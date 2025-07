Eltapsoltak pár milliárd eurót, jöhet az építkezés

TÁVOZOTT. Most elengedték Marcus Rashfordot Barcelonába, 30 milliós vételi opcióval, ingyen, de a közel húszmilliós éves bért a katalánok fizetik. Jonny Evans visszavonult, a 33 esztendős Christian Eriksen és a 31 éves Victor Lindelöf szerződését nem hosszabbították meg – és mindennel együtt 200 millió eurót adtak a Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Diego León hármasért.

Utóbbi a legismeretlenebb, négymilliót kapott érte a Cerro Porteno, a dolog szépséghibája szerintünk az, hogy szinte fillérekért vissza lehetett volna hozni a Benficától Carrerast…

AZ ÚJ SZTÁRCSATÁROK. Bryan Mbeumo nem világsztár, de a kameruni játékos az előző idényben a Brentfordban 42 mérkőzésen 29 kanadai pontot szerzett, ez megért 75 millió eurót, és 20-25 százaléknyi aláírási, ügynöki és ügyvédi költséget. Szélső középpályásként, szélsőként, karmesterként, hátravont és igazi középcsatárként is bevethető, legtöbbször és legeredményesebben jobbszélsőként foglalkoztatták. Az eladónak járhat még 7 millió euró bónusz.

Mbeumo a világ nyolcadik legdrágább szélsője lett, de az MU-hívek számára elgondolkodtató, hogy az előtte lévő három futballista Antony (95 milliót adott érte az MU), Jadon Sancho (85) és Nicolas Pépé (80 milliót fizetett érte az Arsenal)…

A költségvetés, fontban

Matheus Cunha meg minden idők harmadik legdrágább visszavont középcsatára, hamis 9-ese lett, Joao Félix és Antoine Griezmann mögött, írja a Transfermarkt. Összesen már 192 millió eurót fizettek érte: az RB Leipzig 15 milliót, a Hertha 18-at, az Atlético Madrid 35-öt, a Wolverhampton Wanderers 50-et, és most az MU 74.2-t, plusz ugyebár a költségek. A „farkasok” sokat kockáztattak vele, mert kétszer annyit adtak érte, mint amennyit akkor ért, de 92 mérkőzés, 33 gól és 15 assziszt után tisztes haszonnal adták el. Cunha is sokoldalú támadó, 31-szer támadó középpályásként játszott Angliában, és 31 meccsen 22 kanadai pontot szorgalmaskodott össze így – ezért is aktiválták most a kivásárlási árát.

CSALÁDI ALAP. Megszerezték ingyen a francia U18-as válogatott csatárt, Enzo Kana-Biyiket is, akinek nem véletlenül lehet ismerős a neve: atyja a 80-szoros kameruni válogatott André Kana-Biyik, játszott az 1990-es és az 1994-es világbajnokságon, nagybátyja a 77-szeres válogatott Francois Omam-Biyik, aki BL-győztes az Olympique Marseille-jel és háromszoros vb-résztvevő. Enzo Bátyja, Jean-Armel Kana-Biyik párszoros válogatott, már visszavonult, játszott A Rennes-ben és a Metzben is, öccse, Lorenzo a PSG ifistája – most egy évre kölcsönadták Svájcba a friss igazolást.

A kereskedelmi bevételek alakulása

SALE. A kölcsönből visszatérő Antony, Jadon Sancho páros eladó, de esély sincs, hogy annyit kapjanak értük, amennyit költött rájuk a klub, Tyrell Malacia kifejezetten rossz formában játszott legutóbb a PSV-ben, nem is érvényesítették a 12.5 milliós vételi opciót.

Sancho a Borussia Dortmundnál, az Aston Villánál, a Nottinghamnél, a Juventusnál, a Napolinál, az Internél, a Besiktasnál, a Galatasaraynál és a Fenerbahcénél, Malacia a Celticnél, a két idény alatt 32 kanadai pontig jutó, de most 50 milliós opcióval állítólag már elvihető Rasmus Höjlund az Eintracht Frankfurtnál, az Internél, a Milannál, a Juventusnál, az AS Románál, az RB Leipzignél és a Bayer Leverkusennél, az első MU-s idényében 7 góllal és 3 gólpasszal jeleskedő Joshua Zirkzee a Frankfurtnál célpont.

