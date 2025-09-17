Nemzeti Sportrádió

Valami nem stimmelt Guirassy mezével a Juventus ellen – kép

2025.09.17. 10:03
Fotó: Getty Images
Serhou Guirassy Borussia Dortmund Bajnokok Ligája Dortmund
A Borussia Dortmund kedd este 4–4-es döntetlent játszott a Juventus ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 1. fordulójában. A meccsen furcsa esetre figyelhettek fel a szemfülesebb szurkolók: a német csapat támadója, Serhou Guirassy ugyanis név nélküli mezben lépett pályára.

A kamerák többször is mutatták, így egyértelműen látható volt: a BVB guineai válogatott támadójának mezén nem szerepet a név, helyette  kétszer is a Dortmund-felirat, valamint a 9-es szám volt feltüntetve rajta. A hiányosság a szurkolóknak is feltűnt, a közösségi médiában már a meccs elején többen is értetlenkedtek amiatt, hogy a csapat talán legjobb játékosa név nélküli mezben lép pályára.

Volt, ahol viccesen megjegyezték: Guirassy annyira szereti a csapatát, hogy még a nevét is Dortmundra változtatta... 

 

 

