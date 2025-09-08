Nemzeti Sportrádió

Toni Kroos keményen kritizálta Alexander Isakot

SMAHULYA ÁDÁMSMAHULYA ÁDÁM
Vágólapra másolva!
2025.09.08. 20:06
null
Toni Kroos nincs elájulva a Liverpool új szerzeményétől (Fotó: Getty Images)
Címkék
Toni Kroos Liverpool Alexander Isak Premier League
A Real Madrid tavaly visszavonult középpályása szerint sokan még nem is hallottak a Liverpoolba igazolt svéd csatárról, az érte kifizetett 145 millió eurót pedig nagyon sok pénznek tartja.

Nincs kibékülve Alexander Isak szerződtetésével Toni Kroos. A Real Madrid és a német válogatott tavaly visszavonult világbajnok középpályása a testvére, a korábban a német élvonalban futballozó Felix Kroos társaságában vitatta meg Isak Liverpoolba igazolását az Einfach mal Luppen című podcastben. Bár részletesen nem mentek bele a témába, az világosan kiderült, hogy az ötszörös BL-győztes labdarúgó nincs elragadtatva a svéd csatár eddigi játékától, és kételkedik abban, hogy megérte-e érte ennyi pénzt kifizetni. Mint ismert, a Pécsi Ármint, Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool FC a nyáron brit átigazolási rekordot jelentő 145 millió euróért szerződtette a svéd támadót a Newcastle Unitedtől.

„Ez nagyon sok pénz – mondta Toni Kroos. – Szerintem a hallgatóink fele még soha nem is hallott Isakról.”

A testvére, Felix erre annyit mondott, hogy a Dortmundnál töltött időszakánál azért sokan hallottak róla, de a Real Madrid egykori középpályása erre is ironikusan reagált.

„Dortmundban igen, de ott sem csinált semmi különöset” – tette hozzá.

Talán már kevesen emlékeznek rá, de a most 25 éves svéd támadó 2017 januárjában, 17 évesen igazolt az AIK-tól a Dortmundhoz, ahol 13 tétmérkőzésen egy gólt szerzett és adott egy gólpasszt. Később, a Real Sociedadban már sokkal jobban ment neki, s 2022 nyarán 77.5 millió euróért szerződtette őt a Newcastle United. Itt 109 tétmérkőzésen 62 gólt könyvelhetett el, ebből 54-et a Premier League-ben. Vagyis bár azzal lehet vitatkozni, hogy érdemes volt-e ennyi pénzt kifizetni érte, de azzal nem, hogy egy, a Premier League-et jól ismerő, gólerős csatárról van szó. Azt is fontos persze hozzátenni, hogy az említett podcast elsősorban a német hallgatóknak szól, ám ettől még nem gondolnánk, hogy az ottani futballkedvelők jelentős része még sosem hallott Isakról.

A svéd csatár vasárnap, a Burnley elleni idegenbeli mérkőzésen mutatkozhat be a Liverpoolban, de nagy valószínűséggel legfeljebb csak csereként kap lehetőséget. Amióta Angliába igazolt, többször bajlódott sérüléssel, és jóformán a teljen nyári felkészülést kihagyta. Arne Slot menedzser pedig érthető módon nem akarja megkockáztatni, hogy egyből az idény elején megsérüljön. 

Aztán idővel majd kiderül, igaza volt-e Toni Kroosnak.

Kapcsolódó tartalom

A Liverpool új angol csúcsért szerződtette Alexander Isakot – hivatalos

A PL címvédője 125 millió fontot fizetett a Newcastle Unitednek.

Szeretet, büszkeség, boldogság – így érez most a Liverpool rekordigazolása

Liverpool-játékosként adott első interjújában Alexander Isak elmondta: a tradíció és a klub jövőképe egyaránt motiválta a váltásban.

 

 

Toni Kroos Liverpool Alexander Isak Premier League
Legfrissebb hírek

A Tottenham nem eladó – közleményt adott ki a klub, miután több ajánlat is befutott

Angol labdarúgás
10 órája

„Szoboszlai Alexander-Arnolddá változtatta magát; emlékeztet Milnerre”

Angol labdarúgás
2025.09.05. 18:36

Az újonc Bátori Mihály is kiesett az ökölvívó-vb-n

Ökölvívás
2025.09.05. 16:27

Közel 25 év után távozik posztjáról a Tottenham ügyvezető elnöke

Angol labdarúgás
2025.09.04. 19:56

„Hol van Szoboszlai?” – megosztották a szurkolókat az elképzelt liverpooli kezdőcsapatok

Angol labdarúgás
2025.09.04. 17:28

Elindult a szavazás, Szoboszlai lehet augusztus legjobbja a Premier League-ben

Angol labdarúgás
2025.09.04. 12:14

Haaland Grealisht Szoboszlai és Bellingham elé rangsorolta

Angol labdarúgás
2025.09.04. 09:09

Liverpooli túlkínálat – Bobory Balázs publicisztikája

Angol labdarúgás
2025.09.03. 23:07
Ezek is érdekelhetik