Alejandro Garnacho Chelsea-hez igazolását sokan biztosra veszik, de a fél PL érdeklődik iránta, külföldi kérői a Leverkusen és az Al-Nasszr; több szaúdi klub is bejelentkezett a harmincéves Luke Shawért és a hétmillióért vihető Malaciáért.

A spanyoloknál egyre jobban futballozó Antonynak is akadnak szaúdi kérői, írja a Sky Sport, a Betis nem tudja leigazolni, az Atlético Madrid, a Fenerbahce, a Tottenham, az Aston Villa, a Milan, a Leverkusen és a Bayern München is figyeli a helyzetét.

Felgyűlt az adósság az előző 5 évben

CSERE? Korábban is írtunk már arról, hogy a Chelsea eladná Nicolas Jacksont, ugyebár lehetne cserélni is, a könyvelők nagy örömére. Az Aston Villa bejelentette, hogy Ollie Watkins nem eladó, ez futballnyelven azt jelenti, hogy magasabb ajánlatra várnak. Az érdekesség kedvéért: a Villa ajánlatot tett Antonyra, de ezt meg az MU kevesli. A Lipcse 70 milliót kér Benjamin Seskóért, akinek egy komoly kérője, az Arsenal már kiesni látszik. A csatárt jól ismeri még Salzburgból a United egyik mai vezetője, az átigazolási, megfigyelési ügyekben illetékes Christopher Vivell, aki dolgozott a Lipcsénél és a Chelsea-nél is.

Több angol lap szerint akár Dusan Vlahovics is lehet a 9-es.

Ami biztos: Garnacho, Sancho, Antony és Malacia nem tartott a csapattal az amerikai edzőtáborba.

TOVÁBBI PLETYKÁK. Tipikus MU-célpont Fabián és a Juventusszal éppen szakító Douglas Luiz, náluk is drágább a Sporting CP szűrője, Morten Hjulmand. Úgy tűnik, nem mozdíthatatlan már az interes Davide Frattesi, és csapattársa, Marcus Thuram állítólagos „mehetnékje” mögött egy manchesteri ajánlat áll.

Javi Guerra (Valencia) nem azonnali erősítés, de a Marca szerint azért nem hosszabbít a fiatal, mert Manchesterbe költözne, olasz lapok szerint célpont a juvés Nico González is, ennyi erővel meg lehet tartani Sanchóékat is.

Nagy fogás lehet Randal Kolo Muani, érte 60 millió euró körüli összeget kellene megmozgatni (a franciát a PSG ajánlotta fel, írja az ESPN), Victor Osimhenről alighanem lemaradnak az angolok – Viktor Gyökeres, Hugo Ekitiké és Alexander Isak sem lett az MU-é, különböző okok miatt.

Nem adják kölcsön, de 50 millióért vihető

🚨 Aston Villa have rejected an approach from Man United for Dibu Martínez on a loan deal.



Man United still deciding internally with experienced GK and young GK as options.



Lammens from Royal Antwerp remains one of the main names.



A régi szép időket idézheti fel a közel két méter magas norvég bekk, Eivind Helland (7-8 milliót kér érte a Brann), de a lengyel védő, Bright Ede (Motor Lublin) is kiszemelt. A vegyes történelmi tapasztalatok ellenére ismét vennének egy kapust a Serie A-ból, de az Atalanta 40 milliónál is többet kér Marco Carnesecchiért. Válogatott kerettag a másik kiszemelt is, a belga Senne Lammens (Antwerpen), a 19 éves Tiago Pereira Cardoso pedig hatszoros luxemburgi válogatott.

Több szurkolót is sokkolt a hír, hogy tárgyalnak Idrissa Gueye leigazolásáról, de nem az Everton veterán középpályásáról van szó, hanem a Metz 18 éves, szenegáli ékéről.

