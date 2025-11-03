Gary Neville: Csak egy csapat veszélyes az Arsenalra

Tíz forduló után hatpontos előnnyel vezeti a Manchester City előtt az angol első osztályú bajnokságot az Arsenal, amely egyetlen eddigi vereségét egy pazar Szoboszlai Dominik-szabadrúgásnak „köszönheti”. A szigetországi klubfutball egyik legelismertebb szakértője, a Manchester United-legenda és korábbi angol válogatott játékos, Gary Neville szerint az „ágyúsok” egyértelműen a bajnoki cím első számú várományosai.

„Természetesen az Arsenal innen még elveszítheti a bajnoki címet, érthető, hogy Mikel Arteta és a labdarúgók sem hajlandók arról beszélni, hogy ők a legnagyobb esélyesek. De ők a legkiegyensúlyozottabbak, és ezen már három-négy éve dolgoznak. Már akkor is őket tippeltem befutónak, de elbuktak. Most viszont egyértelműen nekik van a legjobb csapatuk, erős a keretük. Még csak november van, és őrültség lenne azt mondani, hogy biztosan ők nyernek, de nekik kellene befutniuk elsőként – ha valaki nem Mikel Arteta vagy Arsenal játékos, akkor ezt kijelentheti” – fogalmazott Gary Neville, aki szerint csak az Arsenal mondhatja el magáról, hogy gyakorlatilag minden posztra két egyforma képességű játékosa van, és a piros-fehér csapatnak gyakorlatilag magát kellene megvernie, hogy az idény végén ne Declan Rice-ék emeljék magasba a Premier League-trófeát.

Neville azt is elárulta, melyik az egyetlen csapat a bajnokságban, amely veszélyeztetheti a londoniak bajnoki címét, ez pedig nem a jelenleg a második helyen álló Manchester City, hanem a négyes bajnoki verségsorozatból most kikecmergő Liverpool FC.

„Pep Guardiola zseni, de neki nincsenek meg a megfelelő szintű játékosai. Csak a Liverpool jöhet szóba, de nekik is hamar össze kell kapniuk magukat” – jelentette ki Neville.