Arne Slot: Nem szerencsés, hogy kétgólos előnyöket adunk le

MOHAI DOMINIKMOHAI DOMINIK
2025.09.20. 08:12
Arne Slot a játék miatt aggódhat, az eredmények miatt egyelőre korántsem (Fotó: Getty Images)
A Liverpoolt irányító Arne Slot szeretné, ha csapata simábban nyerné meg a mérkőzéseit, az Everton elleni szombati derbi előtt pedig az ellenfél szurkolóit méltatta.

Meddig bírják a Liverpool-szurkolók a mérkőzés végi izgalmakat? Könnyű megszokni az euforikus győzelmeket, a Crystal Palace elleni Szuperkupa-vereség (1–2) óta sorozatban öt meccset nyertek meg a „vörösök”, és a legkorábbi győztes gól Szoboszlai Dominiké volt a 83. percben az Arsenal ellen. A Bournemouth 4–2-es legyőzéséhez 88. és 94., a Newcastle (3–2) felülmúlásához 100., a Burnley (1–0) és az Atlético Madrid (3–2) elleni sikerekhez pedig 92. és 95. perces gólok kellettek. A Liverpool védelme továbbra sem valami acélos, hat tétmeccsen háromszor is 2–0-s előnyt szórakozott el, de egyelőre folyamatosan bizonyítja a csapat lenyűgöző lelki és mentális erejét. Talán minden eddigi pillanatot felülmúlna, ha az ősi rivális Evertont is az elmúlt hetekhez hasonlóan győzné le a Liverpool. A mérkőzést megelőzően Arne Slotot a csatárokkal kapcsolatban is faggatták az újságírók.

„Nem szerencsés, hogy kétgólos előnyöket adunk le, de nem látok hasonlóságokat a három meccs között, mindegyik máshogy történt – nyilatkozta a holland menedzser a sajtótájékoztatón. – Jó, hogy amikor bajba kerülünk, újra megérezzük, hogy sürgősen gólt kell szereznünk, de mentálisan megterhelő lenne, ha az egész idényben ez történne. Alexander Isak azért megérezte a szerdai összecsapást, talán ennyire sosem sajogtak az izmai egy meccs után… Az edzésen kiderül, mennyit bírhat szombaton. Megszokott, hogy nagyjából egy hét alatt három meccset kell játszani, de azért hét napon belül ez ritkább, nem a vasárnap, szerda, szombat beosztás a jellemző. Természetesen megfordult a fejemben, hogy Isak és Hugo Ekitiké együtt is pályára lépjen, de alapvetően 4–3–3-ban futballozunk. Persze a hajrában számos alkalommal két center is rohamoz, Hugo pedig képes a bal oldalon is játszani, ráadásul másképp, mint Cody Gakpo vagy Rio Ngumoha.”     

Arne Slot az Evertonból Jack Grealish szerepét emelte ki, mint mondta, egyáltalán nem lepi meg, hogy a korábban az Aston Villától a Manchester Cityhez 117 millió euróért igazoló támadó ilyen jól teljesít kölcsönben. Ezután kifejezte tiszteletét a városi rivális drukkerei iránt.

„Él a rivalizálás, de hadd említsem meg, hogy Diogo Jota halálakor mekkora tiszteletet mutattak. Odajöttek az Anfieldhez, a klubvezetők és a szurkolók is részvétüket fejezték ki. Azt szeretem Angliában, hogy akármekkora az ellentét például köztünk és a United, vagy az Isak-sztori miatt a Newcastle között, a szurkolók képesek egy légtérben békésen meglenni. Hollandiában ez lehetetlen. Kívánom, hogy ezt a tiszteletet sokáig tartsa meg az ország.”     

Kerkez Milos a héten bemutatkozott a Bajnokok Ligájában, a hétvégén pedig a világ egyik legrégebbi derbijén is pályára léphet. Arne Slot szerint inkább az idegenbeli meccsre kell külön felkészíteni az újoncokat.

„A Newcastle otthonában éreztem hasonló hangulatot, mint az év elején az Evertonnál. Az új játékosok nem először játszanak majd feszült rangadót, nem zöldfülűek. Inkább arra koncentrálunk, hogy megnyerjük a rengeteg párharcot, és hogy a tervünket megvalósítsuk.”

Angol labdarúgás
13 órája

Csettintős gólöröm, városi derbi, beilleszkedés – páros interjút adott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos

„Hát, abból semennyire” – reagálta válogatottunk csapatkapitánya viccesen arra a kérdésre a Spíler Tv-nek, hogy mennyire tanult Kerkez védőjátékából, amikor be kellett ugrania jobbhátvédként.

ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ
Szombat
13.30: Liverpool–Everton (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Brighton & Hove Albion–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Nottingham Forest
16.00: West Ham United–Crystal Palace
16.00: Wolverhampton–Leeds United
18.30: Manchester United–Chelsea (Tv: Match4)
21.00: Fulham–Brentford (Tv: Spíler1)
Vasárnap
15.00: AFC Bournemouth–Newcastle United
15.00: Sunderland–Aston Villa (Tv: Spíler1)
17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

 

Ezek is érdekelhetik