Gary Neville: Csak egy csapat veszélyes az Arsenalra
Tíz forduló után hatpontos előnnyel vezeti a Manchester City előtt az angol első osztályú bajnokságot az Arsenal, amely egyetlen eddigi vereségét egy pazar Szoboszlai Dominik-szabadrúgásnak „köszönheti”. A szigetországi klubfutball egyik legelismertebb szakértője, a Manchester United-legenda és korábbi angol válogatott játékos, Gary Neville szerint az „ágyúsok” egyértelműen a bajnoki cím első számú várományosai.
„Természetesen az Arsenal innen még elveszítheti a bajnoki címet, érthető, hogy Mikel Arteta és a labdarúgók sem hajlandók arról beszélni, hogy ők a legnagyobb esélyesek. De ők a legkiegyensúlyozottabbak, és ezen már három-négy éve dolgoznak. Már akkor is őket tippeltem befutónak, de elbuktak. Most viszont egyértelműen nekik van a legjobb csapatuk, erős a keretük. Még csak november van, és őrültség lenne azt mondani, hogy biztosan ők nyernek, de nekik kellene befutniuk elsőként – ha valaki nem Mikel Arteta vagy Arsenal játékos, akkor ezt kijelentheti” – fogalmazott Gary Neville, aki szerint csak az Arsenal mondhatja el magáról, hogy gyakorlatilag minden posztra két egyforma képességű játékosa van, és a piros-fehér csapatnak gyakorlatilag magát kellene megvernie, hogy az idény végén ne Declan Rice-ék emeljék magasba a Premier League-trófeát.
Neville azt is elárulta, melyik az egyetlen csapat a bajnokságban, amely veszélyeztetheti a londoniak bajnoki címét, ez pedig nem a jelenleg a második helyen álló Manchester City, hanem a négyes bajnoki verségsorozatból most kikecmergő Liverpool FC.
„Pep Guardiola zseni, de neki nincsenek meg a megfelelő szintű játékosai. Csak a Liverpool jöhet szóba, de nekik is hamar össze kell kapniuk magukat” – jelentette ki Neville.
|1. Arsenal
10
8
1
1
18– 3
+15
25
|2. Manchester City
10
6
1
3
20– 8
+12
19
|3. Liverpool
10
6
–
4
18–14
+4
18
|4. Bournemouth
10
5
3
2
17–14
+3
18
|5. Tottenham
10
5
2
3
17– 8
+9
17
|6. Chelsea
10
5
2
3
18–11
+7
17
|7. Sunderland
9
5
2
2
11– 7
+4
17
|8. Manchester United
10
5
2
3
17–16
+1
17
|9. Crystal Palace
10
4
4
2
14– 9
+5
16
|10. Brighton
10
4
3
3
17–15
+2
15
|11. Aston Villa
10
4
3
3
9–10
–1
15
|12. Brentford
10
4
1
5
14–16
–2
13
|13. Newcastle
10
3
3
4
10–10
0
12
|14. Fulham
10
3
2
5
12–14
–2
11
|15. Everton
9
3
2
4
9–12
–3
11
|16. Leeds United
10
3
2
5
9–17
–8
11
|17. Burnley
10
3
1
6
12–19
–7
10
|18. West Ham United
10
2
1
7
9–21
–12
7
|19. Nottingham Forest
10
1
3
6
7–19
–12
6
|20. Wolverhampton
10
–
2
8
7–22
–15
2