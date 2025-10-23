Visszavonult a korábbi angol válogatott kapus

Nemzeti Sportrádió

2025.10.23. 18:31
Scott Carson visszavonult (Fotó: Getty Images)
Bejelentette a visszavonulását Scott Carson, aki nyáron távozott a Manchester City labdarúgócsapatától.

Hosszú pályafutása során Scott Carson védett a Leeds Unitedben, a Liverpoolban, a Sheffied Wednesdayben, a Charltonban, az Aston Villában, a West Bromwich Albionban, a Bursasporban, a Wiganben, a Derby Countyban és a Manchester Cityben.

Utóbbi klubhoz 2019 augusztusában került, először kölcsönben, majd végleg. Harmadik számú kapusként számoltak vele, egyetlen citys Premier League-bajnokiján 2021 májusában védett a Newcastle ellen.

A 40 éves kapus a Liverpoollal és a Manchester Cityvel is Bajnokok Ligája- és Szuperkupa-győztes lett, utóbbi gárdával klubvilágbajnokságot is nyert.

Carson 2006 és 2011 között négyszer szerepelt az angol válogatottban, tagja volt a 2006-os vb-n szereplő csapatnak.

A Manchester Citytől szerződése lejártával 2025 nyarán távozott.

 

 

