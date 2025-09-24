„Elragadtak az érzelmek” – Ekitiké elnézést kért meggondolatlan piros lapja után

A mérkőzés után Arne Slot, a Liverpool FC vezetőedzője is szót ejtett az esetről. „Már az első sárga lap is felesleges volt. Nehéz, de az embernek kontrollálnia kell az érzelmeit, még ha a védő lökdös is. A kiállítás nem azért volt hülyeség, mert ez volt a második sárga lapja. Akkor is az lett volna, ha nem állítják ki. Lehet, hogy egy kicsit régimódi vagyok, de én is szereztem néhány gólt, még ha nem is az ő szintjén. Ha a BL-döntő 87. percében három játékost lecselezve a felső sarokba lövöd a labdát, akkor talán mondhatod, hogy ez rólad szól. De ha olyan gólt szerzek, mint Ekitiké a Southampton ellen, akkor Chiesa felé fordultam volna és mondom neki: ez a te érdemed Federico. Remek megindulás és remek passz volt, nekem nem sokat kellett tennem. Talán az én gondolkodásom régimódi – idézi Slotot a Liverpool Echo, a szakember végül hozzátette – Hülyeség volt minden szempontból. A jó hír, hogy a csapattársai segítettek neki megnyerni a mérkőzést, de a baj az, hogy most szombaton nem játszhat, és ez messze nem ideális. Fiatal, és tanulni fog belőle. Biztos vagyok benne, hogy nem fogja újra megtenni.”

A Liverpool hétvégén a Crystal Palace vendégeként lép pályára. Arne Slot csapata legutóbb az angol Szuperkupán szenvedett vereséget, akkor pont a Palace ellen, azóta sorozatban hét mérkőzésen nyert. Ekitiké akkor már a 4. percben betalált, ezúttal viszont eltiltás miatt nem áll a Liverpool rendelkezésére, ez megnyitja a lehetőséget Alexander Isaknak.

A Southampton vezetőedzője, Will Still a Reimsnél dolgozott együtt Ekitikével. „Vicces srác. A mérkőzés előtt találkoztunk és azt mondta, hogy be fog állni, gólt fog rúgni – és így is tett.”

ANGOL LIGAKUPA

3. FORDULÓ, keddi mérkőzések

Barnsley (III.)–Brighton 0–6

Burnley–Cardiff City (III.) 1–2

Fulham–Cambridge United (IV.) 1–0

Lincoln City (III.)–Chelsea 1–2

Wigan Athletic (III.)–Wycombe Wanderers (III.) 0–2

Wolverhampton Wanderers–Everton 2–0

Wrexham (II.)–Reading (III.) 2–0

Liverpool–Southampton (II.) 2–1

KORÁBBAN JÁTSZOTTÁK

Szeptember 17.

Swansea (II.)–Nottingham Forest 3–2

Szeptember 16.

Brentford–Aston Villa 1–1 – 11-esekkel 4–2

Crystal Palace–Millwall (II.) 1–1 – 11-esekkel 4–2

Sheffield Wednesday (II.)–Grimsby (IV.) 0–1

SZERDÁN JÁTSSZÁK

20.45: Huddersfield Town (III.)–Manchester City (Tv: Match4)

20.45: Newcastle United–Bradford City (III.)

20.45: Tottenham Hotspur–Doncaster Rovers (III.)

21.00: Port Vale (III.)–Arsenal (Tv: Arena4)