Óriási meglepetés, a szakadék szélén tántorgó Wednesday tizenegyesekkel búcsúztatta a Leedset az Angol Ligakupában

A Wolverhampton fordulatos meccsen fektette két vállra a West Hamet, Rodrigo Gomes góljával még a „farkasok” vezettek, de a vendég fővárosiak a második félidőben megfordították a találkozót. Egy esetleges továbbjutás aranyat ért volna a „kalapácsosokat” irányító Graham Potternek, azonban Jörgen Strand Larsen a hajrában két perc alatt duplázott, továbbjuttatva csapatát.

Hiába támadta végig a Brentford elleni hazai összecsapást a a Bournemouth, a gólokat a pragmatikusabban játszó vendégek szerezték, így ők ünnepelhettek továbbjutást. A Burnley a vártnál jobban megszenvedett a második vonalban vitézkedő Derby Countyval, Aaron Ramsey negyedik percben szerzett góljára a szünet előtt tíz perccel válaszoltak a „kosok”, de a ráadás perceiben Oliver Sonne góljával az élvonalbeli együttes megúszta a tizenegyeseket.

A Sunderlandre papíron könnyű feladat várt odahaza a harmadosztályú Huddersfield ellen, ellenben az ellenfél már a kilencedik percben előnybe került, sokkolva a Stadium of Light közönségét. A szinte végig abszolút fölényben játszó „fekete macskák” a Chelsea-től kölcsönvett Marc Guiu kései góljával ugyan egalizáltak, de a tizenegyesek során ők húzták a rövidebbet: a hatodik sorozatban Milan Alekszics lövését Lee Nicholls kivédte, így a Huddersfield jutott tovább a következő körbe.

Hasonló helyzetben volt a Leeds United is, amely ugyan yorkshire-i rangadót játszott Sheffieldben, ám a komoly gazdasági problémákkal küzdő, transzferembargó miatt többnyire saját nevelésű fiatalokkal felálló Wednesday könnyű prédának ígérkezett. A helyzetet tovább fokozta, hogy a hazai drukkerek zöme (presztízsmeccs ide, vagy oda) bojkottálta a találkozó a tulajdonos Dejphon Chansiri ellen tiltakozva, így üresen kongott a kapu mögötti lelátó.

Daniel Farke csapata az elvárásoknak megfelelően végigtámadta és kontroll alatt tartotta a mérkőzést, de a lelkesen védekező hazaiak sokáig állni tudták a sarat, majd a második félidő derekán általános meglepetésre a vezetést is megszerezték, amikor a vendég Jamal Lowe nullszögből leadott lövése Karl Darlow lábai között csorgott a kapuba – potya öngóllal vezetett a Wednesday. A hajrában Jayden Bogle nagy nehezen begyötörte az egyenlítő találatot, azonban a tizenegyeseket nem tudta elkerülni a Leeds.

A párbaj során a hazaiak egyszer sem hibáztak, ellenben a vendégkísérletek közül kettőt megfogott a magyar származású amerikai válogatott kapus, Ethan Horvath (aki egyébként csak a liga különleges engedélyével érkezett Sheffieldbe, miután Pierce Charles sérülése miatt a klubnak nem maradt bevethető kapusa), míg a harmadikat a debütáns Dominic Calvert-Lewin a kapu fölé lőtte, így a Sheffield Wednesday a Bolton után a Leeds Unitedet is tizenegyesekkel búcsúztatta a sorozattól.

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT, A PL-CSAPATOK MECCSEI

Wolverhampton Wanderers–West Ham United 3–2

AFC Bournemouth–Brentford 0–2

Burnley–Derby County (II.) 2–1

Sunderland–Huddersfield Town (III.) 1–1 – tizenegyesekkel 5–6

Sheffield Wednesday (II.)–Leeds United 1–1 – tizenegyesekkel 3–0