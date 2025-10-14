Nemzeti Sportrádió

A csángó közméltóságok csapata nyerte a hagyományos csíkszentdomonkosi futballtornát

2025.10.14. 15:54
A résztvevő csapatok (Fotó: Veres Nándor/Hargita Népe)
A Buzánszky Jenő emlékére rendezett, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat égisze alatt zajló háromcsapatos tornán részt vett még a székely közméltóságok csapata és a magyar parlamenti válogatott.

Folytatódott a huszonhat éve élő hagyomány: az idén sem maradt el a magyar Országgyűlés, valamint a székely és a csángó közméltóságok csapatainak őszi futballtornája az erdélyi Csíkszentdomokoson, a Buzánszky Jenő Sportközpontban.

A teljesen felújított Buzánszky Jenő Sportközpontot az Aranycsapat egykori legendás hátvédjéről nevezték el, aki haláláig betöltötte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) – amelynek önkéntes gyerekorvosai rendszeresen vizsgálják a szegénységben élő székely gyerekeket – sportbizottságának elnöki tisztjét, és több mint húsz éven keresztül kísérte el az NGYSZ önkéntes orvoscsoportját Erdélybe. Gyakran vele tartott Hidegkuti Nándor, az Aranycsapat csatára, Szepesi György sportújságíró és Wichmann Tamás kilencszeres világbajnok kenus is.

Buzánszky Jenő ötlete volt, hogy a politikai szereplőket a legkönnyebben úgy lehet egymáshoz közel hozni, ha futballoznak egymással – idézte fel lapunknak a kezdeteket Magyar Zoltán, a magyar parlamenti válogatott szövetségi kapitánya. – Így kezdtek el rendszeresen megmérkőzni egymással a székely közméltóságok és a magyar parlamenti képviselők, később pedig a csángó közméltóságok is csatlakoztak, így alakult át hármas tornává. Tulajdonképpen ebből nőtt ki aztán később a Nemzeti Összetartozás Torna is, és egyik leágazódása a júliusi, az időben a Tusványosra eső, csíkszentsimoni mérkőzés is a székely közméltóságok és a magyar parlamenti csapat között. Idén a Buzánszky 100-emlékév adott különös aktualitást a tornának.”

Kövér László, a Parlament házelnöke (balra) (Fotó: Veres Nándor/Hargita Népe)

Az október 10-i futballtorna győztese a csángó közméltóságok csapata lett, miután a kétszer 30 perces mérkőzésen 6–2-re legyőzte a székely együttest, 4–3-ra pedig a magyar parlamenti válogatottat.

Mi olyanok vagyunk, mint a magyar vízilabda-válogatott: az ezüstérem is csalódás. Nagyon sok mérkőzésünk volt az elmúlt időszakban, a török parlamenti válogatott elleni győzelem során pedig több sérültünk is lett, így a fiatal csángó csapat megérdemelten nyert ellenünk. A székelyek ellen a fizikai és mentális fáradtság jelei is megmutatkoztak, így négy egyes vereséget szenvedtünk” – értékelt Magyar Zoltán szövetségi kapitány.

A magyar parlamenti csapatban pályára lépett mások mellett Kövér László házelnök, Pánczél Károly, a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnöke, Bácskai János, Szatmáry Kristóf, Papcsák Ferenc, Sára Botond, vagy félig-meddig vendégjátékosként a korábbi válogatott Bárányos Zsolt, a Budapesti Kormányhivatal tisztviselője.

A jó hangulatú sporteseményen a helyi Ifjúsági Fúvószenekar játszotta a himnuszokat. A torna után kellemes bankettre került sor, és a legtöbben ott maradtak a másnapi, csíkdomonkosi búcsúra is.

 

 

 

Ezek is érdekelhetik