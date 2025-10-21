Műszaki okok miatt késve érkeznek meg Szoboszlaiék a BL-meccsük helyszínére

Kedd este a sajtó képviselői elé állt volna Arne Slot és a liverpooli csapat egyik játékosa – a County Times szerint Szoboszlai Dominik – a Deutsche Bank Parkban, ám a sajtótájékoztató elmarad, mivel a Pool nem érkezik meg időben Németországba.

A Liverpool FC honlapja csak annyit közölt, hogy a „vörösök” repülőgépe technikai okok miatt késve indul, azt pedig még nem tudni, mikor érkezhet meg, ráadásul probléma, hogy a hírek szerint a Frankfurt am Main repülőtere 23 óra után nem fogad járatokat.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Szerda, 21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!