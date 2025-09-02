Újra megdőlt az átigazolási rekord a Premier League-ben

A Deloitte nemzetközi pénzügyi tanácsadó és könyvvizsgáló cég keddi elemzése szerint a húsz klub ezúttal 750 millió euróval többet költött, mint a korábbi csúcsot jelentő periódusban, 2023 nyarán. A pénzforgalom természetesen nem egyirányú volt, de a játékosértékesítésekből befolyó bevételeket is figyelembe véve is kiadtak 1,4 milliárd eurót az új futballisták megszerzésére.

A Premier League-ben a svéd Alexander Isak révén egy másik rekord is megdőlt: a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool FC új csúcsot jelentő 144 millió eurót fizetett a csatárért a Newcastle Unitednek. A bajnoki címvédő korábban Florian Wirtz (125 millió euró), Hugo Ekitike (95), Kerkez (47), Jeremie Frimpong (40) és Giovanni Leoni (31) játékjogát is megszerezte. A Liverpool összesen 485 millió eurót költött új játékosokra, a bevétele pedig 220 millió euró volt.

A klubvilágbajnok Chelsea négymillió eurós nyereséggel zárt, miközben 26 játékost igazolt, és 23-an távoztak.

Nemcsak az élvonalban volt jelentős pénzmozgás, a másodosztályban (Championship) a klubok összesen közel 280 millió eurót költöttek új játékosokra ezen a nyáron.