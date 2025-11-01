Endricket kölcsönadhatja a Real Madrid – meg is van a befutó?

Az esetleges megállapodás értelmében a Real Madrid nem engedné el végleg Endricket: a tervek szerint vásárlási opció nélküli kölcsönről lenne szó, amely 2026 nyaráig tartana. A döntést a játékos a következő hetekben hozza meg, de a lyoni klub bizakodó, hiszen a 18 éves brazil nyitott a lehetőségre, és vonzónak tartja a Ligue 1-ben való szereplést.



Endrick 2024 nyarán csatlakozott a Real Madridhoz a Palmeirasból, ám a madridi támadósor erős konkurenciája miatt a fiatal játékos számára a kölcsönadás jelenthet megoldást a rendszeres játéklehetőségre és a fejlődésre.