra eljutottunk oda, hogy Mo Szalahnak nem kellene minden héten garantálni a helyét a kezdőcsapatban. A Liverpoolnak most két idegenbeli meccse jön, a frankfurti Bajnokok Ligája-mérkőzés, majd a Brentford elleni bajnoki. Úgy vélem, nem kellene mind a kettőn kezdenie” – fogalmazott.

Mohamed Szalah nagyon messze van a csúcsformájától (Fotó: Getty Images)

A 47 éves szakértő azt is elárulta, hogy Slot helyében ő milyen találkozókon adna lehetőséget az afrikai szélsőnek.

„Az Anfieldben mindig kezdetném, mert ott általában a Liverpool dominál, így sok lehetőséghez jut a tizenhatos sarka környékén, az ilyen helyzetekből pedig ő rendszerint eredményes. Ám idegenben, ahol ki kell segíteni a mögötte játszó hátvédet, nem kellene erőltetni, különösen a mostani formájában. Hogy ez tetszene-e neki? Valószínűleg nem. De ha elérsz egy kort, meg kell értened az edző döntését, amellyel, főleg, ha nem játszol jól, nem nagyon vitatkozhatsz. Az más kérdés, ha szórod a gólokat, akkor jogosan vagy ideges, ha taktikai okokból kihagynak. De most nem hiszem, hogy Szalahnak lenne jogalapja panaszkodni, ha kimaradna a kezdőből a következő két mérkőzésen” – elmélkedett Carragher, aki az is elmondta: bármilyen jó játékos is Szalah, ő már nem köré építené a csapatot.

„Isaknak és Wirtznek kellene adni a főszerepet, egyrészt a koruk, másrészt a rájuk költött összeg miatt” – szögezte le a liverpooliakkal 2005-ben Bajnokok Ligája-címet szerző egykori védő.