Műszaki okok miatt késve érkeznek meg Szoboszlaiék a BL-meccsük helyszínére

2025.10.21. 20:13
Szoboszlai Dominik és társai kedden még Liverpoolban edzettek, ezután indultak útnak, de csak késve érkeznek meg Németországba (Fotó: Getty Images)
Műszaki okok miatt késve érkezik meg Németországba a Liverpool FC, így az Eintracht Frankfurt elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt elmarad az angol csapat sajtótájékoztatója.

Kedd este a sajtó képviselői elé állt volna Arne Slot és a liverpooli csapat egyik játékosa – a County Times szerint Szoboszlai Dominik – a Deutsche Bank Parkban, ám a sajtótájékoztató elmarad, mivel a Pool nem érkezik meg időben Németországba.

A Liverpool FC honlapja csak annyit közölt, hogy a „vörösök” repülőgépe technikai okok miatt késve indul, azt pedig még nem tudni, mikor érkezhet meg, ráadásul probléma, hogy a hírek szerint a Frankfurt am Main repülőtere 23 óra után nem fogad járatokat.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Szerda, 21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!

 

