Labdarúgás: hetet kaptak az U17-esek a csehektől az Eb-selejtezőn

Viszonylag kényelmes helyzetből várta az utolsó kört az U17-es labdarúgó-válogatott az Észak-Macedóniában rendezett Európa-bajnoki selejtező első szakaszában. A négycsapatos mini torna első fordulójában a házigazda ellen 2–2-es döntetlent játszott Jeremiás Gergő szövetségi edző együttese, majd a második meccsen 8–0-ra verte Gibraltárt. A harmadik mérkőzésen az addig hatpontos Csehország várt a mieinkre.

A képlet egyszerű volt: ha pontot szerez a magyar válogatott, továbbjut az A-ligába. De akkor is az elitkörben folytathatta volna, ha jobb gólkülönbséggel zár, mint a macedónok, akik mínusz 2-vel, míg a mieink plusz 8-cal álltak.

A csehek a 10. percben előnybe kerültek, amit a 28. percben megdupláztak. Az első félidő vége előtt már hárommal vezetett a rivális, a teljes összeomlás viszont csak a második játékrészben, az 58. percben jött el, amikor Polonkai Noel a magyar kaputól 25 méteres távból próbálkozott hazaadással, ám helyette védhetetlenül átemelte Jakab Mátyás kapust (4–0 oda). Ezt követően Csehország a 68., a 73. és a 84. percben is betalált, és már 7–0-t mutatott az eredményjelző, amikor tizenegyest kapott a magyar csapat, amit Bősze Levente értékesített, ezzel beállítva a 7–1-es végeredményt.

Ezzel párhuzamosan zajlott az Észak-Macedónia–Gibraltár összecsapás, amelyen a házigazda a szünetben 4–0-ra vezetett, a végeredmény pedig 9–0-s kiütés lett.

A megsemmisítő vereség után a magyar U17-es válogatott gólkülönbsége 11–9, a macedón csapaté 11–4 volt, így Jeremiás alakulata a csoport harmadik helyén zárt, és a B-ligában folytathatja, azaz nincs esélye kvalfikálni a 2026 tavaszán esedékes Európa-bajnokságra.

U17-ES EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ MINI TORNA, SZTRUMICA (ÉSZAK-MACEDÓNIA)

Első szakasz, 3. forduló

Magyarország–Csehország 1–7 (0–3)

Magyarország: Jakab - Vincze, Russnák (Szakál, 51.), Babos, Balogh - Milkovics (Serucza, 76.), Polonkai - Bősze, Juhász (Somfalvi, 63.), Bogdán (Varga Zs., 63.) - Somogyi (Gyánó, 63.).

Gól: Bősze 89., ill. Zahálka 10., Svec 28., Srb 40., 84., Polonkai (öngól) 58., Cvejn 68., Chumlen 73.



A torna végeredménye: 1. Csehország 9 pont, 2. Észak Macedónia 4 (11–4), 3. MAGYARORSZÁG 4 (11–9), 4. Gibraltár 0.

(Kiemelt képünk forrása: FFM Macedonia/Youtube)