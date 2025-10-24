Dibusz Dénes: Egy újabb három pont szinte már továbbjutást érne

A sérüléséből visszatérő válogatott kapus azt is elárulta, hogy semmilyen fájdalmat vagy problémát nem érzett a találkozó közben, és azt reméli, másnap sem lesz semmi gondja.

„Nagyon örülünk ennek a hét pontnak, amelyet az első három meccsünkön szereztünk, és ha otthon a Ludogorec ellen újabb hármat szerzünk, akkor az már szinte továbbjutást is érne. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára motiváció. Remélem, hogy a szurkolóinkat is lelkesíti és újra telt ház előtt fogunk majd játszani” – utalt a két hét múlva sorra kerülő budapesti El-mérkőzésre Dibusz Dénes.

A kapus úgy fogalmazott, „nehezen érthető és emészthető”, hogy a Ferencváros szurkolóinak egy csoportját az osztrák hatóságok nem engedték át a határon, ugyanakkor szerinte „ezt magasabb szinten kell rendezni, mint a klub”.

„Ahogyan a délutáni videóüzenetben elmondtam, értük is küzdöttünk, ugyanakkor sajnáljuk, hogy ők a helyszínen nem élhették át ezt a győzelmet. Reméljük, hogy a jövőben több ilyen eset nem fordul elő” – mondta a kapus.