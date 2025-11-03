Nemzeti Sportrádió

Gary Neville: Csak egy csapat veszélyes az Arsenalra

2025.11.03. 17:08
Gary Neville szerint az Arsenalnál minden megvan ahhoz, hogy bajnok legyen a csapat (Fotó: Getty Images)
Nem sok esélyt lát arra Gary Neville, hogy bárki is megelőzze a remeklő Arsenalt. A Manchester Uniteddel annak idején BL-t nyerő szakkommentátor szerint kizárólag a Liverpool FC alkalmas arra, hogy megakadályozza az „ágyúsokat" abban, hogy begyűjtsék tizennegyedik bajnoki címüket, ám ehhez Szoboszlai Dominikéknak nagyot kell javulniuk.

Tíz forduló után hatpontos előnnyel vezeti a Manchester City előtt az angol első osztályú bajnokságot az Arsenal, amely egyetlen eddigi vereségét egy pazar Szoboszlai Dominik-szabadrúgásnak „köszönheti”. A szigetországi klubfutball egyik legelismertebb szakértője, a Manchester United-legenda és korábbi angol válogatott játékos, Gary Neville szerint az „ágyúsok” egyértelműen a bajnoki cím első számú várományosai.

„Természetesen az Arsenal innen még elveszítheti a bajnoki címet, érthető, hogy Mikel Arteta és a labdarúgók sem hajlandók arról beszélni, hogy ők a legnagyobb esélyesek. De ők a legkiegyensúlyozottabbak, és ezen már három-négy éve dolgoznak. Már akkor is őket tippeltem befutónak, de elbuktak. Most viszont egyértelműen nekik van a legjobb csapatuk, erős a keretük. Még csak november van, és őrültség lenne azt mondani, hogy biztosan ők nyernek, de nekik kellene befutniuk elsőként – ha valaki nem Mikel Arteta vagy Arsenal játékos, akkor ezt kijelentheti” – fogalmazott Gary Neville, aki szerint csak az Arsenal mondhatja el magáról, hogy gyakorlatilag minden posztra két egyforma képességű játékosa van, és a piros-fehér csapatnak gyakorlatilag magát kellene megvernie, hogy az idény végén ne Declan Rice-ék emeljék magasba a Premier League-trófeát.

Neville azt is elárulta, melyik az egyetlen csapat a bajnokságban, amely veszélyeztetheti a londoniak bajnoki címét, ez pedig nem a jelenleg a második helyen álló Manchester City, hanem a négyes bajnoki verségsorozatból most kikecmergő Liverpool FC.

„Pep Guardiola zseni, de neki nincsenek meg a megfelelő szintű játékosai. Csak a Liverpool jöhet szóba, de nekik is hamar össze kell kapniuk magukat” – jelentette ki Neville.

  1. Arsenal

10

8

1

1

18–  3

+15 

25 

  2. Manchester City

10

6

1

3

20–  8

+12 

19 

  3. Liverpool

10

6

4

18–14

+4 

18 

  4. Bournemouth

10

5

3

2

17–14

+3 

18 

  5. Tottenham

10

5

2

3

17–  8

+9 

17 

  6. Chelsea

10

5

2

3

18–11

+7 

17 

  7. Sunderland

9

5

2

2

11–  7

+4 

17 

  8. Manchester United

10

5

2

3

17–16

+1 

17 

  9. Crystal Palace

10

4

4

2

14–  9

+5 

16 

10. Brighton

10

4

3

3

17–15

+2 

15 

11. Aston Villa

10

4

3

3

9–10

–1 

15 

12. Brentford

10

4

1

5

14–16

–2 

13 

13. Newcastle

10

3

3

4

10–10

12 

14. Fulham

10

3

2

5

12–14

–2 

11 

15. Everton

9

3

2

4

9–12

–3 

11 

16. Leeds United

10

3

2

5

9–17

–8 

11 

17. Burnley

10

3

1

6

12–19

–7 

10 

18. West Ham United

10

2

1

7

9–21

–12 

19. Nottingham Forest

10

1

3

6

7–19

–12 

20. Wolverhampton

10

2

8

7–22

–15 

a bajnokság állása

 

 

