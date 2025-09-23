Nemzeti Sportrádió

Monchi távozik, a gyenge idényrajt után átalakulásba kezdhet az Aston Villa

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.23. 08:31
null
Monchi lelép, Unai Emery egyelőre marad (Fotó: Getty Images)
Címkék
Aston Villa Premier League Monchi
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Aston Villa sportigazgatója, Monchi hamarosan távozik a klubtól – számolt be róla a megbízható The Athletic.

A 2025–2026-os bajnoki kiírás gyengén indult az Aston Villa számára, amely öt bajnokin mindössze egy gólt szerzett, három vereség és két döntetlen a mérlege. A szurkolók egyre inkább bírálják a klub átigazolási politikáját, amelyben Monchi kulcsszerepet játszott. Bár az igazolásoknál Unai Emery vezetőedző döntései mérvadók, a kivitelezés a sportigazgató feladata.

Angol labdarúgás
2025.09.21. 17:04

PL: ikszelt idegenben a Newcastle; emberelőnyben sem nyert az Aston Villa

Unai Emery csapata nem túl erős idényrajtot produkál, öt forduló alatt csupán három pontot gyűjtött be.

Monchi 2023 nyarán érkezett Birminghambe, miután hosszú és sikeres éveket töltött a Sevillánál, valamint rövid ideig dolgozott a Románál is. Első angliai idényében óriási sikert ért el: a Premier League-ben elért negyedik helyezésével a Villa története során először kvalifikálta magát a Bajnokok Ligájába.

Távozása komoly változást hozhat a klub vezetésében, hiszen Monchi Emery és Damian Vidagany társaságában a Villa „hatalmi háromszögét” alkotta. Távozása egyértelmű jelzés: az egyesületnél felismerték, hogy meg kell újítani az átigazolási stratégiát, különösen a pénzügyi szabályok megsértésének árnyékában.

Aston Villa Premier League Monchi
Legfrissebb hírek

NS-infó: a Liverpool jelezte, hosszabbítana Szoboszlaival – még ebben az idényben

Angol labdarúgás
7 perce

Bár Saka visszatért, egy másik jobbszélsőjét elvesztette az Arsenal

Angol labdarúgás
38 perce

Kerkez Milos: A külső hangokra nem figyelek, csak az edzők utasításait követem

Angol labdarúgás
17 órája

Enzo Maresca szerint Cole Palmert nem kell megműteni

Angol labdarúgás
18 órája

Guardiola az Arsenal elleni döntetlenről: „Lesz.rom az eredményt, csak lássam a tüzet a csapatban”

Angol labdarúgás
Tegnap, 7:50

Martinelli a 93. percben átemelte a labdát Donnarummán, az Arsenal egy pontot tartott otthon a Man. City ellen

Angol labdarúgás
2025.09.21. 19:35

PL: ikszelt idegenben a Newcastle; emberelőnyben sem nyert az Aston Villa

Angol labdarúgás
2025.09.21. 17:04

Az Arsenalnak áll a zászló a vasárnapi rangadón

Angol labdarúgás
2025.09.21. 10:30
Ezek is érdekelhetik