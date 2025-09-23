Monchi távozik, a gyenge idényrajt után átalakulásba kezdhet az Aston Villa

A 2025–2026-os bajnoki kiírás gyengén indult az Aston Villa számára, amely öt bajnokin mindössze egy gólt szerzett, három vereség és két döntetlen a mérlege. A szurkolók egyre inkább bírálják a klub átigazolási politikáját, amelyben Monchi kulcsszerepet játszott. Bár az igazolásoknál Unai Emery vezetőedző döntései mérvadók, a kivitelezés a sportigazgató feladata.
Monchi 2023 nyarán érkezett Birminghambe, miután hosszú és sikeres éveket töltött a Sevillánál, valamint rövid ideig dolgozott a Románál is. Első angliai idényében óriási sikert ért el: a Premier League-ben elért negyedik helyezésével a Villa története során először kvalifikálta magát a Bajnokok Ligájába.
Távozása komoly változást hozhat a klub vezetésében, hiszen Monchi Emery és Damian Vidagany társaságában a Villa „hatalmi háromszögét” alkotta. Távozása egyértelmű jelzés: az egyesületnél felismerték, hogy meg kell újítani az átigazolási stratégiát, különösen a pénzügyi szabályok megsértésének árnyékában.