Az összadósság évente, feneketlen kassza

ÚJABB NEGATÍV REKORDOK. Tavaly óta Ratcliffe vezeti a futballcsapatot, lecserélte a vezetőséget is, csakhogy első lezárt idényüket, a tavalyit, 150 millió eurós, adózás előtti és 130 millió adózás után veszteséggel zárták, mindkettő klubrekord. Erre jött egy BL és sikerek nélküli idény, a világ egyik legértékesebb játékoskeretével, 420 millió euró fölötti bérkerettel, 150 milliós átigazolási negatívummal.

Aki sokallta, hogy a Real 60 millió eurót fizet a stadionrekonstrukció után évente a kölcsönért, mérlegelje, hogy az MU évente 41 milliót fizet csak kamatként (tehát nem ez az éves törlesztés, ez csak a kamatteher, írja a Swiss Ramble), 70 milliót összesen. Igaz, a szintet is figyelni kell, éppen ennyi, 70 millió folyik be csak a mezszponzortól, és 105 millió a sportszergyártótól.

Nem csökkennek a mérkőzésnapi bevételek (a PL-ben a nézőszámokat már nem lehet hová növelni), de stagnálnak a közvetítésekért kapott pénzek és a kereskedelmi bevételek, a PL-pénzekről már nem is beszélve, az adósság így 850 millió euró volt az előző idény kezdetén.

És visszatérve a fenti transzferrészletekhez: 2025 elején 447 millió euróval tartozott más csapatoknak az MU, ez nincs benne az előbb említett adósságban, plusz a ma divatos átigazolási bónuszok 113 millió euróra rúgtak.

De a legutóbbi szereplések fényében ezen a kiadási soron sokat fognak spórolni…

Ennyit költöttek átigazolásokra az eladásokon felül, és számoljunk rá 20 százalék egyéb költséget bátran

Zárjunk egy szép adattal, ami mindent elmond a Glazer-korszakról: 2005 és 2025 között a Manchester United összesen 815 millió fontot fizetett kamatokra, ha az inflációt is beleszámoljuk az Angol Nemzeti Bank kalkulátorával, ez euróban 1.2 milliárd fölötti, az adósság pedig még nőtt is, 280 millió euróval!

A nyáron bejelentette a vezetőség, hogy szeretnének egy új, 100 000 férőhelyes stadiont – igen, ennyi pénzből ideje lenne már építkezni is.

Minden értelemben.

Nem is olyan régen még a világ legtöbb bevételt felmutató klubja volt az MU! Ma már csak a negyedik...

A PREMIER LEAGUE ÁTIGAZOLÁSAI, 2025 NYARA

ARSENAL FC

Érkezett: Kepa Arrizabalaga (Chelsea, 5 820 000 euró), Christian Nörgaard (Brentford, 11 600 000), Martín Zubimendi (Sociedad, 70 000 000), Noni Madueke (Chelsea, 55 400 000), Cristhian Mosquera (Valencia, 15 000 000)

Kölcsönből vissza: Fábio Vieira (Porto), Albert Sambi Lokonga (Sevilla), Karl Hein (Valladolid), Reiss Nelson (Fulham), Marquinhos (Cruzeiro)

Távozott: Nuno Tavares (Lazio, 5 000 000 euró), Marquinhos (Cruzeiro, 3 000 000), Kieran Tierney (Celtic, ingyen), Jorginho (Flamengo, ingyen), Thomas Partey (szerződése lejárt), Tomijaszu Takehiro (szerződését felbontották)

Kölcsönből vissza: Neto (Bournemouth), Raheem Sterling (Chelsea)

ASTON VILLA

Érkezett: Yasin Özcan (Kasimpasa, 7 000 000 euró), Marco Bizot (Brest)

Kölcsönből vissza: Joe Gauci (Barnsley), Samuel Iling-Junior (Middlesbrough), Koszta Nedeljkovics (RB Leipzig), Philippe Coutinho (Vasco da Gama), Emiliano Buendía (Leverkusen), Lewis Dobbin (Norwich City), Leander Dendoncker (Anderlecht), Enzo Barrenechea (Valencia), Álex Moreno (Nottingham), Kaine Kesler-Hayden (Preston)

Távozott: Robin Olsen (Malmö, ingyen), Kortney Hause (szerződése lejárt), Philippe Coutinho (Vasco da Gama, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe: Kaine Kesler-Hayden (Coventry City), Enzo Barrenechea (Benfica, 3 000 000)

