Triscsuk Krisztina: Szenegál kellemetlen ellenfél, de a magyar válogatottnak nyernie kell!

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2025.11.27. 12:44
Triscsuk Krisztina a legjobb öt közé várja a magyar csapatot (Fotó: NSO Tv)
A magyar női kézilabda-válogatott korábbi átlövője, Triscsuk Krisztina szerint nincs könnyű meccs a világbajnokságon, így is kell hozzáállni a vb-hez! A jelenleg az Alba Fehérvár KC sportigazgatójaként dolgozó Triscsuk bízik benne, hogy Golovin Vlagyimir csapata simán továbbjut csoportjából, és a legjobb ötig meg sem áll, sőt a korábbi remek átlövő szerint az érem sem elképzelhetetlen a csapattól.

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Falusi-Udvardi Laura (Motherson Mosonmagyaróvári KC)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)
Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)
Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A CSÜTÖRTÖKI PROGRAM)
A-csoport (Rotterdam)
18.00: Románia–Horvátország
20.30: Dánia–Japán
B-csoport ('s-Hertogenbosch)
18.00: Svájc–Irán
20.30: Magyarország–Szenegál (Tv: Duna World – 1. félidő, M4 Sport – 2. félidő) – élőben az NSO-n!
G-csoport (Stuttgart)
18.00: Brazília–Kuba
20.30: Svédország–Csehország
H-csoport (Trier)
18.00: Angola–Kazahsztán
20.30: Norvégia–Dél-Korea

