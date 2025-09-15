Guardiola: Még továbbra sincs kész az együttes, de lépésről lépésre haladunk

– Megkönnyebbült?
– Nem számítottam rá, hogy az első három mérkőzésből kettőt elveszítünk. Gyengén kezdtük a bajnokságot, így mindenképpen javítanunk kellett, mert szeretnénk trófeákért küzdeni, a riválisaink pedig nagyon erősek. A játékosok hozzáállásával maximálisan elégedett vagyok, érződött, hogy ők is jobban odateszik magukat, átérzik, mennyire fontos a derbi.
– Hogy érzi, kezd összeállni a csapat?
– Még továbbra sincs kész az együttes, de lépésről lépésre haladunk, és ez a siker nagy lökést adhat nekünk a folytatásban. De sok mindenben fejlődnünk kell.
– Mi a véleménye Phil Foden és Erling Haaland teljesítményéről?
– Foden elképesztően játszott. Amikor legutóbb bajnokok lettünk, őt választották az idény legjobb játékosának. Nagy szükségünk van rá. Haaland pedig hihetetlen, hogy mennyire motivált és elszánt. A legutóbbi két tétmérkőzésén hét gólt szerzett, ez szerintem önmagáért beszél.
Erling Haaland, a Manchester City csatára a BBC-nek: – A derbit mindig meg akarod nyerni, ezúttal ez fokozottan igaz volt. Nagyon kellett a csapatnak a siker. Megkönnyebbültem a győzelem után, külön örülök annak, hogy Phil Foden is eredményes tudott lenni.
Ruben Amorim: – a Manchester United menedzsere a BBC-nek: – Elkerülhető gólokat kaptunk, és nem voltunk jók az átmenetekben. Az ilyen típusú rangadókon tökéletesen kell futballozni, és rólunk ez most nem volt elmondható. Tudunk ennél jobban játszani. Sok munka vár ránk a folytatásban.
ANGOL PREMIER LEAGUE
4. FORDULÓ
Manchester City–Manchester United 3–0 (1–0)
Manchester, Etihad Stadion. Vezette: A. Taylor
Man. City: Donnarumma – Khusanov, Rúben Dias, Gvardiol, O'Reilly – Bernardo Silva (Aké, 88.), Rodri (Nico González, 77.), Reijnders – Foden, Haaland (Bobb, 88.), Doku (Savinho, 77.). Menedzser: Pep Guardiola
Man. United: Bayindir – Yoro (Maguire, 62.), De Ligt, Shaw – Mazraui (Mainoo, 62.), Bruno Fernandes, Ugarte (Zirkzee, 80.), Dorgu – A. Diallo, Mbuemo – Sesko (Casemiro, 80.). Menedzser: Rúben Amorim
Gólszerző: Foden (18.), Haaland (53., 68.)