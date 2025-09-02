Nemzeti Sportrádió

Nincs több kérdés, Donnarumma a Man. City új kapusa – hivatalos

2025.09.02. 11:23
Lezárult a nyár egyik legfontosabb transzferügye, megvan Gianluigi Donnarumma új klubja
A világ egyik, ha nem a legjobb kapusával erősített az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Manchester City: Gianluigi Donnarumma a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germaintől érkezett.

A Manchester City kedd délelőtti közleménye szerint Gianluigi Donnarumma 2030-ig szóló szerződést kötött a klubbal, amely a Transfermarkt szerint 30 millió eurót fizetett a Paris Saint-Germainnek az Európa-bajnok kapusért.

Ez egy igazán különleges és büszkeséggel teli pillanat. Egy olyan kerethez csatlakozom, amely tele van világklasszis játékosokkal, és egy olyan csapathoz, amelyet a futballtörténelem egyik legnagyobb edzője, Pep Guardiola irányít. Ez az a klub, amelyhez a világ bármely futballistája szeretne tartozni. Alig várom, hogy találkozzak az új társaimmal, a stábbal és a szurkolókkal. Az Etihad Stadionban pályára lépni rendkívül különleges élmény lesz számomra. Nagyon izgatott vagyok a jövőt illetően, és megígérhetem, hogy mindent beleadok, hogy segítsek a klubnak még több sikert elérni

– fogalmazott a 26 éves Donnarumma a manchesteriek weboldalán.


A 2021-es Eb legjobb játékosának megválasztott kapus néhány nappal a kontinenstorna után szerződött a francia fővárosba az AC Milantól. Donnarumma a PSG-nél 161 találkozón szerepelt, idén megnyerte a Bajnokok Ligáját az együttessel, emellett négyszeres francia bajnoknak, kétszeres kupagyőztesnek és háromszoros francia Szuperkupa-győztesnek mondhatja magát. Az olasz válogatottban 17 évesen mutatkozott be, és 74 meccsnél tart.