Kölcsönből vissza: Axel Disasi (Chelsea), Marco Asensio (PSG), Marcus Rashford (Manchester United)

AFC BOURNEMOUTH

Érkezett: Adrien Truffert (Rennes, 13 500 000 euró), Djordje Petrovics (Chelsea, 28 880 000)

Kölcsönből vissza: Joe Rothwell (Leeds United), Romain Faivre (Brest), Hamed Junior Traoré (Auxerre), Neto (Arsenal), Philip Billing (Napoli), Max Aarons (Valencia), Eli Junior Kroupi (Lorient), Chris Mepham (Sunderland), Mark Travers (Middlesbrough)

Távozott: Dean Huijsen (Real Madrid, 62 500 000 euró), Kerkez Milos (Liverpool, 46 900 000), Jaidon Anthony (Burnley, kölcsön után végleg, 9 500 000), Joe Rothwell (Rangers, 460 000), Mark Travers (Everton, 4 600 000)

Kölcsönbe: Daniel Jebbison (Preston), Max Aarons (Rangers)

Kölcsönből vissza: Kepa Arrizabalaga (Chelsea)

BRENTFORD FC

Érkezett: Michael Kayode (Fiorentina, kölcsön után végleg, 17 500 000), Caoimhín Kelleher (Liverpool, 14 800 000), Romelle Donovan (Birmingham City), Frank Onyeka (Augsburg), Mads Roerslev (Wolfsburg), Jordan Henderson (Ajax, i.), Antoni Milambo (Feyenoord, 20 000 000)

Távozott: Mark Flekken (Leverkusen, 10 000 000), Ben Mee (szl.), Josh Dasilva (szl.), Christian Nörgaard (Arsenal, 11 600 000), Bryan Mbeumo (Manchester United, 75 000 000)

BRIGHTON & HOVE ALBION

Érkezett: Haralamposz Kosztulasz (Olympiakosz, 35 000 000), Tom Watson (Sunderland, 12 000 000), Diego Coppola (Hellas Verona, 11 000 000), Jun Do Jung (Dedzson Hana, 2 000 000), Andrew Moran (Brighton U21), James Beadle (Brighton U21), Olivier Boscagli (PSV, ingyen), Maxim De Cuyper (Club Bruges, 20 000 000)

Kölcsönből vissza: Kjell Scherpen (Sturm Graz), Facundo Buonanotte (Leicester City), Ibrahim Osman (Feyenoord), Abdallah Sima (Brest), Malick Yalcouyé (Sturm Graz), Julio Enciso (Ipswich Town), Valentín Barco (Strasbourg), Sztefanos Cimasz (Nürnberg), Jeremy Sarmiento (Burnley), Amario Cozier-Duberry (Blackburn), Evan Ferguson (West Ham)

Távozott: Valentín Barco (Strasbourg, 10 000 000), Joao Pedro (Chelsea, 63 700 000), Simon Adingra (Sunderland, 24 400 000), Odeluga Offiah (Preston, 1 600 000), Kjell Scherpen (Union SG, 2 000 000), Pervis Estupinán (Milan, 17 000 000)

Kölcsönbe: James Beadle (Birmingham City), Ibrahim Osman (Auxerre), Amario Cozier-Duberry (Bolton), Carl Rushworth (Coventry), Evan Ferguson (Roma, 3 000 000), Eiran Cashin (Birmingham City)

BURNLEY FC

Érkezett: Bashir Humphreys (Chelsea, kölcsön után végleg, 14 000 000), Marcus Edwards (Sporting CP, kölcsön után végleg, 10 000 000), Jaidon Anthony (Bournemouth, kölcsön után végleg, 9 500 000), Quilindschy Hartman (Feyenoord, 9 000 000), Zian Flemming (Millwall, kölcsön után végleg, 8 300 000), Max Weiss (Karlsruhe, 4 000 000), Axel Tuanzebe (Ipswich, i.), Loum Tchaouna (Lazio, 15 150 000), Jacob Bruun Larsen (VfB Stuttgart, 4 000 000), Kyle Walker (Manchester City, 5 780 000)

