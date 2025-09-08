Toni Kroos keményen kritizálta Alexander Isakot

Nincs kibékülve Alexander Isak szerződtetésével Toni Kroos. A Real Madrid és a német válogatott tavaly visszavonult világbajnok középpályása a testvére, a korábban a német élvonalban futballozó Felix Kroos társaságában vitatta meg Isak Liverpoolba igazolását az Einfach mal Luppen című podcastben. Bár részletesen nem mentek bele a témába, az világosan kiderült, hogy az ötszörös BL-győztes labdarúgó nincs elragadtatva a svéd csatár eddigi játékától, és kételkedik abban, hogy megérte-e érte ennyi pénzt kifizetni. Mint ismert, a Pécsi Ármint, Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool FC a nyáron brit átigazolási rekordot jelentő 145 millió euróért szerződtette a svéd támadót a Newcastle Unitedtől.

„Ez nagyon sok pénz – mondta Toni Kroos. – Szerintem a hallgatóink fele még soha nem is hallott Isakról.”

A testvére, Felix erre annyit mondott, hogy a Dortmundnál töltött időszakánál azért sokan hallottak róla, de a Real Madrid egykori középpályása erre is ironikusan reagált.

„Dortmundban igen, de ott sem csinált semmi különöset” – tette hozzá.

Talán már kevesen emlékeznek rá, de a most 25 éves svéd támadó 2017 januárjában, 17 évesen igazolt az AIK-tól a Dortmundhoz, ahol 13 tétmérkőzésen egy gólt szerzett és adott egy gólpasszt. Később, a Real Sociedadban már sokkal jobban ment neki, s 2022 nyarán 77.5 millió euróért szerződtette őt a Newcastle United. Itt 109 tétmérkőzésen 62 gólt könyvelhetett el, ebből 54-et a Premier League-ben. Vagyis bár azzal lehet vitatkozni, hogy érdemes volt-e ennyi pénzt kifizetni érte, de azzal nem, hogy egy, a Premier League-et jól ismerő, gólerős csatárról van szó. Azt is fontos persze hozzátenni, hogy az említett podcast elsősorban a német hallgatóknak szól, ám ettől még nem gondolnánk, hogy az ottani futballkedvelők jelentős része még sosem hallott Isakról.

A svéd csatár vasárnap, a Burnley elleni idegenbeli mérkőzésen mutatkozhat be a Liverpoolban, de nagy valószínűséggel legfeljebb csak csereként kap lehetőséget. Amióta Angliába igazolt, többször bajlódott sérüléssel, és jóformán a teljen nyári felkészülést kihagyta. Arne Slot menedzser pedig érthető módon nem akarja megkockáztatni, hogy egyből az idény elején megsérüljön.

Aztán idővel majd kiderül, igaza volt-e Toni Kroosnak.