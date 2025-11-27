Triscsuk Krisztina: Szenegál kellemetlen ellenfél, de a magyar válogatottnak nyernie kell!

A magyar női kézilabda-válogatott korábbi átlövője, Triscsuk Krisztina szerint nincs könnyű meccs a világbajnokságon, így is kell hozzáállni a vb-hez! A jelenleg az Alba Fehérvár KC sportigazgatójaként dolgozó Triscsuk bízik benne, hogy Golovin Vlagyimir csapata simán továbbjut csoportjából, és a legjobb ötig meg sem áll, sőt a korábbi remek átlövő szerint az érem sem elképzelhetetlen a csapattól.

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE

Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)

Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Falusi-Udvardi Laura (Motherson Mosonmagyaróvári KC)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)

Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)

Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A CSÜTÖRTÖKI PROGRAM)

A-csoport (Rotterdam)

18.00: Románia–Horvátország

20.30: Dánia–Japán

B-csoport ('s-Hertogenbosch)

18.00: Svájc–Irán

20.30: Magyarország–Szenegál (Tv: Duna World – 1. félidő, M4 Sport – 2. félidő) – élőben az NSO-n!

G-csoport (Stuttgart)

18.00: Brazília–Kuba

20.30: Svédország–Csehország

H-csoport (Trier)

18.00: Angola–Kazahsztán

20.30: Norvégia–Dél-Korea