Kölcsönből vissza: Hannes Delcroix (Swansea), Hjalmar Ekdal (Groningen), Han-Noah Massengo (Auxerre), Andréas Hountondji (Standard Liege), Zeki Amdouni (Benfica), Darko Csurlinov (Jagiellonia Bialystok), Michael Obafemi (Plymouth)

Távozott: CJ Egan-Riley (Marseille, i.), Josh Brownhill (szl.), Jonjo Shelvey (szl.), Nathan Redmond (szl.), Han-Noah Massengo (Augsburg, 3 000 000)

Kölcsönbe: Andréas Hountondji (St. Pauli)

Kölcsönből vissza: Jeremy Sarmiento (Brighton)

CHELSEA FC

Érkezett: Liam Delap (Ipswich, 35 500 000), Estevao (Palmeiras, 34 000 000), Dário Essugo (Sporting CP, 22 270 000), Mamadou Sarr (Strasbourg, 14 000 000), Kendry Páez (Independiente del Valle, 10 000 000), Joao Pedro (Brighton, 63 700 000), Estevao (Palmeiras, 34 000 000), Jamie Gittens (Dortmund, 64 300 000)

Kölcsönből vissza: Joao Félix (Milan), Renato Veiga (Juventus), Axel Disasi (Aston Villa), Ben Chilwell (Crystal Palace), Carney Chukwuemeka (Dortmund), Caleb Wiley (Watford), Armando Broja (Everton), Raheem Sterling (Arsenal), Djordje Petrovics (Strasbourg), Kepa Arrizabalaga (Bournemouth), Mike Penders (Genk), Lesley Ugochukwu (Southampton), Alfie Gilchrist (Sheffield United), Andrey Santos (Strasbourg)

Távozott: Bashir Humphreys (Burnley, k. u. v, 14 000 000), Marcus Bettinelli (Manchester City, 2 400 000), Kepa Arrizabalaga (Arsenal, 5 820 000), Djordje Petrovics (Bournemouth, 28 880 000), Mathis Amougou (Strasbourg), Noni Madueke (Arsenal, 55 400 000)

Kölcsönből vissza: Jadon Sancho (Manchester United)

CRYSTAL PALACE

Érkezett: Walter Benítez (PSV, i.), Borna Sosa (Ajax, 2 300 000)

Kölcsönből vissza: Jesurun Rak-Sakyi (Sheffield United), Naouirou Ahamada (Rennes), Odsonne Edouard (Leicester City), Rob Holding (Sheffield United), Jeffrey Schlupp (Celtic), Joe Whitworth (Exeter City)

Távozott: Joel Ward (szl.), Jeffrey Schlupp (Norwich City, i.), Luke Plange (Grasshoppers, i.)

Kölcsönbe: Joe Whitworth (Exeter City)

Kölcsönből vissza: Matt Turner (Nottingham), Ben Chilwell (Chelsea)

EVERTON FC

Érkezett: Carlos Alcaraz (Flamengo, k. u. v., 15 000 000), Mark Travers (Bournemouth, 4 600 000), Thierno Barry (Villarreal, 30 000 000)

Kölcsönből vissza: Mason Holgate (West Bromwich)

Távozott: Neal Maupay (Marseille, k. u. v., 4 000 000), Dominic Calvert-Lewin (szl.), Mason Holgate (Al-Garafa, i.), Abdoulaye Doucouré (szl.), Asmir Begovic (szl.), Ashley Young (Ispwich, i.), Michael Keane (szl.)

Kölcsönből vissza: Jack Harrison (Leeds), Armando Broja (Chelsea), Orel Mangala (Lyon), Jesper Lindström (Napoli)

FULHAM FC

Érkezett:

Kölcsönből vissza: Luke Harris (Birmingham City)

Távozott: Willian (szl.), Carlos Vinícius (Gremio, i.), Tom Cairney (szl.)

