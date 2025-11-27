Norris felül az F1 trónjára Katarban, vagy az utolsó nagydíjra tolódik a bajnokavatás?
ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK A PADDOCKBAN
Háromesélyes maradt a vb-küzdelem, de meddig?
Az előző versenyhétvége legnagyobb kérdése az volt, hogy Max Verstappen életben tudja-e tartani a bajnoki reményeit, és esetleg sikerül-e jelentős mértékben közelednie a McLaren párosához. Ugyan a holland versenyző diadalmaskodott Las Vegasban, lemaradása így is markáns maradt, hiszen Lando Norris másodikként szelte át a célvonalat, és megtartott 42 pontot az előnyéből, miközben Oscar Piastri is 12 ponttal előzte meg őt.
Már a címvédő és az ausztrál is eléggé lemondóan beszélt az esélyeiről, miközben Norris egy karnyújtásnyira került az első vb-címétől, és úgy tűnt, könnyen bebiztosíthatja az már a soron következő nagydíjon, Katarban. Aztán jött a drámai fordulat…
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) utólag kizárta mindkét McLarent a versenyből a padlólemez túlzott mértékű kopása miatt, így a Red Bull-pilóta nemcsak nagyot szakított a hátrányából, és 24 pontra megközelítette Norrist, hanem teljesen felért Piastrira, és immár pontazonossággal áll az ausztrállal, amikor még két verseny, valamint egy sprintfutam van hátra, vagyis összességében 58 pontot szerezhet egy adott pilóta.
Mindkét McLarent kizárták Las Vegasban – fordulat a bajnoki küzdelemben?
A diszkvalifikáció határozottan Verstappennek kedvezett a leginkább, és Norrist érintette a legérzékenyebben, miközben Piastrinak ironikus módon egyfajta mentőövet dobott, hiszen így hat pontot nyert a csapattársával szemben, és valamivel jobb helyzetből készülhet a folytatásra. Bár az ausztrálnak az elmúlt időszakban nemcsak a tempója hiányzott, hanem a szerencse is elpártolt kissé mellőle, talán pont az segíthet neki, hogy lélekben már szinte lemondott a bajnoki esélyeiről, és tette mindezt úgy, hogy a pontverseny ezt nem feltétlenül tükrözi.
Verstappen eközben már nemegyszer jelentette ki, hogy nincs reális esélye, de mindössze két futamhétvégével a vége előtt közelebb van sorozatban az ötödik bajnoki címéhez, mint a Monacói Nagydíjat követően, miközben 104 pontos különbséget tüntetett el az akkor még bajnoki éllovas Piastrival szemben az augusztus végi Holland Nagydíj óta, és közelebb van a bajnokavatáshoz, mint Kimi Räikkönen volt 2007-ben, vagy Sebastian Vettel 2012-ben két nagydíjjal a vége előtt.
A holland mentális szempontból is a legfelkészültebb, ráadásul a legkedvezőbb helyzetben is van, hiszen amellett, hogy a bajnokaspiránsok közül egyedül ő tudja, milyen bajnoki címet nyerni, sikere pályafutása eddigi legnagyobbjaként íródna be a történelemkönyvekbe, és a vereség esetén is az idén nyújtott lehengerlő teljesítményétől lenne hangos a sajtó. Esélyes, de nyomás nélkül, szinte az esélytelenek nyugalmával.
Norris és Piastri eközben tisztában van vele, hogy a következő években akár nem lesz újra esélye bajnoki küzdelemben részt venni, ha a McLaren nem alkalmazkodik jól a 2026-os nagy szabályváltoztatásokhoz, ráadásul siker és vereség esetén is lesznek károgók, mivel a wokingiak idei teljesítményét látva szinte elvárt az egyik versenyzőjük végső sikere, sőt, az első két hely megszerzése is. A csapatra, és a pilótáikra sem vetne jó fényt, ha Verstappen felérne a második helyre, netalántán tovább folytatná az uralkodását a sportágban.
A McLaren 2008 óta nem nyert egyéni címet, miközben legutóbb 1998-ban duplázott, vagyis húzta be az egyéni mellett a konstruktőri címet is. Ugyan a wokingiak már voltak kárvallottak háromszereplős vb-csatában, és 2007-ben Räikkönen happolta el a végső sikert az azonos pontszámmal záró versenyzőpárosa, Lewis Hamilton és Fernando Alonso előtt, a brit istálló továbbra is kitart az egyenlő bánásmód mellett.
A csapatfőnök, Andrea Stella szerint még mindig nincs ok a csapatsorrend alkalmazására, mivel Piastri egyelőre lőtávolon belül van, így mindkét versenyzőjüknek meg szeretnének adni minden esélyt ahhoz, hogy megnyerjék a hőn áhított elsőt. Az ausztrál esélyességével ugyanakkor azt is elismerte a szakember, hogy Verstappen előtt is adott a lehetőség, hogy újra bajnokká koronázzák.
