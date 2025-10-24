Nemzeti Sportrádió

Dibusz Dénes: Egy újabb három pont szinte már továbbjutást érne

2025.10.24. 08:49
Dibusz Dénes a mérkőzés után (Fotó: Dömötör Csaba)
Dibusz Dénes, a Ferencváros labdarúgócsapatának kapusa szerint az együttes végig hitt abban, hogy lehet keresnivalója a Salzburg ellen, amelynek otthonában csütörtök este egygólos hátrányból fordítva 3–2-es győzelmet aratott az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulós mérkőzésén.

„Az első félidőben sem voltunk alárendelt szerepben, ugyanakkor azt gondolom, hogy a szünet után nagyon jól reagáltunk – nyilatkozta a találkozó után a 34 éves játékos, aki hozzátette, nem emlékszik, hogy bármilyen mérkőzésen sikerült volna nyolc perc alatt háromszor is betalálniuk. – Azt gondolom és úgy is éreztem, hogy végig nyílt volt az összecsapás, ugyanakkor hittünk benne, hogy meglesznek a lehetőségeink, mert éreztük, hogy ez a Salzburg nem jobb nálunk”.

Európa-liga
14 órája

Hátrányból felállva, Salzburgban tett hatalmas lépést a továbbjutás irányába a Ferencváros

Varga Barnabás ezúttal is tizenegyest hibázott, Kristoffer Zachariassen gólt szerzett és gólpasszt adott – a zöld-fehérek sorozatban másodszor arattak bravúros győzelmet idegenben az El-ben.

A sérüléséből visszatérő válogatott kapus azt is elárulta, hogy semmilyen fájdalmat vagy problémát nem érzett a találkozó közben, és azt reméli, másnap sem lesz semmi gondja.

„Nagyon örülünk ennek a hét pontnak, amelyet az első három meccsünkön szereztünk, és ha otthon a Ludogorec ellen újabb hármat szerzünk, akkor az már szinte továbbjutást is érne. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára motiváció. Remélem, hogy a szurkolóinkat is lelkesíti és újra telt ház előtt fogunk majd játszani” – utalt a két hét múlva sorra kerülő budapesti El-mérkőzésre Dibusz Dénes.

A kapus úgy fogalmazott, „nehezen érthető és emészthető”, hogy a Ferencváros szurkolóinak egy csoportját az osztrák hatóságok nem engedték át a határon, ugyanakkor szerinte „ezt magasabb szinten kell rendezni, mint a klub”.

„Ahogyan a délutáni videóüzenetben elmondtam, értük is küzdöttünk, ugyanakkor sajnáljuk, hogy ők a helyszínen nem élhették át ezt a győzelmet. Reméljük, hogy a jövőben több ilyen eset nem fordul elő” – mondta a kapus.

Európa-liga
2 órája

Az osztrák sajtó szerint a Fradi az egyik legverhetőbb ellenfele volt a Salzburgnak

„Varga Barnabás, Kristoffer Zachariassen és Bamidele Yusuf kilenc percen belül feje tetejére állította a mérkőzést.”

A Ferencváros három forduló után hét szerzett ponttal a nyolcaddöntőt érő hetedik helyen áll az Európa-liga alapszakaszában. Két hét múlva, a következő körben a bolgár Ludogorecet fogadja.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
RED BULL SALZBURG (osztrák)–FERENCVÁROSI TC 2–3 (1–0) 
Salzburg, Red Bull Aréna, 8342 néző. Vezette: Goga Kikacseisvili (David Ahvlediani, David Gabiszonia) – grúzok
SALZBURG: A. Schlager – Lainer, Gadou, J. Rasmussen, Krätzig (Trummer, 82.) – Yeo (Vertessen, 63.), Diabaté, Kjaergaard (Kitano, 63.), Alajbegovic – Ratkov (Onisiwo, 75.), Baidoo (Bischoff, 75.). Vezetőedző: Thomas Letsch
FERENCVÁROS: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki (N. Keita, 78.), Zachariassen, Cadu (O'Dowda, 78.) – Varga B. (Levi, 84.)., Yusuf (L. Joseph, 72.). Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Baidoo (13.), Vertessen (72.), ill. Varga B. (50.), Zachariassen (56.), Yusuf (58.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

1. Midtjylland338–2+69
2. Braga335–0+59
3. Lyon335–0+59
4. Dinamo Zagreb3217–3+47
5. Viktoria Plzen3216–2+47
6. Freiburg3215–2+37
7. FERENCVÁROS3215–3+27
8. Brann Bergen3215–2+36
9. Celta Vigo3216–4+26
10. Aston Villa3214–2+26
11. Lille3216–5+16
12. Go Ahead Eagles3214–3+16
13. Young Boys3216–606
14. Fenerbahce3214–406
15. Porto3213–306
16. Real Betis3124–2+25
17. Nottingham Forest31116–5+14
18. Bologna31113–304
19. Genk31111–104
20. PAOK31115–6–14
21. Celtic31113–4–14
22. Panathinaikosz3126–603
23. Roma3123–4–13
24. Basel3123–4–13
25. Feyenoord3123–4–13
26. Ludogorec3124–6–23
27. Sturm Graz3123–5–23
28. FCSB3122–4–23
29. Stuttgart3122–4–23
30. Crvena Zvezda3122–5–31
31. Malmö3122–6–41
32. Maccabi Tel-Aviv3121–6–51
33. Nice333–6–30
34. Salzburg332–6–40
35. Utrecht330–4–40
36. Rangers331–6–50
az alapszakasz állása

 