Kölcsönbe: Steven Benda (Millwall), Luke Harris (Oxford United)

Kölcsönből vissza: Reiss Nelson (Arsenal)

LEEDS UNITED

Érkezett: Jaka Bijol (Udinese, 18 000 000), Lukas Nmecha (Wolfsburg), Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg, 6 000 000), Gabriel Gudmundsson (Lille, 11 600 000), Sean Longstaff (Newcastle United, 13 800 000), Anton Stach (Hoffenheim, 20 000 000)

Kölcsönből vissza: Jack Harrison (Everton), Sam Greenwood (Preston), Joe Gelhardt (Hull City), Darko Gyabi (Plymouth)

Távozott: Rasmus Kristensen (Frankfurt, k. u. v., 6 000 000), Josuha Guilavogui (szl.), Junior Firpo (Betis, i.)

Kölcsönbe: Maximilian Wöber (Werder Bremen)

Kölcsönből vissza: Joe Rothwell (Bournemouth), Manor Szolomon (Tottenham)

LIVERPOOL FC

Érkezett: Florian Wirtz (Leverkusen, 125 000 000), Kerkez Milos (Bournemouth, 46 900 000), Jeremie Frimpong (Leverkusen, 40 000 000), Pécsi Ármin (Puskás Akadémia, 1 780 000), Freddie Woodman (Preston, i.), Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt, 95 000 000)

Kölcsönből vissza: Ben Doak (Middlesbrough), Calvin Ramsay (Kilmarnock), Stefan Bajcetic (Las Palmas), Nat Phillips (Derby County), Giorgi Mamardasvili (Valencia)

Távozott: Caoimhín Kelleher (Brentford, 14 800 000), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid, 10 000 000), Nat Phillips (West Bromwich, 3 500 000), Jarell Quansah (Leverkusen, 35 000 000)

Kölcsönbe: Vítezslav Jaros (Ajax)

MANCHESTER CITY

Érkezett: Tijjani Reijnders (Milan, 55 000 000), Rajan Ait-Nuri (Wolverhampton, 36 800 000), Rayan Cherki (Lyon, 36 500 000), Marcus Bettinelli (Chelsea, 2 400 000), Sverre Nypan (Rosenborg, 15 000 000)

Kölcsönből vissza: Kalvin Phillips (Ipswich), Issa Kaboré (Werder Bremen), Josh Wilson-Esbrand (Stoke City), Kyle Walker (Milan), Juma Bah (Lens)

Távozott: Yan Couto (Dortmund, k. u. v., 20 000 000), Kevin De Bruyne (Napoli, i.), Scott Carson (szl.), Kyle Walker (Burnley, 5 780 000), Máximo Perrone (Como, 13 000 000)

Kölcsönbe: Juma Bah (Nice)

MANCHESTER UNITED

Érkezett: Matheus Cunha (Wolverhampton, 74 200 000), Diego León (Cerro Porteno, 4 000 000), Chido Obi (Manchester United U18), Tyler Fredricson (Manchester United U21), Bryan Mbeumo (Brentford, 75 000 000)

Kölcsönből vissza: Jadon Sancho (Chelsea), Antony (Betis), Marcus Rashford (Aston Villa), Tyrell Malacia (PSV)

Távozott: Jonny Evans (visszaavonult), Christian Eriksen (szl.), Victor Lindelöf (szl.)

Kölcsönbe: Marcus Rashford (Barcelona)

NEWCASTLE UNITED

Érkezett: Antonito Cordero (Málaga, i.), Anthony Elanga (Nottingham, 61 400 000)

Kölcsönből vissza: Harrison Ashby (Queens Park)

Távozott: Lloyd Kelly (Juventus, k. u. v., 17 200 000), Jamal Lewis (szl.), Callum Wilson (szl.), John Ruddy (szl.), Sean Longstaff (Leeds United, 13 800 000)

NOTTINGHAM FOREST

Érkezett: Jair Cunha (Botafogo, 12 000 000), Igor Jesus (Botafogo, 11 600 000)

Kölcsönből vissza: Marko Stamenic (Olympiakosz), Omar Richards (Rio Ave), David Carmo (Olympiakosz), Matt Turner (Crystal Palace), Emmanuel Dennis (Blackburn), Josh Bowler (Luton), Lewis O’Brien (Swansea), Tyler Bindon (Reading)

