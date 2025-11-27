Manner Balázs a Nyíregyháza vezére volt a Fradi ellen

Heti összefoglalónkban a 2004. január 1. után született futballisták bajnoki meccsen nyújtott teljesítményét vizsgáljuk. Az NB I 14. fordulója kisebb meglepetéssel kezdődött, a ZTE tudatos játékkal 1–0-ra legyőzte idegenben az ETO-t. Az egerszegiektől a csapat idei legnagyobb felfedezettje, Bodnár Gergő (6-os osztályzat) ismét stabilan játszott, akárcsak a győztes gólt szerző Bakti Balázs (7), de csapattársaik is átlagban 6-osra végeztek lapunknál. Hazai részről nem a fiatalokon ment el a meccs, a Tóth Rajmund és Bánáti Kevin fémjelezte jobb oldal ismét veszélyes volt, ők is 6-ost kaptak tudósítónktól, de a többiek átlagosabb játékát (5.55-ös közép-érték) nem tudták ellensúlyozni.

Szombat délután a Puskás Lukács Dániel duplájával, meggyőző játékkal tartotta otthon a három pontot (2–0) a Kisvárda ellen, dicséret illeti Markgráf Ákost és Michael Okekét (mindkét U21-es korú PAFC-játékos 6-os osztályzatot kapott, a csapatátlag pedig 5.75 volt). Az újonctól Popovics Ilija (5) néhányszor szépen védett, de ez ezúttal nem volt elég az üdvösséghez (társai gyenge napot fogtak ki, átlagban 4.36-os osztályzatot kaptak). A játéknap második mérkőzésén a listavezető Debrecen, ha nehezebben is, de sikerrel vette (2–1) a Kazincbarcika elleni hazai találkozót. Oroszlánrészt vállalt a győzelemből a DVSC idei motorja, Szűcs Tamás (7), aki rengeteget volt játékban, védekezésben és támadásban is csapata egyik legjobbja volt, kétszer csak sárga lapot érően tudták szerelni, s nem utolsósorban adott egy gólpasszt.

Cibla Flórián is bátran, felszabadultan játszott, tudósítónk őt is az átlagosnál jobbra, 6-osra, a rutinos magyarok és a légiósok játékát pedig 5.4-re osztályozta. Kazincbarcikai oldalról is több biztató teljesítményről számolhatunk be, Juhász Bence (5) megtette a tőle telhetőt a kapuban, csakúgy, mint a kezdőként első NB I-es meccsén szereplő Trencsényi Bence (5) – a többi KBSC-játékos NS-osztályzata átlagban 5.1 lett. A játéknap igazi meglepetéssel ért véget, a Nyíregyháza 3–1-re nyert a Groupama Arénában. Az alaphangot Manner Balázs (8) harmadik perces bombagólja adta meg, a Farkas Bendegúz (6) fémjelezte védelem pedig állta a sarat. A címvédő Fradiból Gruber Zsombor (6) büntetőből szerzett gólt, a mindig kiemelkedően játszó Tóth Alex (5) nem tudta elkapni a ritmust. A végig taktikusan játszó Szpari szinte megingás nélkül játszotta le a meccset, ez meg is látszik az NS-osztályzatokon: a nyíregyháziak 6.18-ra, a hazaiak 4.5-re végeztek tudósítónknál.

Bodor Boldizsár megbízott szakvezető vasárnap hat magyarral a kezdőben küldte pályára az Újpestet a Paks ellen, a lilák 3–1-re nyertek. Az újpestieknél – 2025–2026-ban sokadjára – egyik kezdő sem volt utánpótláskorú futballista (cserébe a rutinos magyarok és a légiósok 6.18-as osztályzatot kaptak átlagban). Hazai oldalról semmi sem akart összejönni, a lesgólig jutó Galambos János (4) és a félidőben pályára lépő Horváth Kevin (5) sem jelentett nagyobb veszélyt a lila-fehérek kapujára – a kollektív gyenge szereplést jól összegzi a 4.53-as NS-csapatátlag is. A forduló utolsó összecsapásán a DVTK teljesen más arcát mutatta, mint eddig, s 4–0-ra leiskolázta az MTK Budapestet. A miskolci Mucsányi Miron (6) fordulóról fordulóra egyre megbízhatóbb játékot nyújt, Babos Bence (6) ezúttal is gólt lőtt – jól ment az összes hazainak, átlagban 6.44-es értékelést kaptak lapunktól. Ugyanez nem volt elmondható a fővárosiakról, akik közül Kovács Patrik (6) nyújtotta a legjobb teljesítményt, Molnár Ádin (5) és Átrok Zalán (4) a két fordulóval ezelőtti klasszisteljesítmény után csalódást keltett – csakúgy, mint a csapat (4.09-es átlag).

A 14. fordulóban hét csapatban magasabb átlaggal végeztek a fiatalok, mint a légiósok és a rutinos magyarok. Számszerűsítve 21 utánpótlás-játékost értékeltünk, és ismét erős hetet zártak, hiszen ezúttal 5.66-os osztályzatot kaptak tudósítóinktól, szemben külföldiek és az idősebb magyarok 5.34-es közép­értékével.