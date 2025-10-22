Döcögős úton – Nagy Zsolt jegyzete

Bukdácsol a Liverpool. Arne Slot menedzser irányításával még sohasem veszített egymás után négy mérkőzést a csapat, és a pályán nyújtott teljesítményt nézve korántsem biztos, hogy szerdán Frankfurtban, a Bajnokok Ligájában véget ér a negatív széria. Mi okozza a problémát, amikor az idénynek bajnoki címvédőként futottak neki és a nyáron csaknem ötszázmillió eurót költöttek játékosvásárlásra a „vörösök”? Miért gyenge a támadósor, akadozik a középpályásjáték és teljesít katasztrofálisan a védelem?

Természetesen nincs nálam a bölcsek köve, de könnyen elképzelhető, hogy a következetlenség üt vissza. Amikor Arne Slot 2024 nyarán átvette a Liverpool irányítását, kiváló játékosállományt és közösséget örökölt Jürgen Klopptól. Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch és Szoboszlai Dominik egy idényt már lehúzott, és beépült a gépezetbe, a holland edzőnek gyakorlatilag játékost sem kellett igazolnia, csak finomhangolni a taktikát, beülni a kormány mögé – és learatni a babérokat. A bajnoki cím megkoronázta az idényt, de aki kicsit tüzetesebben figyelte a Liverpool játékát, észrevehette az aranymázon a repedéseket. Mohamed Szalah a gólerőssége ellenére egy ideje már inkább visszafogta a támadások sikerességét, Virgil van Dijk pedig sokszor küszködött a védelemben. A vezetőség a bajnoki címmel búcsút inthetett volna a két lejáró szerződésű klublegendának, ám mivel ment a szekér, nem mert szembemenni a szurkolókkal, és szerződést hosszabbított velük. Majd következett az 500 millió eurós nyári bevásárlás!

Félreértés ne essék, a Liverpool kerete bombaerős, az egyik legjobb a világon, de ahogy már máshol is láttuk, sok kiváló játékos nem alkot automatikusan világverő csapatot. A Liverpool öltözőjének egysége az új érkezőkkel megbomlott, amíg az előző idényben tökéletesen lehetett tudni, kinek mi a szerepe a pályán, most kísérletezés zajlik. Szoboszlai Dominik jobbhátvéd legyen vagy középpályás? Florian Wirtz milyen szerepkörben kelhet végre életre? Alexander Isak vagy Hugo Ekitiké kezdjen csatárként? Kerkez Milos menjen fel a támadásokkal vagy maradjon inkább hátul? Ki szervezze a középpályán a játékot? Kispadra lehet ültetni Mohamed Szalahot, ha sorozatosan nem megy neki, és inkább gátolja a csapatot?

A Liverpoolban hatalmas potenciál rejlik, de az eredményeket nem adják ingyen. A nyári vérfrissítés következtében újra át kell esni a tanulási, tapasztalási, csapatépítési folyamaton. Döcögős lesz még az út…