Távozott: Andrew Omobamidele (Strasbourg, k. u. v., 10 500 000), Jonathan Panzo (Rio Ave, k. u. v., i.), Harry Toffolo (szl.), Wayne Hennessey (visszavonult), Anthony Elanga (Newcastle United, 61 400 000), Ramón Sosa (Palmeiras, 12 500 000), Danilo Oliveira (Botafogo, 23 000 000), Lewis O'Brien (Wrexham, 5 740 000)

Kölcsönbe: Tyler Bindon (Sheffield United)

Kölcsönből vissza: Álex Moreno (Aston Villa)

SUNDERLAND AFC

Érkezett: Enzo Le Fée (Roma, k. u. v., 23 000 000), Habib Diarra (Strsbourg, 31 500 000), Csemszdin Talbi (Club Bruges, 20 000 000), Reinildo Mandava (Atlético Madrid, i.), Simon Adingra (Brighton, 24 400 000), Noah Sadiki (Union SG, 17 000 000)

Kölcsönből vissza: Pierre Ekwah (Saint-Étienne), Timothée Pembélé (Le Havre), Nectarios Triantis (Hibernian), Nazarij Ruszin (Hajduk Split), Abdoullah Ba (Dunkerque), Adil Aouchiche (Portsmouth)

Távozott: Jobe Bellingham (Dortmund, 30 500 000), Tom Watson (Brighton, 12 000 000)

Kölcsönbe: Adil Aouchiche (Aberdeen)

Kölcsönből vissza: Salis Abdul Samed (Lens)

TOTTENHAM HOTSPUR

Érkezett: Mathys Tel (k. u. v., 35 000 000), Kevin Danso (Lens, k. u. v., 25 000 000), Luka Vuskovic (Hajduk Split, 11 000 000), Mohammed Kudus (West Ham, 63 800 000), Takai Kota (Kawasaki Frontale, 5 800 000)

Kölcsönből vissza: Jang Min Hjok (Queens Park), Alfie Devine (Westerlo), Manor Szolomon (Leeds), Ashley Phillips (Stoke City), Alejo Veliz (Espanyol), Bryan Gil (Girona)

Távozott: Pierre-Emile Höjbjerg (Marseille, k. u. v., 13 500 000), Sergio Reguilón (szl.), Fraser Forster (szl.)

Kölcsönbe: Alejo Veliz (Rosario)

Kölcsönből vissza: Timo Werner (RB Leipzig)

WEST HAM UNITED

Érkezett: Jean-Clair Todibo (Nice, k. u. v., 40 000 000), El Hadji Malick Diouf (Slavia Praha, 22 000 000), Kyle Walker-Peters (Southampton, i.)

Kölcsönből vissza: Najef Aguerd (Sociedad), Kurt Zouma (Al-Orobah), Maxwel Cornet (Genoa)

Távozott: Vladimír Coufal (szl.), Lukasz Fabianski (szl.), Danny Ings (szl.), Aaron Cresswell (Stoke City, i.), Kurt Zouma (szl.), Michail Antonio (szl.), Mohammed Kudus (Tottenham, 63 800 000)

Kölcsönből vissza: Carlos Soler (PSG), Evan Ferguson (Brighton)

WOLVERHAMPTON WANDERERS

Érkezett: Jörgen Strand Larsen (Celta Vigo, k. u v., 23 000 000), Jhon Arias (Fluminense, 17 000 000)

Kölcsönből vissza: Hugo Bueno (Feyenoord), Ki-Jana Hoever (Auxerre), Fábio Silva (Las Palmas), Chiquinho (Mallorca), Joe Hodge (Huddersfield Town)

Távozott: Matheus Cunha (Manchester United, 74 200 000), Rajan Ait-Nuri (Manchester City, 36 800 000), Pablo Sarabia (Al-Arabi, i.), Craig Dawson (szl.), Nélson Semedo (szl.)

Kölcsönbe: Tommy Doyle (Birmingham City), Chiquinho (Alverca), Nasser Djiga (Rangers), Joe Hodge (Tondela), Boubacar Traoré (Metz), Bastien Meupiyou (Alverca)

Kölcsönből vissza: Carlos Forbs (Ajax)

Vastaggal az elmúlt hét nap átigazolásai, lezárva szombaton reggel.