Visszavonult a korábbi angol válogatott kapus

Hosszú pályafutása során Scott Carson védett a Leeds Unitedben, a Liverpoolban, a Sheffied Wednesdayben, a Charltonban, az Aston Villában, a West Bromwich Albionban, a Bursasporban, a Wiganben, a Derby Countyban és a Manchester Cityben.

Utóbbi klubhoz 2019 augusztusában került, először kölcsönben, majd végleg. Harmadik számú kapusként számoltak vele, egyetlen citys Premier League-bajnokiján 2021 májusában védett a Newcastle ellen.

A 40 éves kapus a Liverpoollal és a Manchester Cityvel is Bajnokok Ligája- és Szuperkupa-győztes lett, utóbbi gárdával klubvilágbajnokságot is nyert.

Carson 2006 és 2011 között négyszer szerepelt az angol válogatottban, tagja volt a 2006-os vb-n szereplő csapatnak.

A Manchester Citytől szerződése lejártával 2025 nyarán távozott.