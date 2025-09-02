Szeretet, büszkeség, boldogság – így érez most a Liverpool rekordigazolása

Nemzeti Sportrádió

Az angol bajnok Liverpool brit átigazolási rekordot jelentő összegért megszerzett új játékosa, Alexander Isak győztes pillanatokat akar megélni a csapattársakkal és a szurkolókkal, s hiszi, hogy új klubjánál a saját játékát is magasabb szintre emelheti.

Alexander Isak számára happy enddel ért véget a nyár talán leghosszabb átigazolási szappanoperája: a svéd válogatott csatár végül a Liverpool játékosa lett. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglakoztató „vörösök” brit átigazolási rekordot jelentő 147 millió eurót fizettek ki a Newcastle-nak a 25 éves klasszisért, aki annyira szeretett volna a Pool játékosa lenni, hogy önként vállalt száműzetéssel gyakorolt nyomást a „szarkákra” azért, hogy eladják.

Mindenféle érzés kavarog most bennem: szeretet, büszkeség, boldogság. Örülök, hogy eldőlt a sorsom, boldogan állok ismét munkába. Alig várom, hogy találkozzak a csapattársakkal és szurkolókkal, s hogy újra futballozhassak” – mondta az új szerzemény, aki arra a kérdésre is választ adott, miért mozgatott meg minden követ azért, hogy a bajnoki címvédőhöz igazolhasson.

Részben azért, ami most épül a klubnál, részben pedig azért, amire építenek, a történelem miatt, ami már adott a Liverpoolnál – ennek akarok részese lenni. A legfőbb motivációm, hogy trófeákat nyerjek, történelmet írjak. Segíteni akarom a csapatot, amely számomra legmegfelelőbb hely arra, hogy még egy szinttel feljebb lépjek” – fogalmazott Isak.

Az ötvenkétszeres svéd játékost a rövid interjúban arról is megkérdezték, mit üzen a szurkolóknak.

Azt, hogy nagyon várom, hogy újra a pályán lehessek, és remélem, hogy fantasztikus pillanatokat élünk át együtt” – hangzott a válasz.

 

