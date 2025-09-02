Nemzeti Sportrádió

Kiderült, mennyit keres hetente Isak a Liverpoolnál

2025.09.02. 20:50
(Fotó: Getty Images)
Hétfőn késő este ért véget a Premier League nyári átigazolási időszakának egyik leghosszabb ideje húzódó klubváltása, amikor a svéd Alexander Isak 125 millió fontért Newcastle-ből Liverpoolba került. A svéd Aftonbladet szerint a 25 éves csatár új csapatánál heti 300 000 fontot keres majd, ami ugyan hatalmas összeg, mégsem elegendő ahhoz, hogy a Pool legjobban fizetett játékosa legyen.

 

A svéd lap a The Guardianre hivatkozva azt írja, hogy a hétfőn este a Liverpoollal hat évre szóló szerződést kötő Isak heti 300 000 fontot keres majd, amivel a klub harmadik legjobban fizetett játékosa lesz – csupán Mohamed Szalah (400 000 font) és Virgil Van Dijk (350 000 font) kap többet nála hetente. A világhálón szerte fellelhető, hivatalosan nem megerősített információk szerint Isak egyébként a Newcastle-nél annyit keresett hetente, mint a Liverpoolnál Szoboszlai Dominik: 120 000 fontot. 

Isak a sajtóban emlegetett – szintén hivatalosan nem megerősített információk szerint – 125 millió fontos vételára klubrekordot jelent a Liverpoolnál, miközben fizetésével a Premier League legjobban honorált játékosai között találja magát. A svéd csatárhoz hasonlóan 300 000 heti fizetéssel bír Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), 325 ezret kap Raheem Sterling (Chelsea), 350 ezer fontot vihet haza Casemiro (Manchester United), míg Szalahot is jócskán felülmúlva a csúcstartó Erling Haaland (Manchester City) a maga heti 525 ezer fontos fizetésével.

Isak a Premier League-ben szereplő svédek között csúcstartóvá lett a 300 ezres fizetésével – pontosabban szólva, visszavette a legjobban fizetett svéd PL-játékos címét a július végén heti 200 000 fontért az Arsenalhoz igazolt Viktor Gyökerestől.

Persze, a világ legjobban fizetett labdarúgójától nemcsak Isak, de Haaland is messze áll: Cristiano Ronaldo az Al Naszrnál évi 400 millió eurónak megfelelő összeget keres – csak, hogy összehasonlíthassuk Haaland fél millió fontos heti fizetésével, ez körülbelül 6.7 millió font hetente...

