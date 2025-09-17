Valami nem stimmelt Guirassy mezével a Juventus ellen – kép

A kamerák többször is mutatták, így egyértelműen látható volt: a BVB guineai válogatott támadójának mezén nem szerepet a név, helyette kétszer is a Dortmund-felirat, valamint a 9-es szám volt feltüntetve rajta. A hiányosság a szurkolóknak is feltűnt, a közösségi médiában már a meccs elején többen is értetlenkedtek amiatt, hogy a csapat talán legjobb játékosa név nélküli mezben lép pályára.

Volt, ahol viccesen megjegyezték: Guirassy annyira szereti a csapatát, hogy még a nevét is Dortmundra változtatta...