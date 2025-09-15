Guardiola: Még továbbra sincs kész az együttes, de lépésről lépésre haladunk



– Megkönnyebbült?

– Nem számítottam rá, hogy az első három mérkőzésből kettőt elveszítünk. Gyengén kezdtük a bajnokságot, így mindenképpen javítanunk kellett, mert szeretnénk trófeákért küzdeni, a riválisaink pedig nagyon erősek. A játékosok hozzáállásával maximálisan elégedett vagyok, érződött, hogy ők is jobban odateszik magukat, átérzik, mennyire fontos a derbi.

– Hogy érzi, kezd összeállni a csapat?

– Még továbbra sincs kész az együttes, de lépésről lépésre haladunk, és ez a siker nagy lökést adhat nekünk a folytatásban. De sok mindenben fejlődnünk kell.

– Mi a véleménye Phil Foden és Erling Haaland teljesítményéről?

– Foden elképesztően játszott. Amikor legutóbb bajnokok lettünk, őt választották az idény legjobb játékosának. Nagy szükségünk van rá. Haaland pedig hihetetlen, hogy mennyire motivált és elszánt. A legutóbbi két tétmérkőzésén hét gólt szerzett, ez szerintem önmagáért beszél.