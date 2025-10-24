NBA: két hosszabbítás, SGA-karriercsúcs, Oklahoma-diadal a legutóbbi döntő remek „visszavágóján”

A legutóbbi idény döntőjének két csapata végig kiélezett csatát vívott Indianapolisban: hol az egyik, hol a másik vezetett, hétpontosnál nagyobb előnye egyiküknek sem volt. A Pacers nemcsak az egész idényre kidőlő Tyrese Haliburtonre nem számíthatott, hanem T. J. McConnellre sem, ráadásul Andrew Nembhardot is elvesztette már az első félidőben, ennek ellenére még a második ráadásban is vezetett (128–127). Akkor beakadt Aaron Wiggins triplája, amely döntő jelentőségű 10–3-as Thunder-rohamot alapozott meg – a vendégek többé nem engedték ki kezükből az előnyt.

Nemcsak addig, hanem a ráadásban is oroszlánrészt vállalt a termelésben az előző idény MVP-je, Shai Gilgeous-Alexander, aki 55 pontos karriercsúccsal fejezte be a mérkőzést. SGA ötödször érte el az ötvenpontos határt NBA-karrierje során, ezzel beállította Russell Westbrook alapszakaszi csapatcsúcsát. Ajay Mitchell is NBA-pályafutása legjobbjával (26) zárt, Wiggins 23-mal finiselt, Isaiah Hartenstein 14 lepattanót szedett a Thunderben, amely immár két kétszeri hosszabbításos meccsen van túl.

SGA EXPLODES FOR 55 IN THRILLING OKC 2OT WIN IN INDY 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/bUpQvfEk5s — NBA (@NBA) October 24, 2025

A hazaiak lőlapját Bennedict Mathurin vezette 36 ponttal – az első ráadásban történt kipontozódása nagyon rosszul jött a Pacersnek –, Pascal Siakam neve mellé 32 pont és 15 lepattanó került.

Volt ötvenpontos produkció a péntek hajnali program másik mérkőzésén is a denveri Aaron Gordon jóvoltából, de az nem ért győzelmet, nem kis részben annak következtében, hogy Stephen Curry behajított egy hármast a rendes játékidő vége előtt 4.3 másodperccel. A Golden State vezérének triplája egyenlítést és hosszabbítást ért, amelyben Al Horford hármasa 12–2 Warriors-száguldást indított, immár a győzelemért.

Currynek kiváló napja volt, 42 pontot ért el (nagyjából a felét a meccs döntő szakaszában), Jimmy Butler 21-ig jutott, és további öt hazai játékos hatolt 10 pont fölé.

HAVE YOURSELF A NIGHT, STEPH 🤯



42 PTS (28 IN 2H)

7 AST

6 REB

6 3PM

3 STL



He scores 20 of the @warriors' final 30 PTS from 5 minutes left in regulation through the end of OT to secure GSW's thrilling win! pic.twitter.com/ouiKsLJceH — NBA (@NBA) October 24, 2025

Ami Gordon 50 pontját illeti, denveri kosaras 47-nél tovább még nem jutott a csapat idénynyitó meccsén – az eddigi rekordot Alex English éppen a Golden State elleni rajton érte el 1985-ben –, és a 10 sikeres triplája is különleges teljesítmény; idényt korábban egyedül Terry Rozier kezdett hasonlóképpen (2020). Nikola Jokics 21 ponttal, 13 lepattanóval és 10 assziszttal köszönt be, és csatlakozott Oscar Robertsonhoz: csupán kettejüknek van négy tripla duplájuk szezonnyitó meccseken.

Aaron Gordon became the 6th player in NBA history to score 50 or more points in a season opener tonight!



He is the 1st Denver player to complete this feat 🤯 pic.twitter.com/NLM6iLFFhM — NBA (@NBA) October 24, 2025

NBA, ALAPSZAKASZ

Indiana Pacers–Oklahoma City Thunder 135–141 – kétszeri hosszabbítás után

Golden State Warriors–Denver Nuggets 137–131 – hosszabbítás után