Las Vegas-i győzelme után csodatételre készül Verstappen
A McLaren számára kényes kérdést Norris zárhatná rövidre már most hétvégén Katarban, a britnek ugyanis a kizárása ellenére is van még esélye bebiztosítania bajnoki címet. Ehhez nem kell más, hogy összességében 24-ről 26 pontra növelje az előnyét, vagy megnyerje a vasárnapi futamot, miközben a szombati sprintversenyen legfeljebb hetedikként ér célba. Utóbbi esetben Norris a végén pontazonosság mellett is bajnok lenne, hiszen több sikere lenne, mint Verstappennek, illetve több második helyezése, mint Piastrinak.
Norris saját kezében van tehát a sorsa, miközben két ellenfelének szerencsére is szüksége lesz a fennmaradó hétvégéken, hiszen elég a két versenyen harmadikként, míg a sprinten negyedikként meglátnia a kockás zászlót ahhoz, hogy bajnok legyen, miközben Piastri és Verstappen esetében sem lenne önmagában elegendő az, ha valamennyi fennmaradó eseményen az első helyen szelnék át a célvonalat, hiszen ebben az esetben is függnének Norris helyezéseitől.
A Formula–1 2012 óta először készülhet úgy az utolsó két versenyhétvégére, hogy még három bajnokesélyes van, de vajon mi lesz a helyzet az utolsó megméretés előtt? Norris már Katarban pontot tesz a vb-küzdelem végére, vagy Verstappennek és/vagy Piastrinak sikerül életben tartania a reményeit? A váratlanul izgalmasnak ígérkező sprinthétvége választ ad a fenti kérdésekre.
A Mercedes elhúzott; a Ferrari a Red Bull-lal viaskodik
A McLaren kettős kizárásra után a Mercedes dupla dobogót ünnepelhetett Nevadában, aminek köszönhetően 40 pontra növelte az előnyét a konstruktőri összetett második helyén. A német istállónak így kényelmes előnye van két nagydíjjal a vége előtt, és minden jel arra mutat, hogy innentől már nem engedi ki a kezei közül az ezüstérmet.
A harmadik pozíció ugyanakkor még kiadó, hiszen a jelenleg harmadik Red Bull 13 ponttal előzi meg a Ferrarit. Ugyan a továbbra is győzelem nélkül álló maranellóiaknak így továbbra is van esélyük szépíteni, a teljesítmény szempontjából egyértelműen a „vörös bikáknál” van az előny, ráadásul a szezon közepi erősebb forma után Hamilton újabb gödörben találta magát, így mindkét versenyzőjére sem tud biztonsággal számítani a pontvadászatban.
Ami a többieket illeti, a Williams ötödik helye már szinte borítékolható, mint ahogyan a Racing Bulls is kedvező helyzetben van ahhoz, hogy bebiztosítsa a hatodik pozíciót. A grove-iak és a faenzaiak mögött ugyanakkor nagy a tolakodás, a Haas, az Aston Martin, illetve a Sauber mindössze 5 ponton belül követi egymást.
A hármas közül ráadásul az amerikai és az olasz-svájci istálló tűnik stabilabbnak, így arra lehet számítani, hogy lesz még átrendeződés, miközben a silverstone-iak akár az utolsó előtti helyre is visszaeshetnek. Az Alpine utolsó helye eközben már szinte biztosra vehető.
MI VÁRHATÓ A KATARI NAGYDÍJON?
Szünet nélkül folytatódik a 2025-ös világbajnokság, az idény 23. állomása Loszaíl, ahol a 4. Katari Nagydíjat rendezik meg. Az év hatodik és egyben utolsó sprinthétvégéje következik, amely a vártnál nagyobb izgalmakat tartogat, és döntő lehet a bajnoki küzdelmet illetően is. A rendhagyó formátum önmagában is fokozza az izgalmakat, a kevesebb felkészülési idő mindig táptalajt ad az erősorrend felborulásának, valamint a váratlan eredményeknek, de ezen a hétvégén a Las Vegas-i kizárás és a Pirelli is tovább csavar a dolgokon.
A McLaren a diszkvalifikációt illetően rámutatott, hogy a kevés pályaidő központi szerepet játszott a padlólemez túlzott kopásában, ráadásul most a verseny mellett a sprintfutam is igénybe fogja venni az elemet. Az idén Hamiltont egy sprinthétvégén zártak ki megegyező technikai szabályvétség miatt, sőt, a hétszeres világbajnokot és Charles Leclerc-t is sprintes nagydíjon diszkvalifikáltak még 2023-ban a padlólemez túlzott kopása miatt.
