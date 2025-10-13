Asztalitenisz Eb: férficsapatunk megszorítani sem tudta az esélyesebb franciákat

Minden idők legfiatalabb csapatával, ennek megfelelően szerény reményekkel várták asztaliteniszezőink a horvátországi csapat Európa-bajnokságot, amelynek első napján a férfiak mindjárt mély vízbe kerültek, ugyanis a második helyen kiemelt franciák ellen kellett asztalhoz állniuk.

A két Lebrun testvér, Felix és Alexis, valamint Simon Gauzy olyan triót alkot, amellyel szemben az ázsiaiak sem mehetnek biztosra, amit a játékosok világranglistán elfoglalt helye is alátámaszt: Lebrunék közül, Felixet az 5., Alexist a 12., Gauzyt a 18. helyen jegyzik. Ezzel szemben a magyar csapatból a legjobb pozícióban lévő András Csaba aktuálisan a 161., míg Lei Balázs 228., Szántosi Dávid a 269., Szudi Ádám pedig a 471. Mindezt figyelembe véve nem tűnt reálisnak, hogy a magyar együttes meglepi a franciákat, s ugyan András Csaba az első játszmát ellopta Felix Lebruntól, a folytatás igazolta is az előzetes várakozásokat.

A franciák a spanyolok elleni 3:1-es győzelem után a mieinket tehát 3:0-ra győzték le, ezzel már biztosan megnyerték a B-csoportot, az ugyancsak a nyolcaddöntőbe jutást érő második helyről pedig a keddi magyar–spanyol összecsapást dönt.

Ma délután női válogatottunk is bemutatkozik Zadarban, a Póta Georgina vezérelte együttes 16 órától Lengyelország ellen áll asztalhoz.

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, ZADA

Férfiak. B-csoport

Franciaország–Magyarország 3:0

F. Lebrun–András Csaba 3:1 (–12, 2, 6, 5)

A. Lebrun–Szántosi Dávid 3:0 (7, 5, 8)

Gauzy–Lei Balázs 3:0 (4, 0, 5)