Arne Slot: Sok oka lehet annak, hogy hét meccsből hatot elveszítettünk

Mint ismert, a Liverpool hazai pályán 3–0-ra kikapott a Crystal Palace-tól. Arne Slot igencsak tartalékos csapatot küldött pályára, hiszen a hétvégi bajnokihoz képest egyedül Kerkez Milos maradt a kezdőben, míg Kieran Morrison és Freddie Woodman is első alkalommal lépett pályára a „vörösök” színeiben. „Mindig nagy csapás elveszíteni egy meccset, főleg ha ez búcsút jelent a sorozatból. Ugyanúgy raktam össze a csapatot, ahogy az előző idényben tettem a hasonló fordulóban. Sok oka lehet annak, hogy hét meccsből hatot elveszítettünk, ám egyik sem elfogadható, mert a Liverpoolnál nem lehet hétből hatot elveszíteni. Két nappal a Frankfurt elleni BL-győzelem után a Brentford ellen láttam annak a jeleit, hogy hét nap alatt három meccset játszottunk, de ismétlem, ez nem lehet kifogás. Szerintem jelenleg 15 vagy 16 játékos elérhető, a Ligakupában pedig a Liverpool mindig is esélyt adott az utánpótlás-játékosoknak. Ezt éreztem jó döntésnek és nem gondoltam meg magam az eredmény tudatában sem” – kezdte a mérkőzés utáni sajtótájékoztatót Arne Slot.

A Liverpool hétvégén az Aston Villa ellen játszik, de Slot szerint nem nőtt rajtuk a nyomás: „Ha hétből hatot elveszítesz, akkor már nem nő a nyomás. Ha itt játszol, akkor tudod, hogy mindig ott a nyomás. A szurkolók támogatnak minket, és szükség lesz erre az Aston Villa ellen is, hiszen ők egy hetet pihentek.”

„Nem kellett beszélnem Nallóval, hiszen Konaté és Van Dijk megtette ezt helyettem, gondoskodtak róla, és ez sokat elárul a csapat dinamikájáról” – fogalmazott Slot a csereként beállva piros lapot kapó futballista kapcsán. Végezetül egy jó hírrel is szolgált az angol bajnoki címvédő edzője: „Ryan Gravenberchnek jó esélye van, hogy hétvégén visszatérhet sérüléséből.”