A wokingiak a Las Vegas-i történtek fényében talán a megszokottnál óvatosabban állnak hozzá a hasmagasság kérdésére, ami hatással lehet a teljesítményükre, nem mellesleg a hivatalos gumibeszállító előírása is inkább a rivális kezére játszhat. A Pirelli ugyanis előre meghatározta, hány kör teljesíthető maximálisan egy keveréken a futamon, amely így két kiállásos lesz.
A gumibeszállító az elmúlt évek aggasztó tapasztalatai után az FIA-val egyeztetve arra jutott, hogy 2023 után újra körlimitet vezet be, és meghatározza, hogy adott keveréken legfeljebb 25 kör teljesíthető, ami az egész hétvége valamennyi eseményére vonatkozik, a kivételt a rajtrácsra vezető, a formációs, valamint a leintés utáni körök jelentik, miközben a be nem fejezettek is beleszámítanak a limitbe.
A szabályozás a Pirelli szerint azért volt indokolt, mert a csapatok az előző évben olyan sokáig használtak egy-egy garnitúrát, hogy a gumik elérték a maximális kopási szintjüket, amit követően nagyon sérülékennyé váltak. A korlátozás nemcsak az istállók hétvégi gumibeosztására lesz hatással, hanem adott esetben az erősorrendet is befolyásolhatja, hiszen a McLaren az idényt nézve összességében jobban kezelte a gumikat, mint a Red Bull, így az egyik erősségét veheti el az előre meghatározott körszám.
A Pirelli a C1-es, a C2-es és a C3-as keveréket, vagyis a három legkeményebbet bocsájtja a csapatok rendelkezésére, és adott pilóta összesen két szett kemény, négy szett közepes, illetve hat szett lágy gumiból gazdálkodhat a hétvégén. Fontos megjegyezni, a sprintidőmérő első két szakaszában új közepes abroncs használata a kötelező, míg a harmadikban a lágy az előírt gumi, itt azonban már nincs olyan kikötés, hogy frissnek kell lennie a szettnek.
Ami a történelmi múltat illeti, a versenynaptárhoz 2021-ben csatlakozó pályán két jelenlegi versenyző tudott már győzedelmeskedni: Hamilton az első évben, míg Verstappen 2023-ban és 2024-ben állhatott fel a dobogó felső fokára. Rajtuk kívül Piastri, Norris, Alonso, valamint Leclerc zárt már pódiumon, az ausztrál kétszer, míg a spanyol, a brit és a monacói fejenként egyszer.
Ami a jelenlegi formát illeti, Norris számít a fő esélyesnek, de egyáltalán nem lesz könnyű dolga, mivel neki van vesztenivalója, és a remek formában lévő Verstappen mindent feltehet egy lapra, miközben összességében Piastri is szinte tét nélkül versenyezhet. A dobogóért vívott csatába várhatóan a Ferrari is beleszállhat, és nem lehet előre leírni a Mercedest sem, utóbbinak kedvezhet, hogy ezúttal nem várható olyan nagy forróság Loszaílban, mint a sokat emlegetett 2023-as hétvége során.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
GYŐZELEM
DOBOGÓ
PONTSZERZÉS
PONT
|1.
|Lando Norris
7
17
23
390
|2.
|Oscar Piastri
7
14
23
366
|3.
|Max Verstappen
6
13
24
366
|4.
|George Russell
2
9
23
294
|5.
|Charles Leclerc
–
7
20
226
|6.
|Lewis Hamilton
–
–
20
152
|7.
|Andrea Kimi Antonelli
–
3
16
137
|8.
|Alexander Albon
–
–
12
73
|9.
|Isack Hadjar
–
1
11
51
|10.
|Nico Hülkenberg
–
1
8
49
|11.
|Carlos Sainz
–
1
11
48
|12.
|Oliver Bearman
–
–
10
41
|13.
|Fernando Alonso
–
–
8
37
|14.
|Liam Lawson
–
–
6
36
|15.
|Lance Stroll
–
–
7
35
|16.
|Esteban Ocon
–
–
9
32
|17.
|Cunoda Juki
–
–
9
28
|18.
|Pierre Gasly
–
–
7
22
|19.
|Gabriel Bortoleto
–
–
5
19
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|McLaren-Mercedes
|756 (már bajnok)
|2.
|Mercedes
|431
|3.
|Red Bull-Honda
|391
|4.
|Ferrari
|378
|5.
|Williams-Mercedes
|121
|6.
|Racing Bulls-Honda
|90
|7.
|Haas-Ferrari
|73
|8.
|Aston Martin-Mercedes
|72
|9.
|Sauber-Ferrari
|68
|10.
|Alpine-Renault
|22
|4. KATARI NAGYDÍJ
|NOVEMBER 28., PÉNTEK
|Szabadedzés
|14.30–15.30
|Sprintidőmérő
|18.30–19.14
|NOVEMBER 29., SZOMBAT
|Sprintverseny
|15.00–16.00
|Időmérő
|19.00–20.00
|NOVEMBER 30., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.611 km) rajtja
|17.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 7., 14.00