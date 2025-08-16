Kerkeznek még idő kell, Szoboszlai hajthatatlan – lapszemle

Ismert, hogy Kerkez Milos kezdőként hatvan percet töltött a pályán a Liverpoolban előző klubja, a Bournemouth ellen, míg Szoboszlai Dominik végigjátszotta a nyitómérkőzést.

A liverpooli szurkolói oldalak az új idényben is részletesen kielemzik a mérkőzést és a játékosok teljesítményét, ez alapján a Bournemouth elleni találkozó legjobbja Cody Gakpo lett 8.575-ös átlaggal, nem sokkal megelőzve a negyedik gólt szerző és a hajrára beállt Federico Chiesát (8.225) és az első liverpooli tétmeccsén betaláló Hugo Ekitikét (7.55) – a francia csatár egyébként számos médiumnál lett a mérkőzés legjobbja.

A This is Anfield portál Gakpónak és Chiesának adott 9-es értékelést, Szoboszlai nyolcast kapott, ugyanakkor egyedüliként Kerkez Milos zárt 6-os alatti, 5-ös osztályzattal.

„Éppen akkora nyomást helyezett Semenyóra, hogy elrontson egy helyzetet, de utána már gyengén teljesített, rossz helyezkedését és elkésett reakcióidejét mutatja, hogy az Adam Smith elleni szerelésénél elkésett és sárga lapot kapott. Több időre lesz szüksége a beilleszkedéshez és nem meglepő, hogy Robertson váltotta” – írta a magyar balhátvédről a This Is Anfield.

„Néhány jó védekezés, közte egy fontos fejes a Bournemouth szögletének felszabadításához. Végig a pályán volt, mivel arra kérték, hogy játsszon száz percet” – írta Szoboszlai Dominikról a honlap.

A liverpool.com szurkolói oldal Kerkeznek 6-os, Szoboszlainak 7-es értékelést adott. A védő kapcsán megjegyezték: „korábbi klubja elleni debütálásán nem sok légipárbajt nyert Semenyóval szemben, de tisztességesen teljesített. Sárga lapot kapott, mert a félidő végén becsúszott. Ezt gyorsan ki kell iktatnia a játékából.”

A honlap a Szoboszlairól szóló értékelését így kezdte: „Hajthatatlan.”

„Ez az egyetlen szó, amivel le lehet írni, mennyit fut. Üldözte, zaklatta a játékosokat és pontosan ezért marad a Liverpool kulcsembere ebben az idényben. Azonban egy buta pöccintése miatt szerzett gólt Semenyo egy kontratámadásnál és jobb, ha minél kevesebbet beszélünk arról a távoli lövéséről…” – írták Szoboszlairól.

A Liverpool Echo nevű helyi újság Kerkezt 5-ösre, Szoboszlait 7-esre értékelte.

„Küszködött korábbi csapattársa, Semenyo ellen és a Bournemouth örömének nagy része az ő oldaláról érkezett, sárga lapot kapott és lecserélték” – összegezték Kerkez teljesítményét.

„Szükség volt az erőfeszítéseire, mert a Liverpool az első húsz percben elmaradt a várakozásoktól. Végig kitartott és fontos szerepet játszott abban, hogy a Liverpool visszavette a vezetést” – írták Szoboszlai Dominikról.

A két magyar mellett Hugo Ekitiké és Federico Chiesa szolgáltatott témát a helyi sajtóban, hiszen a francia csatár góllal és gólpasszal kezdett, az olasz támadó pedig egy évvel érkezése után szerezte meg első találatát a „vörösöknél”.

A The Athletic részletes elemzésében Kerkez kapcsán kitért rá, hogy a Bournemouth a kontrákból rengeteg veszélyt tud okozni, ezért az ellenfelek szélső védői sem tudnak megfelelően bekapcsolódni a támadójátékba, ugyanakkor a lap szerint a két új szélső védővel a Liverpoolnak egységesebb a védekezése, de Kerkeznek és Frimpongnak is csökkent a lendülete a mérkőzés előrehaladtával.

A két magyar közül Kerkezt a Sky Sports 5-ösre, Szoboszlait 6-osra értékelte.