Norris felül az F1 trónjára Katarban, vagy az utolsó nagydíjra tolódik a bajnokavatás?

A McLaren számára kényes kérdést Norris zárhatná rövidre már most hétvégén Katarban, a britnek ugyanis a kizárása ellenére is van még esélye bebiztosítania bajnoki címet. Ehhez nem kell más, hogy összességében 24-ről 26 pontra növelje az előnyét, vagy megnyerje a vasárnapi futamot, miközben a szombati sprintversenyen legfeljebb hetedikként ér célba. Utóbbi esetben Norris a végén pontazonosság mellett is bajnok lenne, hiszen több sikere lenne, mint Verstappennek, illetve több második helyezése, mint Piastrinak.

Norris saját kezében van tehát a sorsa, miközben két ellenfelének szerencsére is szüksége lesz a fennmaradó hétvégéken, hiszen elég a két versenyen harmadikként, míg a sprinten negyedikként meglátnia a kockás zászlót ahhoz, hogy bajnok legyen, miközben Piastri és Verstappen esetében sem lenne önmagában elegendő az, ha valamennyi fennmaradó eseményen az első helyen szelnék át a célvonalat, hiszen ebben az esetben is függnének Norris helyezéseitől.

A Formula–1 2012 óta először készülhet úgy az utolsó két versenyhétvégére, hogy még három bajnokesélyes van, de vajon mi lesz a helyzet az utolsó megméretés előtt? Norris már Katarban pontot tesz a vb-küzdelem végére, vagy Verstappennek és/vagy Piastrinak sikerül életben tartania a reményeit? A váratlanul izgalmasnak ígérkező sprinthétvége választ ad a fenti kérdésekre.

A Mercedes elhúzott; a Ferrari a Red Bull-lal viaskodik

A McLaren kettős kizárásra után a Mercedes dupla dobogót ünnepelhetett Nevadában, aminek köszönhetően 40 pontra növelte az előnyét a konstruktőri összetett második helyén. A német istállónak így kényelmes előnye van két nagydíjjal a vége előtt, és minden jel arra mutat, hogy innentől már nem engedi ki a kezei közül az ezüstérmet.

A harmadik pozíció ugyanakkor még kiadó, hiszen a jelenleg harmadik Red Bull 13 ponttal előzi meg a Ferrarit. Ugyan a továbbra is győzelem nélkül álló maranellóiaknak így továbbra is van esélyük szépíteni, a teljesítmény szempontjából egyértelműen a „vörös bikáknál” van az előny, ráadásul a szezon közepi erősebb forma után Hamilton újabb gödörben találta magát, így mindkét versenyzőjére sem tud biztonsággal számítani a pontvadászatban.

Ami a többieket illeti, a Williams ötödik helye már szinte borítékolható, mint ahogyan a Racing Bulls is kedvező helyzetben van ahhoz, hogy bebiztosítsa a hatodik pozíciót. A grove-iak és a faenzaiak mögött ugyanakkor nagy a tolakodás, a Haas, az Aston Martin, illetve a Sauber mindössze 5 ponton belül követi egymást.

A hármas közül ráadásul az amerikai és az olasz-svájci istálló tűnik stabilabbnak, így arra lehet számítani, hogy lesz még átrendeződés, miközben a silverstone-iak akár az utolsó előtti helyre is visszaeshetnek. Az Alpine utolsó helye eközben már szinte biztosra vehető.

MI VÁRHATÓ A KATARI NAGYDÍJON?

Szünet nélkül folytatódik a 2025-ös világbajnokság, az idény 23. állomása Loszaíl, ahol a 4. Katari Nagydíjat rendezik meg. Az év hatodik és egyben utolsó sprinthétvégéje következik, amely a vártnál nagyobb izgalmakat tartogat, és döntő lehet a bajnoki küzdelmet illetően is. A rendhagyó formátum önmagában is fokozza az izgalmakat, a kevesebb felkészülési idő mindig táptalajt ad az erősorrend felborulásának, valamint a váratlan eredményeknek, de ezen a hétvégén a Las Vegas-i kizárás és a Pirelli is tovább csavar a dolgokon.

A McLaren a diszkvalifikációt illetően rámutatott, hogy a kevés pályaidő központi szerepet játszott a padlólemez túlzott kopásában, ráadásul most a verseny mellett a sprintfutam is igénybe fogja venni az elemet. Az idén Hamiltont egy sprinthétvégén zártak ki megegyező technikai szabályvétség miatt, sőt, a hétszeres világbajnokot és Charles Leclerc-t is sprintes nagydíjon diszkvalifikáltak még 2023-ban a padlólemez túlzott kopása miatt.

A wokingiak a Las Vegas-i történtek fényében talán a megszokottnál óvatosabban állnak hozzá a hasmagasság kérdésére, ami hatással lehet a teljesítményükre, nem mellesleg a hivatalos gumibeszállító előírása is inkább a rivális kezére játszhat. A Pirelli ugyanis előre meghatározta, hány kör teljesíthető maximálisan egy keveréken a futamon, amely így két kiállásos lesz.